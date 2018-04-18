DHA YURT BÜLTENİ-19

DP Lideri Uysal: Sandık her daim çözümsüzlüğü çözer

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Sandık her daim çözümsüzlüğü çözer. Çok partili hayata geçtiğimiz dönemden bu yana Türkiye birçok seçimi zor dönemlerde başarmıştırö dedi. Uysal, ittifak konusundaki değerlendirmeleri de süratli bir şekilde yapacaklarını söyledi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal memleketi Afyonkarahisar'da iş insanı Ali Yalçın Bozca'nın cenaze törenine katıldı. İmaret Camii’nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninde eski Maliye ve Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet Attila da yer aldı.

Cenaze töreni sonrası Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı erken seçimi değerlendirdi. Seçimlerin hayırlı olmasını ve Türkiye'nin derinden nefes almasına vesile olmasını dileyen Uysal, “Sandık her daim çözümsüzlüğü çözer. Çok partili hayata geçtiğimiz dönemden bu yana Türkiye birçok seçimi zor dönemlerde başarmıştır. Temennim, yüksek gerilim hattında seyreden Türkiye'nin gündemine rağmen, önümüzde alınan bu karar süreci boyunca seçim günü ve seçim sonrası kutuplu hale geldiğimiz Türkiye'nin bir yarısının diğer yarısına meşruiyeti sorguladığı bir iklimden Türkiye çıkar. En geniş ortak paydada buluşabilmek adına, milletimizin de kılavuzluğunu ortaya koyabilecek iradeyle beraber inşallah Türkiye'nin önümüz asırda önüne gelen imkan ve fırsatlardan yararlanabileceği bir siyasi akıl, iradesiyle teşekkür ederö dedi.

‘SURATLE BİR DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ’

İttifak konusundaki değerlendirmeleri süratli bir şekilde yapacaklarını da aktaran Uysal, “Temel prensiple şunu ifade edebilirim; 16 Nisan referandumu sonrası Türkiye'nin değişen bir siyasi iklimi var. Sayın Cumhurbaşkanının açıklamayı yaparken üzerine vurguladığı bu hususu bizler de paylaşıyoruz. Bu iklimin beraberinde getirdiği salt siyasal partilerin rekabeti olmaktan çıkmış bir siyasal mücadele var ortada. Biz de Demokrat Parti olarak geçmişten bugüne taşıdığımız ideallerimizi ve referanslarımızı yarınlara taşıyabilmek için süratli değerlendirmeler yapacağız, Türkiye'yi iki kutupluluğa mahkum etmemek adına. Çünkü bu iki kutupluluğun Türkiye'ye hiçbir faydası yok. Bunun da inancındayız. Siyasal çizgimiz, zihniyetimiz ve anlayışımız Türkiye'nin makul, etrafında birleşebilmenin yollarını yeniden tahkim etmek ve yeniden bugünkü ülkeyi işleyen bu büyük demokrasi ve hukuk düzenine ihtiyacı olduğu ortadadır. Buna katkı koyabilirimö diye konuştu.

‘SİYASİLERİN İLK SÖYLEDİKLERİNE DEĞİL SON SÖYLEDİKLERİNE BAKACAKSINIZ’

Eski bakan İsmet Attila da seçimlerin Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, söylenecek pek bir şeyin olmadığını vurguladı. Attila, şöyle dedi:

“Aslında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimler için 60 güne ihtiyaç duyar. 60 gün içerisinde seçim yapabilir. YSK'nın istediği yegane şey parasal imkanların sağlanmasıdır. Seçimin başlangıcından sonuna kadar ne kadar ödenek isteniyorsa hükümetler zaten karar aldıkları için verir. Bunun örnekleri var. Memleket ve milletimiz için hayırlı olsun. Tarihin doğru olup olmadığı önemli değil, siyasi irade buna karar verdiğine göre millet iradesidir. Bunun için anayasa değişikliği gerekiyor. Bunun için meclis kararı lazım. Bu da kolay ve alırlar. Seçime kimsenin itirazı olmaz. Tabii ki burada siyasilerin ilk söylediklerine değil son söylediklerine bakacaksınız.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazenin yapılacağı camiden detay

- Uysal taziyede bulunurken

- Cenaze namazı kılınırken

- Gültekin Uysal röp

- İsmet Attila röp

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR ()

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Trende kitap okuyarak İzmir Kitap Fuarı'na gittiler

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Kudret Demir Ortaokulu tarafından hazırlanan 'Okuma Treni' projesi kapsamında 80 öğrenci trende kitap okuyup, 23'üncü İzmir Kitap Fuarı'na gitti.

