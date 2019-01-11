DHA YURT BÜLTENİ -19

Ceylin Atik'in öldürülmesi davasında komşu kadına müebbet hapis cezası

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, parka oynamaya gittikten sonra kaybolan Ceylin Atik'in (10), 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada karar verildi. Tutuklu sanık Şükriye Türkmen (30) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şükriye Türkmen'in eşi olan diğer tutuklu sanık Serkan Türkmen (37) ile tutuksuz sanık Raziye Ö. (62) ise beraat etti.

Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'na gitti. Ceylin'in uzun süre ortalıkta görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa ile babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sormalarına, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen torunlarını bulamadı. Bunun üzerine Ceylin Atik'in yakınları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin'in fotoğraflarını paylaşarak, bulunması için yardım istedi.

Dede Mustafa Atik'in cep telefonuna, 'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz' yazılı mesaj gelmesiyle, anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesiyle kalan Ceylin Atik'in kaçırıldığı anlaşıldı. Polis, dede Atik'e gelen mesajdan yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat çalışmasıyla Ceylin'in, en son parkın yakınındaki Şengül Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katında oturan komşuları oto tamircisi Serkan ve eşi Şükriye Türkmen'in evinde su içerken görüldüğünü belirlendi. Polisin operasyonuyla Serkan ile Şükriye Türkmen ve onun halası Raziye Ö. yakalanıp, gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni de Türkmen çiftinin evinde bulundu. Olay sonrası tutuklanan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hakkında, 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen hazır bulundurulurken, tutuksuz sanık Raziye Ö. ise gelmedi. Tarafların avukatları, öldürülen Ceylin Atik'in babası Murat Atik, dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik ile bazı yakınları da duruşmaya katıldı.

"OLAYI NEDEN YAPTIĞIMI AÇIKLAYAMIYORUM"

Duruşmada tutuklu sanık Şükriye Türkmen'in, yazılı savunması okundu. Daha önce ölen 2 çocuğu için kendisini suçlayan eşine husumet duyduğu için, cinayeti birlikte işlediklerini söylediğini belirten Şükriye Türkmen, "Eşim bu olayda bana yardım etmedi. Olaydan sonra evimin önündeki parka gittim, olanları anlatmak istedim ama yapamadım. Birkaç kez polis merkezin kapısından döndüm. Ceylin'in dedesine mesajı ben gönderdim. Bu olayı neden yaptığımı açıklayamıyorum. Amacım fidye istemek de değildi" dedi. Mahkeme başkanı sanık Şükriye Türkmen'den olay anını detaylı anlatmasını istedi. Olayı anlatacak durumda olmadığını ifade eden Şükriye Türkmen, "İlaçlarla ayakta duruyorum. Cezam neyse çekmeye razıyım. Eşimin ve annemin suçu yok" diye konuştu.

Diğer sanık Serkan Türkmen ise Ceylin Atik'in öldürülmesiyle bir ilgisinin bulunmadığını ve suçsuz olduğunu belirterek, beraatine karar verilmesini istedi. Duruşmaya katılmayan Raziye Raziye Ö.'nün avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu ifade ederek, beraatini istedi.

CEZALANDIRILMASINI İSTEDİLER

Duruşmada söz alan küçük Ceylin'in dedesi Mustafa Atik, sanıklardan Şükriye Türkmen'in kendileriyle dalga geçtiğini savunarak, "Savunmasındaki ifadelerinin kabul edilmemesini istiyoruz. Türk adaletine güveniyoruz" dedi. Baba Murat Atik ise, "Asıl suçlunun Serkan Türkmen olduğunu düşüyorum. Eşini götürüp tedavi ettirmemiş. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu. Babaanne Ülkü Atik de torununu öldürenlere en ağır cezanın verilmesini istedi.

İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme başkanı karar için ara verdiği sırada, babaanne Ülkü Atik, sanıklara vurmak istedi, ancak polisler engel oldu. Aranın ardından mahkeme heyeti, katil zanlısı Şükriye Türkmen'e 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Cezada indirim yapılmadı. Şükriye Türkmen'in eşi Serkan Türkmen ile Raziye Ö. ise beraat etti. Serkan Türkmen'in tahliyesine de karar verildi.

"SÜREÇ HENÜZ BİTMEDİ"

Şükriye Türkmen'in bugünkü duruşmada ifade değiştirdiğini hatırlatan Atik ailesinin avukatı Gürol Uyan, "Şükriye Türkmen bugün verdiği ifade ile tüm suçu kendisinin işlediğini söyledi. Eşinin hiçbir şeye karışmadığını anlattı. En ağır cezayı kendisi aldı, eşi beraat etti. Bunun geçici bir karar olduğunu düşünüyoruz. Serkan Türkmen'in suça katıldığından eminiz. Süreç daha bitmemiştir. Serkan Türkmen ile ilgili verilen karar istinaf ve temyize taşınacaktır. Kararın Serkan Türkmen aleyhine değişeceğine inanıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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**AKTÜEL**

- Öldürülen Ceylin'in fotoğrafı

- Avukat açıklama

- Adliyeden görüntü

- Babaanne karara tepki göstermesi

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ARŞİV

-Kaçırılan Ceylin Atik'in fotoğrafı

-Ceylin Atik'in kaçırıldığı Kazım Karabekir Parkı'ndan görüntü

-Ceylin Atik'in dedesi Mustafa Atik ile röp.

