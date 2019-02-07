DHA YURT BÜLTENİ-19

KIRIKKALE'de öğrenci velisi Mehtap Ö. (42), oğlunun sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu'yu (40) okul bahçesinde, bıçak ve falçata ile yaraladı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Gündoğdu Manas İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Mehtap Ö., ders bitiminde oğlunu almak için okula gitti. İddiaya göre bahçede karşılaştığı oğlunun sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu ile tartışmaya başladı. Tartışma büyürken Mehtap Ö. elinde tuttuğu bıçak ve falçata ile öğretmene saldırdı. Araya diğer öğretmenler girerken, yaralanan Kuzucu hızla uzaklaştı. Başı ile el ve kollarında kesikler oluşan Yüksel Kuzucu, çağrılan ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öğrencilerin gözü önünde meydana gelen olay, okulun güvenlik kamerasına yansırken, Mehtap Ö. sinir krizi geçirdi. Okulda bir sınıfa alınan ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Mehtap Ö., kendine geldikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kadının öğretmene saldırması, bıçaklamas (güvenlik kamerası)

-Kadının okuldan çıkarılması

-Polisin okulda incelemesi

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()

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Filistinli Siwar'ı ağabeyi boğarak öldürmüş (2)

TUTUKLANDI

İsrail'den İzmit'e gelerek kız kardeşi Siwar Keblaw'ı öldüren Yahya Keblaw bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Baba Zekariya Keblaw ise dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

KOCAELİ ()

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CHP'li Özgür Özel: Cumhuriyet yıkılmadıkça, beka sorunu olamaz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''Cumhuriyet yıkılmadıkça, beka sorunu olamaz. Onuda biz yıktırmayız” dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Karaman'da Yunus Emri Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Son günlerde ülkede beka sorunu olduğu yönünde algı yaratılmaya çalışıldığını belirten Özel, ülkede beka sorunu olmadığını belirtti. Özel, şöyle konuştu:

''Son günlerde bir algı yaratmaya çalışıyorlar. 'Bu seçim beka seçimidir. Bu seçimi kaybedersek ülke beka sorunu yaşar.' Bunu bir siyasi parti ile onun yancısı, yardakçısı söylüyor. Genel başkanımızın dediği gibi 'Sarayın bekçisinin vatandaşa söyleyecek sözü kalmadığından, inandırıcılığı olmadığından, siyasetin umut kısmını tükettiğinden' söylüyorlar. Çünkü çok umut verdiler, hep kandırdılar. Şimdi korkuyla 'Bize oy vermezseniz beka sorunu var' diyorlar. Biz bunu Karaman'da kayda geçirelim. Bu ülkenin beka sorunu; bir tek adama karşı onun parçaladığı ve 7 düvele istila ettirdiği bir tek adamın yetkilerini almak için, 19 Mayıs 1919'da Samsuna çıkıp, kongreler yapıp, hem milli mücadeleyi örgütleyip, hem de 23 Nisan 1920'de ilk meclis kurulduğunda, o meclisten kurtuluş savaşı yönetildiğinde 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet kurulup yetkiler tek adamdan alınıp millete verildiğinde, bu ülkenin beka sorunu bitti. Bunu böyle bileceksiniz.''

Cumhuriyet değerlerinden sapılırsa, beka sorunun olabileceğini ifade eden Özel, ''Bir beka sorunu varsa, Cumhuriyet değerlerinden sapılırsa olur. Ülkenin beka sorunu olmasın isteyen Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak. Sen kalkar gidersen, fesli bir deli Kadir'in elini öpersen, önünde iki büklüm bükülürsen, beka sorunu olur. O adam, 'Keşke Kurtuluş Savaşı'nı, Yunan kazansaydı' diyorsa,'10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe kenefe gidin' diyorsa o adam daha geçen gün, şeriat gelsin de isterse Cumhuriyet yıkılsın dediyse, bu ülkenin beka sorunu başlı başına bu anlayıştır be kardeşim. Bu ülkenin beka sorunu sadece ama sadece Cumhuriyet yıkılırsa var. Onu da sizlere yıktırmayız kardeşim” dedi.

Görüntü Dökümü

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- Salondan detay

- Özel'den detay

- Özel'in açıklamaları

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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Zeytin Dalı Harekatı şehidi için mevlit okundu

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nın 19'uncu gününde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın şehadete ermesinin birinci yılı nedeniyle mevlit okundu.

Safranbolu Kaymakamlığı ve Belediyesi, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın şehadete ermesinin birinci yılı nedeniyle Merkez Camii'nde mevlit okutuldu. Mevlide, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından ikramlar yapıldı. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, "Ömer Bilal şahadet şerbetini içeli bir yıl oldu. Unutmadık, unutmayacağız. Bu gün evladımızın nezdinde tüm şehitlerimizi bir kez daha andık. Onlara dualar gönderdik. O makamlar, isteyerek varılamayacak makamlardır. Gönülden inanıyoruz ki, Ömer Bilal Akpınar ve onun gibi kahraman vatan evlatları, bilmediğimiz bir mekanda sizleri, bizleri ve tüm ümmeti temaşa ediyorlar. Bizlerin, onların uğrunda canlarını feda ettiği değerlere, kutsallara ne kadar sahip çıktığımızı gözlüyorlar." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vali Fuat Gürel’in camiiye gelmesi

-Okunan Mevlid ve dua edilmesi

-Yemek ikramı

-Camiiden çıkan vatandaşlar

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Simit satarak Elazığspor'a destek olan Muhammed, kalp krizinden öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Elazığ'da, simit satarak, kazandığı parayla Elazığspor için bilet alıp, destek vermesi dolayısıyla kent sakinlerinin sevgisini kazanan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Furkan Gündüz, için Kubbeli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Muhammed'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Elazığspor'un Kayyum Başkanı Sebahattin Devecioğlu ile çok sayıda taraftar katıldı. Muhammed'in tabutunun üzerine Elazığspor bayrağı konuldu. Muhammed Furkan Gündüz'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü Kurtdere köyündeki mezarlıkta, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Taraftarların tabuta Elazığspor bayrağı bırakması

- Cenaze namazına katılanlardan görüntü

- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin götürülmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera:Erkan BAY/ELAZIĞ,()

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Hortum ve fırtına, meyveleri sahile sürüklemiş

ANTALYA ile ilçelerinde etkili olan hortum, şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle hasar gören narenciye bahçelerindeki portakal ve mandalinaların, Konyaaltı Sahili'ne sürüklendiği görüldü.

Antalya'da, 1 haftadır olumsuz hava koşulları nedeniyle tahrip olan narenciye bahçelerinde hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. Narenciye üretiminin önemli merkezlerinden Kemer, Kumluca ve Finike'de son 1 haftada etkili olan hortum ile fırtına sonrası hasar gören bahçelerdeki portakal ile mandalinalar, yağış nedeniyle yükselen derelerden denize döküldü. Kent merkezinde, Boğaçayı çevresindeki üretim alanlarının yanı sıra Antalya'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Kumluca ve Finike ilçelerinden denize dökülen narenciye ürünleri, akıntıyla Konyaaltı Sahili'ne sürüklendi.

Dev dalgalarla kıyıya vuran odun ve ağaç dalları arasındaki yüzlerce kilo portakal ve mandalinalar dikkat çekti. Dalgaların plaja sürüklediği narenciye ürünlerini bazı kişilerin topladığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Portakallar dan görüntü

- Sahile vuran çöplerden görüntü

- Sahilden görüntü

- Detaylar

162 MB //1.25 SN'HD

Haber:Tolga YILDIRIM Kamera:Emrah GÜL /ANTALYA ()

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