DHA YURT BÜLTENİ -19

SAMSUN'DA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI



SAMSUN’un Atakum ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Atakum ilçesi, Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Atakum'dan İlkadım'a yönüne giden otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle 5 araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan 5 kişiden 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin temizleme çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralının araçtan çıkarılması

- Kaza yapan araçlar

- Detaylar



Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,()

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PİKNİK TÜPÜNÜN DEVRİLDİĞİ EV YANDI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre çay demlerken piknik tüpü devrildi, ardından patlama oldu. Çıkan yangında Mustafa Batur, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Turgutalp Mahallesi Tınaztepe Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katında çıktı. İddiaya göre Mustafa Batur, evin mutfak kısmında çay demlemek için piknik tüpünü yaktı. Batur, salona geçtiği sırada piknik tüpü devrilerek mutfakta bulunan halıyı tutuşturdu. Durumu fark eden Batur, güçlükle evden dışarı çıktı. Alevler tüm daireyi sararken evde patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen ev sahibi Batur, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin müdahalesinden görüntüler

Süre: 2.46 Boyut: 15 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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DARP ETTİĞİ KIZ ARKADAŞININ ÜVEY AĞABEYİNİ BIÇAKLADI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Necati G.(31), iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyen 17 yaşındaki kız arkadaşı Canan Ç.'yi darp etti. Necati G.(31), olayı gören ve yanlarına gelen kız arkadaşının üvey ağabeyi Hamza K.'yı(18) bıçakladı.

Olay, gece saatlerinde Bağlık Mahallesi Nimet Hoca Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Necati G., sokakta buluştuğu ve kendisinden ayrılmak isteyen Canan Ç.'yi darp etmeye başladı. Olayı gören Canan Ç.'nin üvey ağabeyi Hamza K., Necati G. ile kavga etmeye başladı. Necati G., yanında taşıdığı bıçakla Hamza K.'yı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Hamza K., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Hamza K., ameliyata alındı.

Kaçan Necati G., kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Necati G. ve Canan Ç. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralanan Hamza K.'nın ambulansa alınması

-Ereğli ilçe emniyet müdürlüğü

-Özel Hastane

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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MERSİN'DE 'TERÖR' OPERASYONU: 4 TUTUKLAMA



MERSİN’de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan ve yasadışı eylemlere katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK propagandası yapan, yasadışı eylemlere katılan ve sosyal medya hesaplarından terör paylaşımında bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 şüpheli de savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Haber: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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