DHA YURT BÜLTENİ -19

SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ



DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Servergazi Mahallesi’nde meydana geldi. Uğur Karabuğa yönetimindeki 20 DR 986 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Karabuğa otomobili yol kenarına çekerek, aracı terk etti, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sararken, olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alevlerin yükseldiği otomobilden detay

-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi

Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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BURSA'DA METRUK BİNADA YANGIN



BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Karıncadere Sokak'ta meydana geldi. Fuat Pamukçu'ya ait 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Merdiven ve 4 araçla müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan binadan görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasından görüntüler

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,()

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