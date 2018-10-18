DHA YURT BÜLTENİ 19

ADANA'da bir kebapçının otopark girişine bırakılan 'el bombası' polis ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı.Olay, Çukurova İlçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kebapçıya ait otoparkın önünde el bombası gören çalışanlar polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, el bombasını fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Ekipler, bombayı bırakan kişileri yakalamak için olay yerine çok sayıda ekipte sevk etti.Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 00'55" Boyut: 103 MB

Haber - Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

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Balkondan düşen Meryem, hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ortaokul öğrencisi Meryem Altıntaş (13), 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Şeyhsinan Mahallesi Çukurçeşme Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Çorlu Uncular Süleyman Peker Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Meryem Altıntaş, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan aşağıya baktığı sırada dengesini kaybedip, düştü. Olayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralanan Altıntaş'ı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Meryem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yoldan detaylar

Kızın yere düşme anı

Koşuşturanlar

Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), () -

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BORÇLARINI TAHSİL EDEMEYEN PIRLANTA TOPTANCISI İNTİHAR ETTİ

ANTALYA’da pırlanta toptancısı Mehmet N. (60), 800 bin dolar alacağını tahsil edemediği ve biriken borçlarını ödeyemediği için intihar etti. N., intiharından önce yazdığı mektupta, mafya tarafından tehdit edilerek değerli arsa ve arazilerinin de elinden alındığını kaydetti.

Olay, Muratpaşa ilçesi eski Lara yolu üzerindeki Falez 3 parkı falezlerinde saat 18.00’de meydana geldi. Parkta gezintiye çıkan Duygu Gündüz, falezlerin uç kısmında yüz üstü hareketsiz yatan birini gördü. Bu kişinin yaşamını yitirmiş olabileceğinden şüphelenen Gündüz, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri pırlanta toptancısı Mehmet N.’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri N.’ın yanında bir bardak ve içerisinde henüz belirlenemeyen bir sıvı tespit etti. Mehmet N.’ın sıvıyı içerek yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaparken N.’a ait olduğu değerlendirilen naylon poşete sarılı bir mektup buldu. Mektupta sattığı pırlantalardan 800 bin dolar alacağını tahsil edemediğini anlatan N.’in, çevresine de yüklüce miktarda borçlandığını yazdığı öğrenildi. Mafya tarafından tehdit edilerek arsa ve değerli arazilerinin de elinden alındığını yazan N.’ın, mektubun sonunda ailesinden özür dilediği de kaydedildi.

Mehmet N.’in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yeri

Bardaktan detay

Cesetten görüntü

Polisin incelemesi

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () -