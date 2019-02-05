DHA YURT BÜLTENİ -19

Çocukların bıçaklı kavgasında 1 ölü, 1 yaralı

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde Muhammet Enes Çakal (16), henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği ortaokul öğrencisi H.C.A. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada yaralanan H.C.A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki Hastaneler Caddesi'nde meydana geldi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu öğrencisi H.C.A. ile öğrenci olmadığı belirtilen Muhammet Enes Çakal arasında henüz bilinmeyen nedenden okul yakınlarında kavga çıktı. Kavga sırasında H.C.A., Muhammet Enes'i bıçakla ağır yaraladı. H.C.A. da yüzünden bıçakla yaralandı.

Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammet Enes, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Muhammet Enes Çakal'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. H.A. ise tedavsinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yapması

-Polislerin olayda kullanılan bıçağı araması

-Olayda kullanılanına bıçağın poşet içerisinde polis otusuna götürülmesi

-Okul önünden detay

-Olayı gören öğrencilerin polsi otosu ile götürülmesi

SÜRE:02.11 BOYUT: 244 MB

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP'nin, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden belediye eş başkan adayı gösterdiği Narin Gezgör, seçim bürosu açılışında PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehihe konuşma yapınca gözaltına alındı. Polis, toplanan kalabalığı da biber gazı kullanarak, dağıttı.

HDP Ceylanpınar ilçesi belediye eş başkan adayları Mehmet Ali Kahraman ve Narin Gezgör, partililer ile birlikte seçim bürosu açılışı için ilçe binasında buluştu. Buradan açılışı yapılacak seçim bürosuna yürümek isteyen grup, polisin uyarısıyla dağıldı. Kısa süre sonra seçim bürosu önünde yeniden toplandı. Burada kalabalığa bir konuşma yapan eş belediye başkan adaylarından Narin Gezgör, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tecritte tutulduğunu iddia etti. Bunun üzerine polis Gezgör'ü uyardı. Kalabalık karşılık verince de polis, biber gazı ile müdahale etti. Seçim bürosuna giren polis, Narin Gezgör’ü 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Seçim bürosu önünde konuşma yapan Narin Gezgör

- Konuşma sırasında polis gazlı müdahalede bulunması

- Gazdan etkilenmek için seçim bürosuna giren partililer

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 2,4MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

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Testereli saldırgan çobanı yaraladı

İnegöl ilçesinde küçükbaş hayvan otlatan çoban Sezer Budak (18), yanına gelen ismi henüz bilinmeyen şahıs tarafından testereyle kolundan yaralandı.

Olay Bursa’nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Arazisinde küçükbaş otlatan Sezer Budak'ın yanına ismini bilmediği şahıs motosikletiyle geldi. Köpekleri tutması için çobana seslenen şahıs, motosikletinden inip Budak'ın yanına gitti. Budak'a önce hakaret eden şahıs ardından elindeki budama testeresiyle saldırıya geçti. Testereyle sağ kolundan yaralanan Budak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kolunda derin kesi olan ve tendom bağı kopan Budak, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri genci yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı çoban Sezer Budak'ın hastaneden çıkışı

-İnegöl Devlet Hastanesi detayları

Süre:25 sn Boyut: 49,5 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

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Bolu'da çaldığı araçla kaza yapıp kaçan şüpheli yakalandı

Bolu’da, motorun ısınması için park halinde çalışır halde bırakılan otomobili çalıp 3 araca çarpıktan sonra bırakıp kaçan S.C.(21) yakalandı. S.C. ifadesinde aşırı alkollü olduğunu, amacının hırsızlık olmadığını, aracı geri bırakacağını söyledi.

Olay, 19 Ocak günü Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Cadde üzerinde bir dernekte vakit geçiren M.S., park ettiği aracını ısınması için çalıştırıp derneğe geri döndü. Bu sırada oradan geçen S.C., anahtarı üzerinde çalışır haldeki otomobili alıp kaçtı. M.S., dışarı çıktığında otomobilinin çalınmış olduğunu görüp durumu polise haber verdi. Aşırı alkollü olduğu iddia edilen S.C. bir süre otomobille gezdikten sonra, Kültür Mahallesi'nde park halinde olan 3 araca çarptı. S.C. otomobili bırakıp kaçtı. Otomobil hasarlı şekilde sahibi M.S.'ye teslim edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek otomobili çaldıktan sonra kaza yapıp bırakan S.C.'nin kimliğini tespit etti. Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda S.C.'yi Köroğlu Mahallesi'ndeki evinde dün yakaladı. Daha önce de çeşitli suçlardan kaydı bulunan S.C.'nin emniyetteki ifadesinde, "Aşırı alkollüydüm. Hava da soğuktu. Çalışır halde duran arabayı gördüm. Baktım içinde kimse yok aldım. Biraz dolaştıktan sonra kaza yaptım ve kaçtım. Amacım hırsızlık değildi. Geri bırakacaktım." dediği öğrenildi.

