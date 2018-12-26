DHA YURT BÜLTENİ -19

Sınıra askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti.

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve JÖH birlikleri Hatay'a geldi. Kırıkhan ilçesinden güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti. Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Kırıkhan'dan geçen askeri konvoy

SÜRE: 01'03" BOYUT:116 MB

Haber-Kamera:KIRIKHAN (Hatay), ()

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Kafasına cam parçası düştü

İZMİR'in Konak ilçesinde, önünde beklediği binanın üst katlarından kafasına cam düşen 30 yaşındaki İzzet Demir, hafif yaralandı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Halkapınar'daki Gıda Çarşısı'nda meydana geldi. Bir yapı marketin önünde bekleyen İzzet Demir'in kafasına, önünde beklediği binanın üst katlarından düşen bir cam parçası isabet etti. Yaralanan Demir, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadırıldı. Tedaviye alınan talihsiz adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, cam parçasının binadan nasıl düştüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay yapı marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, İzzet Demir ve bir arkadaşının iş yerinin önünde beklediği, aniden gelen cam parçasıyla şok yaşayıp kaçıştıkları ve Demir'in kanayıp kanamadığını anlamak için kafasını eliyle kontrol ettiği görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: Sosyal Medya / İZMİR, ()

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Kızıldağ Geçidi'nde vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı

KAR yağışı ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapanan Erzincan-Sivas Karayolu Kızıldağ Geçidi'nde vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı. Karla kaplanan araçların içlerini tek tek kontrol eden trafik polisleri, mahsur kalan sürücüleri alıp, en yakın yerleşim yerlerine taşıdı.

Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle karayollarındaki araç sürücüleri zor anlar yaşıyor. Erzincan- Sivas Karayolu'nun 100'üncü kilometresindeki Kızıldağ Geçidi, kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapandı. Bir çok araç sürücüsü deniz seviyesinden 2 bin 190 metre yükseklikteki Kızıldağ'da mahsur kaldı. Karayolları ekipleri tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları sonrası bölgeye ulaşan trafik ekipleri, araçlarda bekleyen vatandaşları alıp en yakın yerleşim yeri ve dinlenme tesislerine taşıdı. Trafik ekipleri mahsur kalan araçların içlerine tek tek bakarak, kalan olup olmadığını kontrol etti. Kızıldağ Geçidi akşam saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karayolundan genel detay görüntü

-Mahsur kalan araçlardan görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, () -

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Ercişli kuaför, uluslararası saç tasarım yarışmasında 1'inci oldu

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Serpil Durmaz (35), Antalya'da düzenlenen uluslararası saç festivali 'Vip Hair Fest 2018' e katıldı. Durmaz burada birincilik madalyasını alırken, bu ödülün kendisine moral olduğunu söyledi.

Erciş ilçesinin Gölağzı Mahallesi'nde yaşayan Serpil Durmaz, geçirdiği ağır romatizmal hastalık nedeniyle tedavi görmek için Ankara'ya gitti. Yaklaşık bir yıldır Ankara'da bulunan Durmaz, bu süre içinde kendi mesleği olan kuaförlüğü devam ettirmek istedi. Bir yandan tedavisi devam eden Durmaz, çeşitli kuaför salonlarında çalışmaya başladı. Durmaz, bu sırada 21-25 Ekim'de Antalya'da düzenlenen uluslararası saç festivali 'Vip Hair Fest 2018'e katıldı. 15 ülkeden 350 seçkin eğitmen ve kuaföre ev sahipliği yapan festivalde, Durmaz saç tasarım yarışmasında birincilik madalyası aldı.

Geçirdiği hastalık nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Durmaz, "Tedavi sürecim uzun olduğu için boş oturmak istemedim. Kendi mesleğimi devam ettirmek için kuaför salonlarında çalışmaya başladım. Mesleğimi büyük bir aşkla yapıyorum. Kendimi her zaman daha da geliştirmek için çaba sarfediyorum. Bu ödül beni çok mutlu etti. Bu benim için çok önemliydi. Hem moral oldu hem de mesleğimi daha ileriye taşımam için motivasyon oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Serpil Durmaz ile röportaj

-Ödül töreni

-Topuz saç Tasarım görüntüsü

-Detaylar

SÜRE:2 DK 13 SN // BOYUT:249 MB

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),()-

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