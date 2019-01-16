DHA YURT BÜLTENİ- 19

Osmaniye'de köyleri su bastı (3)

ÇIKTIKLARI ÇATIDAN 8 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Kadirli ilçesi Hardallık Mahallesi'nde tarım arazisi içerisine inşa edilen 2 ev, araziyi su basmasıyla sular altında kaldı. Evlerde bulunan Durdunaz, İmdat, Medet ve Tülay Akyüz, çatıya çıkarak yaklaşık 8 saat kurtarılmayı bekledi. Adana kent merkezinden harekete geçen Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri, su altında kalan evin olduğu bölgeye botla girdi. Ekipler, ilk olarak Tülay ve Medet Akyüz'ü kurtardı. Yeniden bölgeye giden botla İmdat ve Durdunaz çifti de AFAD ekipleri tarafından çatıdan alındı. Binadaki büyük ve küçükbaş hayvanları ise kurtarma çalışmaları sürerken, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve beraberindekiler bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Mahsur kalanların afad ekipleri tarafından kurtarıması

- Osmaniye valisinin bölgede incelemelerde bulunması

- Afad ekibinin mahsur kalan vatandaş ile telefonda konuşması

- Genel ve detay görüntüleri

SÜRE:02'37" BOYUT: 291 MB

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye), ()

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Tarsus'ta yağış nedeniyle tarım işçileri çadırlardan tahliye edildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yağan yağmur ekili alanlarda büyük zarar verirken, çadırlarda kalan tarım işçileri de tahliye edildi.

Tarsus ilçesinde yağışlar ekili alanlarda büyük zarar verdi. İlçede şiddetli yağışlar nedeni ile sulama kanallarının üstünden ovaya ve tarlalara su baskını devam ediyor. DSİ ve Tarsus Belediyesi ekipleri kanallara müdahale ederken Halitağa, Akarsu, Kelahmet, Egemen ve Baharlı mahallelerinde yaklaşık 40 bin dönüm ekili alan sular altında kaldı.

Tarsus Kaymakamlığı da, çadırlarda kalan tarım işçileri için bir çalışma yaptı. Kaymakamlık çadırlarda kalan Suriyeli tarım işçilerinden 30 kişiyi araçlarla kaldıkları yerden alarak kapalı spor salonuna yerleştirildi. Çadırlarını terk etmek istemeyen 400 Suriyeli ise sel gören bölgede konaklamaya devam ediyor. Kaymakamlık çadırlarını terk etmeyen Suriyelileri takip altına aldı. Kaymakamlık, oluşabilecek sorunlara karşı tarım işçilerinin mağdur olması ihtimaline karşı kapalı spor salonunu hazır bulunduruyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kapalı Spor Salonu'nun tabelası

Salondaki tarım işçilerin görüntüsü

İşçilerden genel ve detay

Yemek yiyenler

Çadırların görüntüsü

Sular içindeki çadırlar

Çocukların görüntüsü

Dere kenarındaki çadırların görüntüsü

Biriken su ile çamaşır yıkayan kadınlar

(BOYUT: 178,47 MB) (SÜRE:1,35 DK)

Haber-Kamera: TARSUS(Mersin), ()

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Denizin yükseldiği sahildeki çay bahçesinde yangın

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sahile sıfır noktada bulunan çay bahçesinde sabaha karşı yağışlı havada çıkan yangın, denizin taşması sonucu oluşan su birikintisinin içerisinde güçlükle söndürülebildi.

Doğu Akdeniz’i etkisi altına alan yağış ve fırtınanın etkili olduğu İskenderun sahilindeki Teysir Çay Bahçesi'nde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında mutfak ile ön kısımdaki hediyelik eşya satışı yapılan bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda tüm alanı saran alevler çatıyı, masa sandalyeyi ve ön kısımdaki hediyelik eşya satışı yapılan bölümü tamamen kapladı. Alevleri görenlerin haber vermesiyle kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, geceden itibaren etkili olan yağış ve denizin taşması sonucu oluşan su birikintisi nedeniyle yangına güçlükle ulaşabildi. Bir taraftan alevlere teslim olan tesis, diğer yandan yağan yağmur ve taşan denizin oluşturduğu su birikintisinin çalışmalarını güçleştirdiği itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik müdahale sonrası yangını kontrol altına alabildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan çay bahçesi görnütüleri

- Çay bahçesinden çıkan dumanlar

- İtfaiye ekibinin sular içerisinde müdahalesi

- İşletme sahibi Ramazan Kanat ile röp.

SÜRE:3:10 sn BOYUT:140 MB

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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Kahta'da zincirleme kaza: 3 yaralı

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada, kontrolden çıkan araçlardan biri özel bir bankanın ATM cihazına çarparak durabildi.