S.C. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

Süre: 00.49-Boyut: 92.6 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiyeci çıkardı

Adıyaman'da, Mahmut Ş.'nin (20) parmağında sıkışan gümüş yüzük, itfaiye görevlisi tarafından iple çıkarıldı.

Adıyaman'da yaşayan Mahmut Ş.'nin taktığı gümüş yüzük, öğleden sonra, parmağını sıkmaya başladı. Yüzüğü çıkarmaya çalışan; ancak başaramayan Mahmut Ş., parmağı morarınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gidip, doktorlardan yardım istedi. Buradan itfaiyeye yönlendirilen gencin parmağındaki yüzük, görevli tarafından iple çıkarıldı. Yüzüğün parmağından çıkmasıyla rahatladığını söyleyen Mahmut Ş., itfaiye görevlisine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin gencin parmağına ip sarması

- Parmaktaki yüzüğün yan keski ile kesilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 210 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-)

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Kızına cinsel istismarda bulunan babaya en üst sınırdan 30 yıl ceza

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde öz kızı 16 yaşındaki D.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Dündar D., en üst sınırdan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.?

Yeniçağa ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki D.D., babası Dündar D.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu. D.D. ifadesinde, 5 yıldır babasının kendisine haftada 2-3 kez cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Gözaltına alınan ve sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Dündar D., tutuklanarak cezaevine konuldu. Bir kargo firmasında çalışan Dündar D. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasında tutuklu sanık Dündar D. ile kızı D.D. ve eşi F.D. hazır bulundu. Duruşmada lise öğrencisi D.D., gözyaşları içinde 5 yıl boyunca öz babasının cinsel istismarına uğradığını anlatarak, "Bir keresinde, 'Annen iki yıl içerisinde ölecek ben de seninle evleneceğim' dedi. Şok olmuştumö dedi.

BELDEN AŞAĞISI ÇIPLAK ŞEKİLDE KARŞILADI

Liseli kız ifadesinin devamında, "Her gün tacizde bulundu. Dayanamayarak, telefonla iş için dayımın yanında olan annemi aradım ve her şeyi anlattım. O da dayıma anlattı. Annem ve dayım, Gerede'deki okuluma gelip, beni aldılar. Babam evdeydi. Hatta annem babamı arayarak, eve geleceğini söyledi. Babam da 'Bugün gelme yarın gelirsin' dedi. Dayım ve annemle birlikte gizlice eve geldik. Dayım kapının zilini çaldı. Babam benim eve geleceğimi tahmin ederek, kapıyı, üstünde sadece atletle açtı. Bunun üzerine dayım babamı döverek, eve polis çağırdı. Öz babamdan şikayetçi ve davacıyım. Cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

18 YILLIK EVLİYİM, KOCAMIN BÖYLE SAPIK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Sanık Dündar D.’nin eşi F.D. de "18 yıllık evliyim. Kocamın böyle bir sapık olduğunu bilmiyordum. Zaman zaman kendisinden şüpheleniyordum. Çünkü, sürekli olarak kızımı odaya getirip, gizli gizli konuşuyorlardı. Kızım söylediklerine inanıyorum" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Son sözleri sorulan sanık Dündar D. ise suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık babayı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve olayın birinci derece yakına karşı işlenmesinden dolayı en üst sınırdan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, ()-

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Refakatçi kadın, tedavi altındaki bebeğin kulağını yırtarak, küpesini çaldı

Adıyaman'da, Suriye uyruklu Hatice A. (23), refakatçi olarak kaldığı hastane odasında tedavi altında olan 1 yaşındaki Suriyeli Sandy Nasir'in kulağını yırtarak, altın küpesini çaldı.

Olay Adıyaman Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir hastanın yanında refakatçi olarak kalan Suriye uyruklu Hatice A., aynı odada tedavi gören 1 aylık kız bebeği Sandy Nasir'in kulağını yırtarak, 250 TL değerindeki altın küpeyi aldı. Bebeği kanlar içinde gören hemşirelerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede küpeyi, Hatice A.'nın çaldığını belirledi. Gözaltına alınan Hatice A. adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN, ()-

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