-Ceylin Atik'in dedesi ve babaannesi ile yaşadığı evin dışarıdan görüntüsü

-Akrabalarının feryadı

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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Sopayı gören çarşaflı soyguncular çareyi kaçmakta buldu

SOYGUNA TEŞEBBÜS ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Manisa'da, siyah çarşafa bürünen silahlı 2 soyguncu, bir kuyumcuyu soymaya kalkıştı, ancak işletme sahibinin sopayla karşılık vermesi üzerine neye uğradıklarını şaşırıp kaçtı. Polis, soyguncuların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, geçen çarşamba günü, Şehzadeler ilçesi 50'nci Yıl Mahallesi Horozköy Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanda meydana geldi. Yalnızca göz kısımlarının gözüktüğü siyah çarşafa bürünmüş kadın kılığındaki iki kişi, kuyumcu dükkanına girdi. Yüzükleri inceleyen zanlılar, şüpheli hareketler sergiledi. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda; zanlılardan biri yüzüklere bakarken belindeki tabancayı, diğeri ise av tüfeğini çıkardı. İki kişi daha sonra silahlarla işyeri sahibi, evli ve 8 çocuk babası 60 yaşındaki Alaattin Yavuz'a vurdu. Bu sırada dükkanda savunma amaçlı tutulan sopayı eline geçiren Alaattin Yavuz, karşılık verdi. Neye uğradığını şaşıran soyguncular, kaçtı. Bu sırada zanlıların yüzünü de gören Yavuz, durumu polise bildirdi. Polis, zanlıların kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

"SOPAYI ALDIM VE VURDUM, SONRA KAÇTILAR"

Başından geçen olayı anlatan kuyumcu Alaattin Yavuz, "Çarşaflı iki kişi önce kapının önüne geldi. Tezgaha bakıyorlardı. Kapıya doğru giderek seslendim. 'Buyurun bacım' dedim. Sonra yüzüklerin içinde bulunduğu kutuyu çıkarttım, tezgaha koydum. Ama baktım ki onlar bir o yana bir bu yana dükkanın içerisinde gidiyor geliyor, hiç konuşmuyorlar. Yüzüğü işaret etti ve fiyatını el işaretiyle sordu. Ben de 300 lira olduğunu söyledim. Ondan sonra baktım birisi tabancayı çıkardı ve kabzasıyla kulağıma vurdu. Ondan sonra diğeri de av tüfeğini çıkardı ve o da vurmaya çalıştı. Ben de yerdeki sopayı aldım ve vurdum, ondan sonra kaçtılar. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Bunlar yakalansın. Yüzleri açılsın ve bunları herkes görsün" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kuyumcu dükkanından görüntü

- Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü

- Kuyumcu esnafı Alaattin Yavuz röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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Aksaray'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da ön lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Suriye uyruklu Mohammad Al Hasan (69) hayatını kaybetti, araçta bulunan Abbas Al Hasan (17) ise yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Aksaray-Ankara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Mohammad Al Hasan yönetimindeki 27 EL 007 plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Abbas Al Hasan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası sürücü Mohammad Al Hasan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı Abbas Al Hasan ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yerinden detaylar

- Jandarmanın kaza yerinde önlem alması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ))

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Termik santralde 2 işçinin ölümünde, 5 kişi hakkında hapis talebi

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde, 2 işçinin öldüğü, 9 işçinin yaralandığı kazayla ilgili, 5 yönetici hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yatağan'ın Şahinler Mahallesi'ndeki termik santralde, geçen 19 Temmuz'da meydana gelen olayda, raylı sistem olan kömür sevk kanalının çökmesi sonucu işçiler Seray Şimşek ile Sezgin Kılıç hayatını kaybetti, 9 işçi de yaralandı. Göçük sonrasında olay yerinde incelemelerde bulunan savcı, hem bilirkişi hem de uzmanların raporlarının ardından iddianameyi hazırladı.

İddianamede, işletme mühendisi Ali D., bakım müdürü Murat Ü., ölçü kontrol mühendisi Rıdvan E.A., iş güvenliği uzmanı Semiha D. ve genel müdür yardımcısı Serdar T. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

ARŞİV GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM- Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), ()-

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Bursa'da 3.8 büyüklüğünde deprem

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 19.09'da, merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yerin 8,40 kilometre derinliğinde keydana gelen depremi hissedenler kısa süreli korku yaşadı.

BURSA, () -