Kaza öğleden sonra Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Mahmut Bozan yönetimindeki otomobil, Muhammed Cici yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza nedeniyle kontrolden çıkan araçlar, park halindeki 3 araca daha çarptı. Bu arada Mahmut Bozan, kontrolünü kaybettiği otomobili ile ATM'ye çarparak durabildi. Kazada, otomobil ile hafi ticari araçta bulunan Osman Bozan, Bedir Varol ve Mehmet Atalay yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-KAZA YAPAN ARAÇLAR

-TRAFİK POLİSLERİ ÇALIŞMASI

-ATM’YE GİREN OTOMOBİL

-ÇEVREDEN GÖRÜNTÜLER

-GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-)

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3 ilçede 58 evin soyulmasıyla ilgili 4 kişi daha yakalandı

BOLU'nun Mengen, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde, 10 günde 58 evden hırsızlık yapılması sonucu 5 kişinin tutuklandığı olayla bağlantısı olan 4 şüpheli daha yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 ile 10 Ocak tarihleri arasında Yeniçağa, Mengen ve Dörtdivan'daki köyler ile yayla evlerinden yapılan 58 hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, güzergahlar üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile bölgede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin kullandıkları araçların plakaları tespit edildi. Kiralık olan araçların tespit edilmesi üzerine şüphelilerin kimlik bilgilerine de ulaşıldı. Mengen'de 32, Yeniçağa'da 4, Dörtdivan'da ise 22 ev olmak üzere toplam 58 evden hırsızlık yaptığı belirlenen 5 kişi, Bolu merkez, Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. 12 Ocak'ta gözaltına alınan şüpheliler Muhammed Ali Yıldırım, Mehmet Bilir, İlhan Arslan ve Mehmet Kılıç ile çalıntı ürünleri satın alan Mehmet Özdemir önceki gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturmayı genişleten jandarma ve polis ekipleri, hırsızlık şebekesinde yer aldığı iddia edilen 4 kişinin daha kimliğini tespit etti. Şüpheliler düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),()

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Kayseri'de diyaliz hastaları paletli ambulansla hastaneye götürüldü

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde oturdukları mahallelerin yolları kardan kapanınca evlerinde mahsur kalan diyaliz hastaları Şevket Babaoğlu (72) ve Hanife Soyuslu (56), paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yahyalı'da dünden bu yana etkili olan kar yağışı yaşamı felç etti. İlçede 30 santimetreyi geçen kar nedeniyle 100'üncü Yıl ve Yenice Mahalleleri'nde ara sokaklar tamamen karla kaplandı. 100'üncü Yıl Mahallesi'nde oturan diyaliz hastası Şevket Babaoğlu ve Yenice Mahallesi'nde oturan Hanife Soyuslu, evlerine ulaşımı sağlayan yolların kapanması üzerine mahsur kaldı.

Hastaların yakınları 112 Acil Servis'ten yardım istedi. 112 Komuta Kontrol Merkezi'nin koordinasyonu ile yola çıkan paletli ambulanslar, diyaliz hastaları Babaoğlu ve Soyuslu'nun evlerine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde evlerinden çıkarılıp paletli ambulanslara sevk edilen hastalar, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

- Hastaların paletli ambulansa bindirilmesi

- Genel detay

Süre: 56 saniye Boyut: 84 MB

Haber-Kamera: KAYSERİ,

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Ödemiş'ten çıkarılan 633 parça tarihi eser, ait olduğu yere getirildi

İZMİR'in Ödemiş ilçesi ve yöresindeki kaçak kazılarda çıkartılıp, koleksiyonerler tarafından Efes, Çeşme ve İzmir Arkeoloji Müzesi'ne götürüldüğü ortaya çıkan 633 parça tarihi eser, ait olduğu topraklara getirildi. Bu eserlerin, gerekli düzenlemenin yapılmasının ardından, Ödemiş Müzesi'nde sergileneceği bildirildi.

Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, 'Küçük Menderes'in Büyük Mirası' adı altında düzenlediği basın toplantısı ile Ödemiş'e ait olduğu belirlenip, uzun uğraşlar sonucunda Efes, Çeşme ve İzmir Arkeoloji Müzeleri'nden getirilen altın yaldızlı gümüş vazo, bronz tıp aletleri, ip eğirmede kullanılan iğ, küpe, yüzük gibi altın takılar, atın göz ve ağız bantları gibi toplam 633 parça tarihi eser hakkında bilgi verdi. Kaymakam Dayıoğlu, konuşmasına Ödemiş'in eseri olmakla birlikte, başka müzelerde sergilenen birtakım eserlerin tekrar Ödemiş Müzesi'ne kazandırılmasının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Kaymakam Dayıoğlu, "Ödemiş'in kırsal Yusufdere Mahallesi'nde 2 bin 500 yıllık yığma bir mezar tepesi (tümülüs) bulunmaktadır. Burası 40 metre çapında 14 yüksekliğindedir. Burada bulunan eski eserler defineciler tarafından 1990'lı yıllarda tahrip edilmiştir. Ödemiş Müze Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbar neticesinde, kurtarma kazıları yapıldı. Tümülüse girildi. Tümülüsün kırılıp tahrip edildiği, içerisinde elimizde bulunan resimlerdeki eserlerin olmadığı görüldü. Daha sonra, bir detay araştırması için Müze Müdürlüğü tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir kazı izni daha alındı. Burada devam niteliğinde bir kazı daha yapıldı. Kazıda elenen topraktan altın yapraklar ve seramik parçalarının bir kısmı bulundu. Bulunan bu eserler müzeye getirildi" dedi.

Ödemiş Müze Müdürü Feride Kat'ın Efes Arkeoloji Müzesi'nde çalıştığı dönemde burada gördüğü Küçük Menderes Havzası'nda bulunan tarihi eserlerin de ait olduğu topraklara, Ödemiş'e getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulduğunu da belirten Kaymakam Dayıoğlu, "Girişimler sonucunda buradaki Küçük Menderes'e, özellikle Ödemiş'e ait tarihi eserler de müzemize getirildi. Ardından bu defa, tümülüste yapılan çalışmalarda bulunan seramik parçalarının eşleştirmesinin yapılması için Bakanlık'tan alınan izinle eşleştirme yapıldı. Eşleştirme sonucunda Ödemiş'teki seramiklerin üzerindeki kırığa tıpa tıp uyduğu tespit edildi. Daha sonra buradaki eserlerin bir kısmının da Çeşme ve İzmir Arkeoloji Müzesi'nde olduğu ihbarı yapıldı. Buradaki eserlerinde eşleştirmeleri yapıldı. Bu eserlerin de eşleştirme sonucu Ödemiş'e ait olduğu belirlendi" diye konuştu.

İncelemelerden sonra, tümülüste bulunan parçaların buradakilerle eşleştiği görülünce, bulunan tüm eserlerin aslında Ödemiş'te yapılan kaçak kazılardan sonra, koleksiyoncular tarafından toplanıp Efes, Çeşme ve İzmir Arkeoloji Müzesi'ne götürüldüğünün ortaya çıktığını vurgulayan Kaymakam Dayıoğlu, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir projesi vardı; 'Eserler yerinde sergilensin' diye. Müze müdürümüz Feride Hanım, bu konuyla ilgili de çalışma başlattı. Ödemiş'ten götürüldüğü tespit edilen öz konusu bu eserler Ödemiş Müzesi'ne getirilmiş durumda. Ancak, şu an bunları sergilemiyoruz. Sergileyebilmek için bunlarla ilgili teşhir düzenlemesi yapılması lazım. Bakanlıktan, konuyla ilgili ödenek talep edildi ve ödenek geldikten sonra bunların sergilenmeye başlanacak."

Ödemiş'e ait olduğu belirlenen tarihi eserlerden 627'sinin Efes Arkeoloji Müzesi, 4'nün Çeşme Arkeoloji Müzesi, 2'sinin de İzmir Arkeoloji Müzesi'nden getirildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ödemiş'e getirilen tarihi eserlerden bazılarının görüntüsü

-Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu'nun açıklaması

-Kaymakam Dayıoğlu'nun Ödemiş Müze Müdürü Feride Kat ile Ödemiş'e getirilen tarihi eserleri göstermesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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İskenderun'da anıt alanı sular altında kaldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yağan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Denizden gelen dalgalar nedeniyle İskenderun Atatürk Anıt Alanı ve sahil sular altında kaldı. Sahil boyundaki dalgaların kıyıya vurması sonrası sahil bandı ve Atatürk Anıt alanı sular altında kaldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri rögarları kontrol ederek suların çekilmesi için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Anıt alanından genel görüntüler

- Suyun görüntüsü

Haber - Kamera: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), ()

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Safranbolu’nun tarihi konakları beyaza büründü

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),() – KARABÜK’ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu, kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Konaklar kartpostallık görüntü oluşturdu. Osmanlı'dan kalan tarihi mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Safranbolu’da dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı etkili oldu. Kent genelinde okulların bugün tatil edildiği ilçelerinden Safranbolu beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi konaklar güzel görüntü oluşturdu. Ziyaretçiler kartpostallık görüntü oluşturan konakları fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Konakların bahçelerinde çaylarını yudumlayan ziyaretçiler anın tadını çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Beyaza bürünen konaklar(drone görüntüsü)

-Kartposttallık konaklar

Süre:(04.43) Boyutu:(524 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU,(Karabük)