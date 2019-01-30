DHA YURT BÜLTENİ - 19

Suriyeli ailenin evinde yangın: 7'si çocuk, 9 kişi dumandan etkilendi

ANKARA'da Suriyeli ailenin evinde meydana gelen yangında, 7'si çocuk 9 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Bağlariçi Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 katlı evin giriş katında oturan 9 kişilik Suriyeli ailenin evinde, sobadan çıktığı iddia edilen küçük çaplı yangın meydana geldi. Kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden ailenin tüm bireyleri, dumandan etkilendiklerini fark ederek kendilerini dışarı attı. Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen baba Wadullah Fathı Hadı, anne ve 4 çocuğu olay yerindeki ambulanslarda tedavi ederken, 3 çocuğu ise, tedavileri yapılmak üzere Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangının meydana geldiği evden görüntü

- Babanın tedavi edilme anı

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çubuk’ta zincirleme kaza: 3 yaralı



ANKARA'nın Çubuk ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çubuk-Ankara karayolu'nun Sünlü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Murat Eser yönetimindeki 06 BHL 325 plakalı otomobil, Mehmet Memiş Türkoğlu idaresindeki 06 AFL 155 plakalı otomobil ve Ertuğrul Çiğdemtepe'nin kullandığı 06 DC 3522 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 06 DC 3522 plakalı kamyonet tarlaya savrulurken, Murat Eser'in kullandığı 06 BHL 325 plakalı otomobilin tavanı koptu. Kazada yaralanan 3 sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Araçlardan görüntü

- Polis ekiplerinin çalışması

Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI / ANKARA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yolaçtı. Evdekiler dışarı çıkarken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında salon kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Başiskele Döngel Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde çıktı. İddiaya göre, ev sahibi Hikmet Günay Sarı sobada eski eşyalarını yaktığı sırada sıçrayan kıvılcımların yolaçtığı yangında alevler kısa sürede bütün odayı sardı. Hikmet Günay Sarı, yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamayınca aliesini alarak evden çıktı. Sarı'nın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye müdahalesiyle yangın söndürürken, evin salonu kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangının meydana geldiği evin görüntüsü

-İtfaiyenin çalışmaları

-Ev sahibinin görüntüsü

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / BAŞİSKELE(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MÜSİAD Başkanı Kaan: Üretemezsek ihracat yapamayız, ülkeyi büyütemeyiz

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 2018'in ikinci yarısından sonra ülke ekonomisinin ciddi saldırı altında kaldığını ve bu saldırıların devam edeceğini belirterek, "Artık tüketim merkezli ekonomiden üretim merkezli ekonomiye geçmek durumundayız. Üretemezsek ihracat yapamayız, ülkeyi büyütemeyiz" dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, genel başkan yardımcılarıyla birlikte Kahramanmaraş Şubesi'nin 3'üncü olağan genel kuruluna katıldı. Genel kurulda tek aday olan Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı seçildi.

'SALDIRILAR EVAM EDECEK'

Kongrenin ardından düzenlenen gala yemeğine ise MÜSİAD üyeleri ve iş dünyasının yani sıra TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da katıldı. Yemekte konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 2018'in 2017'ye göre daha iyi geçeceğini öngördüklerini ancak 2018'in ikinci yarısında Türkiye'ye 3 türlü saldırı yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Bunun ilki döviz bazında oldu ki bir gecede çıkarılan para, 12 Ağustos'tan 13 Ağustos'a geçen gece ki Türkiye'den çıkarılan para, Türkiye'yi tamamen batırmak üzerineydi. Dövizden sonra faizle saldırdılar. Daha sonra üçüncüsü, aynı zamanda bu ikisinin etkisiyle enflasyonla karşımıza çıktı. O bakımdan bu tecrübemiz artık var bizim, daha önce de var. Buranın altını çizerek özellikle söylüyorum bu saldırılar devam edecek ama bizler mikro, küçük ve orta ölçekli KOBİ'ler olmak üzere, büyük işletmeler dahil olmak üzere herkes artık muhasebesini yapsın, tecrübesini ortaya koysun. Artık biz, borca dayalı değil, ortaklığa dayalı büyümeye gayret edeceğiz. Artık tüketim merkezli ekonomiden üretim merkezli ekonomiye geçmek durumundayız. Çünkü üretemezsek, enflasyonla mücadele edemeyiz. Üretemezsek dövizle mücadele edemeyiz. Üretemezsek ihracat yapamayız, ülkeyi büyütemeyiz. O bakımdan artık bu zihniyeti hep birlikte mücadele ederek inşallah ülkemize hizmet edeceğiz."

