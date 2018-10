DHA YURT BÜLTENİ 19

FİLDİŞİ TABLET, ASURLULAR VE ARSLANTEPE ARASINDAKİ BAĞI ORTAYA ÇIKARDI

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde, 2 yıl önceki kazı çalışması sırasında bulunan yaklaşık 3 bin 200 yıllık fildişi tablet, Asurlularla Arslantepe arasındaki bağı ortaya çıkardı.

Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle başlayan kazıda, 3'te 1'lik bölümde çalışmalar tamamlandı. Bu yılki kazı çalışmaları da sona erdi. Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyükte, yağmur drenaj hattı gibi altyapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle, Anadolu'da 'ilk şehir devleti'nin yapıları ortaya çıkarıldı.

Höyükte 2 yıl önceki kazılarda bulunan Geç Hitit Dönemi'ne ait yaklaşık 3 bin 200 yıllık fildişi tablet de Arslantepe ile Asurlular arasındaki ilişkiyi gün yüzüne çıkardı. Dünyanın ilk silahının çıkarıldığı Arslantepe Höyüğü'nde milattan önce 1200'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen tabletin dikdörtgen çerçeveye sahip olduğu belirlendi. Çerçeve içerisinde ise orta kısma bir palmet ve palmetin her iki yanında birer dağ keçisi figürü ve üst köşelerde birer lotus çiçeği işlendiği görüldü. Yüksekliği 4,3, eni 8,1 santimetre olan tabletin kalınlığının ise 0,8 santimetre olduğu tespit edildi.

Kazı Başkanı Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcelle Frangipane, höyükte eşsiz bir eser bulduklarını belirterek, tabletle ilgili bilimsel çalışmaların tamamlandığını, fildişi tabletin çok önemli bir buluntu olduğunu vurguladı. Tabletin Malatya Kent Müzesi'nin deposunda mühürle muhafaza edildiği, son incelemelerden sonra müzede ziyarete açılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Arslantepe höyüğünün havadan drone görüntüler

- Çıkan eser

- Yakından görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB

============

TİLKİYİ ÖLDÜRÜP TRAFİK LEVHASINA ASTILAR

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, tilkiyi öldürüp ayaklarından trafik levhasına astı. Ölü tilkiyi görenler, olaya büyük tepki gösterdi.

Olay, ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Mahalle sakinleri, yol kenarındaki trafik levhasında ayaklarından asılı ölü tilkiyi görünce şok yaşadı. Mahalle sakinlerinden Niyazi Avcı, tilkiyi öldürüp asanlara sert tepki gösterdi. Tilkiyi bulunduğu yerden indirdiğini ve gören herkesin kendisi gibi tepki gösterdiğini belirten Avcı, "Bunu yapan her kim olursa olsun insanlıktan nasibini almamış. Ne olursa olsun sonuçta o da bir canlıdır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Niyazi Avcı ile röp.

- Tilkinin asıldığı levha

- Avcı'nın tilkiyi bıraktığı yer

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 186 MB

=================

DEMİR KAPI İLE KAPATILAN KÖY YOLU, VALİ RİCASIYLA AÇILDI

TOKAT'ta Yelpe köylünün kent merkezine ulaşmasını sağlayan yol üzerine arsa sahibince konulan kilitli demir kapı, Vali Ömer Toraman'ın ricasıyla kaldırıldı.

Tokat merkeze bağlı Dedeli köyü ile Yelpe köyü, 4 yıl önce mera anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik oldu. Mahkemelik olan Dedeli Köyü sakinleri köylerinden geçen yolu kapatarak, Yelpe köylülerin geçişine izin vermedi. Bunun üzerine Tokat İl Özel İdaresi Yelpe köyü için alternatif yol arayışına başladı. 2 yıl önce yeni yol açmak için çalışma başlatılarak 3 kilometresi tamamlandı. Fakat yolun 1 kilometrelik kısmı Gümenek köyü sınırları içinde kaldı. Bunun üzerine Gümenek köylüleri kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme kamulaştırma bitirilmediği için yol yapımının durdurulmasına karar verdi. Yol bitmeyince Yelpe köyü sakinleri, köylerine ulaşımı bu kez Gümenek köyünde yaşayan Hüseyin Kasın'ın arazisinden sağlamaya başladı. Ancak Hüseyin Kasın 20 Eylül'de arazisinden geçen yolun üzerine demir kapı yaptırarak kilitledi. Kasın, kapının anahtarını ise sadece Yelpe köyünden öğrencileri il merkezine götüren 2 servis sürücüsüne verdi. Bu gelişme ile yolsuz kalan Yelpe köylüleri civardaki arazi yollarını kullanmaya başladı. Önceki gün Yelpe köyünde Musa B. (33), yol sorunun protesto için kamyonetinde kendini yakma girişiminde bulundu. Yaşanan tartışmalar sonrası dün Yelpe ve Dedeli köylerinde muhtarları köylerinde düzeni sağlayamadıkları için Valilikçe görevden alındı.