Kudret Demir Ortaokulu öğrencileri tarafından Twinning Projesi kapsamında hayata geçirilen 'Okuma Treni' projesi kapsamında öğrenciler İzmir'de bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı'na, trende kitap okuyarak katıldı. Proje sorumlusu öğretmen Mahmut Şanver, amaçlarının kitap okuma alışkanlığına karşı farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Şanver, "Okul olarak öğrencilerimizi kitap okumaya özendirici bir çok projeyi hayata geçirmiştik. Son olarak uluslararası bir internet iletişim aracı olan Twinning aracılığı bir proje hazırladık. Okuma treni adını verdiğimiz proje ile 80 öğrencimiz trende kitap okudu ve İzmir Kitap Fuarı'na katılıyoruz. Proje ile öğrencilerimiz fuarda sevdikleri yazarlarla şairlerle tanışma imkanı söyleşi yapma imkanı da bulacaklar" dedi.

Projeye katılan öğrencilerden Cemre Balgönül "Twinningde yürüttüğümüz projenin adı okuma treni. Trende İzmir'e gidene kadar çeşitli kitaplar okuyarak İzmir'deki fuara gideceğiz" dedi. Öğrencilerden Barış Çakar da "Projemizdeki amaç okumanın yeri ve zamanı olmadığını göstermek" diye konuştu.

Kudret Demir Ortaokulu Müdürü İlker Atalay ise "Okul olarak İzmir Kitap Fuarına sürekli katılıyoruz. Daha önceleri karayolu ile katıldığımız bu etkinliğe öğretmenlerimiz öğrencilerimiz ile birlikte bu kez trende kitap okuyarak katılıyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Trende kitap okuyan öğrencilerden görüntü

-Kudret Demir Ortaokulu Müdürü İlker Atalay ile röp.

-Proje Sorumlusu öğretmen Mahmut Şanver ile röp.

-Öğrenciler Cemre Balgönül ve Barış Çakar ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

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Nusaybin'de Tren seferlerinin yeniden başlatılması için açıklama yapıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren bazı sivil toplum örgütleri, Suriye iç savaşı nedeniyle, 6-8 Ekim Kobani olayları sonrasında durdurulan Tren seferlerinin yeniden başlatılması için açıklama yaptı.

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Şoförler Esnaf Odası, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi ve Sulama Birliği yöneticileri ile nakliye firması çalışanları, Nusaybin Tren Garı'nda bir araya gelerek tren seferlerinin yeniden başlatılması için basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel, ilçeye tekrar tren seferlerinin başlamasını istediklerini belirterek, "Kobani olayları sonrası Nusaybin demiryoluna gelen tren seferleri iptal edildi. Nusaybin demiryolumuz yaklaşık 5 yıldır, 6 - 7 Ekim Kobani olaylarından beri kapalıdır. İlçemizde fabrika yok, tek geçim kaynağımız demiryolu ve sınır kapısıdır. Hem sınır kapısı, hem de demiryolunun kapalı olması ilçe esnafımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Nusaybin halkı acilen tren seferlerinin başlatılmasını istiyoruz. Nusaybin'de artık huzur var, güvenlik sorunu kesinlikle yoktur. İnsanlarımız işsiz durumda, tren seferleri başladığı takdirde en az bin aileye ekmek kapısı olacaktır. Devlet büyüklerimizden, çağrımıza bir an önce kulak verilmesini talep ediyoruz. Nusaybin'de bulunan tüm STK'lar olarak bu girişimi Ankara'ya taşıyacağız"dedi.

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen ise tren seferleri iptal olmadan önce ilçeye günlük 40 ile 50 vagon yük taşındığını belirtti. Nusaybin'e gelen yüklerin Irak başta olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerine gönderildiğini kaydeden Özmen, ilçede bulunan tüm nakliye şirketlerinin iflasın eşiğine geldiğini söyledi.



Görüntü Dökümü:

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- Tren rayları üzerinde toplanan esnaflar

- Ellerindeki pankartlardan görüntü

- Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel 'in konuşması

- Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsum Özmen'in açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),()

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Torbalı'daki cinayetle ilgili gözaltındaki aile üyeleri adliyede (2)

ZANLILAR TUTUKLANDI

İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanlık alanda yanan cipin içinde cesedi bulunan Murat Cahit Ö.'nün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen eşi Öznur Ö. oğulları Hadi Ö. ve Batuhan Ö. ile arkadaşları Coşkun G. tutuklandı. Aile üyelerinin savcılık ifadesinde ve mahkemede susma hakkını kullandıkları, Coşkun G.'nin ise daha önceki ifadesini tekrarladığı öğrenildi.

Mehmet CANDAN/ İZMİR, ()