'20 DÜNYA MARKASI ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

MÜSİAD olarak yerli ve milli üretimle ilgili bir markalaşma çalışması yaptıklarını ifade eden Kaan, "Bunu da yerli, milli üretim üst kurulumuz yapıyor. Bu üst kurulumuzla birlikte bir projemizi de ifade edeyim 2020 yerel projemiz var. 20 tane dünya markası çıkarmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de Maraş'tandır, diğeri Antalya'dan 2'si belli. O bakımdan Maraş'taki markamızı da buradan söylemek istiyorum, Alpedo'yu inşallah bu konuda tüm dünyaya açacağız" dedi.

Konuşmaların ardından MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu, Abdurrahman Kaan'a günün anısına bir tablo hediye etti.

Programın sonunda Abdurrahman Kaan, satırla Maraş dondurmasını kesip, çekiçle örste dövdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İstiklal Marşı'nın okunması

- Yönetimin seçilmesi

- Sami Kervancıoğlu'nun konuşması

- Hatıra fotoğrafı çekilmesi

- Abdurrahman Kaan'ın konuşması

- Kervancıoğlu'nun Kaan'a tablo hediye etmesi

- Hatıra fotoğrafı çekilmesi

- Kaan'ın satırla dondurma kemesi

- Kaan'ın çekiçle dondurma dövmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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27 ildeki sokak operasyonlarında 35 kilo uyuşturucu ele geçirildi



EMNİYET Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, son 4 gün içerisinde Narkotik birimlerince düzenlenen sokak operasyonlarında, 34 kilo 990 gram uyuşturucunun ele geçirildiği, 256 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldığını bildirildi.

EGM'nin twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 'Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız' vurgusu yapıldı. ?Paylaşımda, son 4 günde narkotik birimlerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 27 ilde düzenlenen sokak operasyonlarında, 256 şüpheliye adli işlem yapıldığı belirtildi. Ayrıca, 34 kilo 990 gram uyuşturucu madde, 4 bin 16 uyuşturucu hap, 7 tabanca, 84 fişek, 3 hassas terazi ve 21 bin 405 Türk Lirası para ele geçirildiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Fatih POYRAZ / ANKARA,()

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5 metreden düştü, kafatası çatladı



BARTIN'da bir site içerisindeki istinat duvarından düşen çocuk yaralandı. Hastanede tardavi altına alınan çocuğun kafası çatladı.

Kent merkezinde bulunan bir sitesinde bulunan istinat duvarının üzerine çıkan 7 yaşındaki Kerem Efe Demir, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yüksekten beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören ailesi durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan çocuğun beyin tomografisinde beyninde çatlak olduğu tespit edilirken, müşaade altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ayhan ACAR / BARTIN,()

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Soma'da 7 eve giren hırsız tutuklandı



MANİSA'nın Soma ilçesinde, 7 farklı eve girerek hırsızlık yaptığı belirlenen K.Y., tutuklandı.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentte son 1 ay içerisinde 7 farklı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, K.Y. adlı şüphelinin hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Düzenlenen operasyon neticesinde K.Y.'nin evinde yapılan aramada 7 farklı evden çalınan televizyon, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, tüfek, telefon, motosiklet plakası ve birçok saat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Y. tutuklandı.

Haber: Serkan ÖZDEMİR / SOMA(Manisa),()

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Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı



ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, otlamaya çıkan ve sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Baykuş Mahallesi'nde otlatmaya çıkan ineği bulamayan sahibi Bakır Olgun, çevrede arama yaptı. Kısa süren aramanın ardından kaybolan ineğinin sulama kanalına düştüğünü gören Olgun, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ineği düştüğü yerden kurtararak sahibine teslim etti. İneğin sahibi Bakır Olgun, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Haber: ŞANLIURFA,()

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Tarla sürerken alev alan traktör, hurdaya döndü



ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, pamuk tarlasını sürerken alev alan traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Akçakale’ye bağlı Uzunyol kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre çiftçi Ali Başak, 63 TG 399 traktörüyle pamuk tarlasını sürdüğü sırada motor bölümünde aşırı ısınma soncu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler tüm traktörü sardı. Sürücü Başak kendi imkanları ile yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine geçen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, traktör ise kullanılamaz hale geldi.

FOTOĞRAFLI

Haber: ŞANLIURFA,()

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