DHA YURT BÜLTENİ -19

Mersin'de fırtına nedeniyle sürüklenen kargo gemisi karaya oturdu

Mersin'de fırtına nedeniyle Lübnan bandıralı Wardeh isimli kargo gemisi karaya oturdu.

Kentte 10 gündür süren yağışla birlikte sabah saatlerinde başlayan fırtınada Lübnan bandıralı Wardeh isimli ticari gemi, demirli bulunduğu Mersin Limanı demir atma sahasından sürüklenerek sahile 500 metre kala karaya oturdu. Sahil güvenlik ekipleri, gemi içindeki personeli kurtarmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kıyıya sürüklenen geminin görüntüsü

- Sahilde bekleyen polis aracı

- Geminin görüntüsü

SÜRE:01'02" BOYUT:114 MB

SÜRE:00'13" BOYUT:25,3 MB

Haber:-Kamera:Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,()

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Karabük'te kar yağışı ulaşımı etkiliyor

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde, etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İstanbul ve Ankara’ya ulaşımı sağlayan D-100 Karayolu Eskipazar Kemikli Rampa geçişinde, kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Araçlar, güçlükle ilerlerlerken maddi hasarlı kazalar nedeniyle de yolda zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yoldan detay

Haber:Bülent DİKTEPE/ ESKİPAZAR(Karabük),()

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Simav'a yağmurdan sonra kar geldi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 2 gündür yağan yağmur bu sabah saatlerinde yerini etkili kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu.

Simav'da bu sabah saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Evlerin çatıları, ağaçlar, parklar, yollar beyaz örtüyle kaplandı. 2 günlük yağmurun ardından Simav'a geri dönen karar hayatı da olumsuz etkilerken, Belediye ekipleri, ilçe merkezindeki ana yollarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ancak yoğun bir şekilde devam eden kar yağışının yolları yeniden kapatması nedeniyle hem yayalar hem de sürücüler zor anlar yaşıyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle, yüksek kesimlerdeki köy yollarında ulaşım güçlükle sağlanabiliyor. Trafik ekipleri hem şehir merkezinde hem de şehirlerarası yollarda denetimlerini artırdı. Kar lastiğinin yanı sıra aracında zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların trafiğe çıkışına izin verilmiyor.

Yoğun kar nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar yüzünden sık sık elektrik kesinletiri yaşanması da Simavlılar'ı canından bezdirdi.

Meteoroloji yetkilileri, Simav ve çevresinde etkili olan kar yağışının bu gece de sürmesinin beklendiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yağan kardan görüntü

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()

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Ev alacakları 500 bin lirayı çalan şüpheliyi kovaladılar ama yakalayamadılar

Kırıkkale'de, emekli çift Bircan ve İrfan Güneş'in, satın alacakları ev için bankadaki kasadan çektikleri 450 bin TL para ve 50 bin TL'lik altının bulunduğu çanta, yanlarına yaklaşan otomobildeki kimliği belirsiz kişi tarafından alındı. Çiftin, aracın peşinden koşması kameraya yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Emekli doktor İrfan Güneş ve eşi emekli öğretmen Bircan Güneş, kent merkezinde satın almak için anlaştıkları evin parasını çekmek için bankaya gitti. Güneş çifti, burada kendilerine ait özel kasadan 450 bin TL ile 50 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını teslim aldı. Çift, para ve ziynet eşyası dolu çantayla evlerine gitmek üzere bankadan çıktı.

Bu sırada caddede yürüyen çiftin yanına yaklaşan otomobilden dışarıya sarkan kimliği belirsiz kişi, Bircan Güneş'in elindeki para ve altın dolu çantayı aldı. Otomobil, caddeden yol üzerindeki akaryakıt istasyonunun bulunduğu ara yola saparak uzaklaşırken, emekli çift otomobilin peşinden koştu. Güneş çiftinin panik içinde aracın arkasından koşması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil kısa sürede gözden kaybolurken, Bircan ve İrfan Güneş polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çiftin otomobilin peşinden koşması

Haber: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()-

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Hastadan 45 santimetrelik yumurtalık kisti çıkarıldı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Kliniği'nde tedavi gören 22 yaşındaki Gözde Yazıcı'nın yumurtalığından 45 santimetre uzunluğunda kist çıkarıldı.