VALİ RİCASIYLA AÇILDI

Köylerin yol problemini çözmek ve demir kapıyla kapatılan yolu açtırmak için devreye Tokat Valisi Ömer Toraman girdi. Vali Toraman, Gümenek köyünde yaşayan Hüseyin Kasın ile görüştü. Bu gelişme sonrası Hüseyin Kasın, Yelpe köylülerinin kullanmaması için koyduğu arazisindeki demir kapıyı bağlantı yerlerinden sökerek kaldırdı. Yelpe köylülerinin bu yolla ulaşımlarını sağlayacakları öğrenildi. Demir kapıyı arazisinden kaldıran Hüseyin Kasın, "Sayın Valimizin ricasıyla bu yolu tekrar açtık. Yeni yol yapılana kadar. Diğer yolun yapımında da elimizden geleni yapacağız. Orada da arazimiz var, onu da vereceğiz. Bu yol arazi yolu, 1987 yılından bu güne kullanılıyor. Kullanılırken bazı maddelerin döküldüğü için bu yolu kapattım. Köyün içerisinden geçiyorlar. Geçerken huzursuzluk çıkıyor. O yüzden yolu kapattık" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Yolun görüntüsü

-Kapının kaldırılması

-Arazi sahibinin konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()

=================

Ağaca asılan köpeği kurtardılar (2)

O KÖPEĞE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAHİP ÇIKTI

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde hayvanseverler tarafından ağaca boynundan asılı halde bulunup, kurtarılan av köpeğine sahip çıktı. Açlık ve yorgunluktan bitkin haldeki köpek, tedavisi için Sokak Hayvanları Bakım Merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ağaca asılı bulunan av köpeğinin görüntüsü

-Köpeği vatandaşların sevmesi

-Köpeği asılı halde bulup kurtaran Serdar Gün ile röp.

-Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin köpeği tedavisi için almaları

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

======================

ZAFER ALGÖZ: “KİTAP, KONSER, TİYATRO GİBİ ETKİNLİKLERDE VERGİ YÜKÜ HAFİFLESİNö

DÜZCE Üniversitesi tarafından düzenlenen İletişim Ekimi isimli programın son gününde konuklar yazar Can Yılmaz ve ünlü tiyatrocu Zafer Algöz oldu. Tiyatro sanatçısı Algöz, özellikle kitap, tiyatro ve sinema gibi etkinliklerde vergi yükünün hafifletisilmesini istedi.

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 5 gün süren iletişim ekimi isimli program ünlü yazar Can Yılmaz ve Tiyatro Sanatçısı Zafer Algöz’ün katıldığı söyleşi ile son buldu. Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

'VERGİ YÜKÜ HAFİFLETİLMELİ'

Algöz ayrıca, sanatsal faaliyetlerde vergi yükünün hafifletilmesi gerektiğine dikkat çekerek “Ne demek eğlence vergisi? Mesela annemle tiyatroya gittik ama çok ağladık ona ne vergisi vereceğiz? Ağlamakta eğlence olarak kabul ediliyor demek ki. O anlamda gerçek böyle kitap sektöründe, sinema gibi, tiyatro gibi konserler gibi gençlerin gidip takip edecekleri etkinliklerde vergi yükünün azaltılması lazım ki gençlerimiz o tip faaliyetlerden faydalanırken onlarında yükü hafiflesinö dedi.

'İLETİŞİM TEKNOLOJİ SAYESİNDE HAYAL EDİLEMEYECEK BİR NOKTAYA GELDİ"

Ünlü tiyatro sanatçısı Zafer Algöz ise iletişim konusunda teknolojinin getirdiklerine değindi. Algöz, “İletişim meselesine bakarsak insanlığın geldiği nokta teknoloji sayesinde hayal edilemeyecek bir noktaya geldi. Bunan 20 sene önce Amerika’da yaşayan bir arkadaşım Türkiye’ye geldiğinde bana internet diye bir şey çıkacak dedi. Bir ekran sayesinde Dünya’nın her yerine ulaşacaksın dedi. Sonradan bunun avuç içi kadar cep telefonlarına kadar ineceğini hayal edemezdik. Artık ne kadar küçülür yada ne hale gelir onu bilemiyorum. Teknolojinin bilgiye ve insanların birbirine ulaşması konusunda çok faydası var. Mesela 17 Ağustos depreminde Marmara bölgesinde binlerce insanımızı kaybettik. Şu anda ki teknoloji olsaydı belki de insanlar konum atıp enkaz altından çıkarılabilecektiö ifadelerini kullandı.

'İLETİŞİMLERİMİZ DAHA ÇOK KİTAP FUARINDA OLUYOR'

Yazar Can Yılmaz, özellikle sosyal medya üzerinden kurulan iletişim konularına değindi. Sosyal medyadan yapılan eleştirilen herhangi bir kıymeti olmadığını söyleyen Can Yılmaz, “Yazarın kendisiyle ilgili bir durum. Bazı yazar, çizer kendisini salt sosyal medyada var olmak için konumlayabilir. Onun için sosyal medyada ona laf atılması ona eğlenceli gelebilir. Çünkü adamın mantığı salt orada var olmaktır. Edebiyat dünyasına kazınmak gibi bir derdi olmayabilir. Onun için bir derdi yoktur. Ama bizim iletişimimiz daha çok kitap fuarlarında oluyor. Bizim kitaplarımızın sosyal medyada çok fazla parça, pinçik edildiği yok. Birkaç bir şey söyleyenler var ama biz cevap vermediğimiz için ikinci mesajda kesiliyor. Daha çok bizler kitap fuarlarında ve söyleşilerinde bu kitapların muhabbetini edebiliyoruz. Bir adam Ara Güler’in çektiği bir fotoğrafı eleştiriyor kim ki bu demiyoruz. Altına devam ediyor. Çığ gibi büyüyüp 11 yaşındaki çocuğun Ara Güler hakkında söylediği bir laf saçma sapan bir yere gelip bir finale bağlanıyor ve Ara Güler çok kötü bir adammışa kadar gidebiliyor. Sosyal medyada ki iletişim benim kitaplarımla ilgili veya yaptığımız diğer işlerle ilgili sosyal medyada ki iletişimin açıkça söylemek gerekirse pek bir kıymeti yokö dedi.

Konuşmaların ardından iki ünlü isim öğrenciler için kitaplarını imzaladılar. İletişim ekimi isimli program sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Salondan görüntü

-Can Yılmaz’ın konuşması

-Zafer Algöz’ün konuşması ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()