Yaklaşık 6 aydır devam eden şikayetlerinin ardından bir hafta önce kilo alma ve şişkinlik şikayetiyle İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Polikliniği'ne başvuran hastaya yapılan tetkikler sonucunda over (yumurtalık) kisti teşhisi konuldu. Gerçekleştirilen cerrahi müdahale sonucunda hastanın yumurtalığından 45 santimetre uzunluğundaki kist başarıyla çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Jinekolojik Onkoloji Uzm. Op. Dr. Serhat Şen, Dr. Öznur Bilge ve Dr. Gamze Tunalı yaptıkları açıklamada, bu hastalığın kadınlarda sık rastlanılan bir durum olduğunu, ancak Gözde Yazıcı'da hiçbir belirti vermeden veya komplikasyon oluşturmadan bu kadar büyümüş olmasını ilginç buldu. Op. Dr. Serhat Şen meslek hayatından ilk defa bu kadar büyük bir yumurtalık kistine rastladığına dikkat çekerek, "Ameliyat gayet başarılı geçti. Operasyon sırasında yapılan frozen (patoloji tetkiki) çalışması sonucu da iyi çıktı. Vücudumuzun farkında olmamız ve belirli bir yaştan sonra kontrollerimizi yaptırmamız çok önemli" dedi.

Gözde Yazıcı da ameliyat öncesi çok korktuğunu ancak doktorunun yaptığı açıklamalar, gösterdikleri ilgi ile rahatladığını dile getirerek, "Şimdi kendimi gayet sağlıklı hissediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gözde Yazıcı'nın yumurtalığından çıkarılan 45 santimetre uzunluğunda kistten fotoğraf

- Gözde Yazıcı ile röp.

- Op. Dr. Serhat Şen ile röp.

İZMİR, ()

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Van'da vatandaşlara 30 bin bez torba dağıtıldı

Van İpekyolu Belediyesi, vatandaşlara bir pazar yerinde bez torba dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bez torba ve filenin promosyon olarak dağıtılacağını açıklamasının ardından İpekyolu Belediyesi harekete geçti. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında ilçedeki bir pazar yerinde bez torba dağıtımı yaptı. Vatandaşlar, market alışverişlerinde kullanmaları için dağıtılan bez torbalara büyük ilgi gösterdi. Kaymakam Öztürk, kentte 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında vatandaşlara 30 bin bez torba dağıttıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın pazar yerlerinde çevreye zararlı plastik poşet kullanmasını önlemek için bez torba bastırdık. Hem çevremizi hem bütçemizi koruyalım düşüncesiyle vatandaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda dağıttığımız bez torbalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Pazardan alışveriş yapan vatandaşların görüntüleri

-Bez Torba dağıtılırken görüntüler

-İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk açıklaması

-Detaylar

SÜRE: 2 DAKİKA 10 SANİYE

BOYUT: 418 MB

Haber-Kamera: Safa ATMACA/VAN, ()-

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Fırında kullandığı aracını kuşlar için yuva yaptı

Van'ın Erciş ilçesinde fırın işleten Yılmaz Şit (48), servis çektiği kamyonetinin tavanını kuş lokantasına çevirdi. Aracının tavanına ekmek ve simit parçaları bıraktığını, kuşların da buna alıştığını belirten Şit, bazen kuşların rahatı bozulmasın diye aracı servise bile çıkarmadığını söyledi.

Erciş ilçesinde fırın işleten Yılmaz Şit, ekmek fırnında servis olarak kullandığı aracını kuşlar için de yuva yaptı. Şit, 6 yıldır aracın kasasında kuşlara simit, poğaça, bulgur ve buğday vererek besliyor.

Hayvanları çok sevdiğini, 6 yıldır fırında servis olarak kullandığı aracı kuşlar için yuva yaptığını söyleyen Yılmaz Şit, "Servis aracımı kuşlar için yuva ve lokanta olarak kullanıyorum. Öyle ki bazen servise çıkıp ekmek dağıtmamız gerekiyor. Sırf kuşların rahatı bozulmasın diye ekmek dağıtımı için taksi kiralıyorum. Onlar bizler gibi canlı ve yaşadığımız coğrafyanın iklim şartları malum çok soğuk ve karlı. Onları beslememiz gerekiyor. Kuş lokantası her gün açık. Kuşlar gelip gruplar halinde karınlarını doyuruyor. Bir grup karnını doyurup dinlenmeye çekilince, diğer bir grup geliyor. Ben 48 yaşındayım ve 7 çocuğum var. Yıllardır fırıncılık yapıyorum. Bütün çocuklarımı okutuyorum. Bir de kitap yazdım. Bazı dergilerde yazılarım yayımlandı. Ömrümüz yettiğince bu alışkanlığımızı devam ettirip kuş lokantamızla kuşlara hizmet edeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aracın tavanında yiyecek yiyen kuşlar

-Kuşlardan detaylar

-Ylımaz Şit ile röportaj

-Detaylar

BOYUT:376 MB

SÜRE:3 DK 22 SN



Haber: Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),()-