DHA YURT BÜLTENİ-19

EDİRNE'DE ASKERLERİ TAŞIYAN SERVİS KAZA YAPTI: 13 YARALI

EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde askeri personeli taşıyan servis aracının hafif ticari araçla çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 asker yaralandı.

Kaza, Edirne-Süloğlu karayolunun Demirhanlı köyü yakınlarında bu akşam saatlerinde meydana geldi. Süloğlu Belediyesi'ne ait 22 NE 563 plakalı servis midibüsü ilçede görev yapan askerleri Edirne kent merkezine götürürken, karşı yönden gelen 22 DV 044 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs devrildi. Kazada midibüste bulunan aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 13 askeri personel yaralandı.

Kazanın duyulması üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tıp Fakültesi Hastanesi

Hastane önünde askerler

Acil servis detaylar

Ambulanslar

Kaza yeri fotoları

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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İzmir'de, 22 göçmenin öldüğü kamyon faciasıyla ilgili 5 gözaltı (5)

GÖZALTI SAYISI 7 OLDU

İzmir'de umut yolculuğuna çıkan kaçaklardan 22'sinin hayatını kaybettiği, 13'ünün yaralandığı katliam gibi kazanın ardından insan kaçakçılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 5'ten 7'ye çıktı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()

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50 YARIŞMACI ÇİĞ KÖFTE YOĞURDU (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)



ADIYAMAN'da ilk kez düzenlenen Çiğ Köfte Festivali'nde 50 yarışmacı aynı anda çiğ köfte yoğurdu. Yarışmada ilk 3'e giren yarışmacılara para ödülü verildi.

Adıyaman Belediyesi tarafından, kentte yapılan etsiz çiğ köftenin tanıtımı için bu yıl ilk kez düzenlenen Çiğ Köfte Festivali etkinlikleri kapsamında, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Mansur Yardımcı Stadyumu'nda çiğ köfte yoğurma yarışması yapıldı. Yarışmaya katılan 50 kişi, 40 dakika boyunca çiğ köfte yoğurdu. Yarışma sırasında izleyiciler tuttukları yarışmacılar lehine tezahürat yaptı. Sürenin dolmasının ardından hazırlanan çiğ köfteler jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Tat, kıvam, renk, koku gibi faktörler dikkate alınarak en iyi çiğ köfteler seçildi.

Yarışmada Basri Aktulum birinci, Fatih Aydın ikinci, Mehmet Turgut ise üçüncü oldu. Jüri özel ödülü ise tek kadın yarışmacı Hanım Hande Kolbaş'a verildi. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy tarafından birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, birinciye de bin TL para ödülü verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Çiğ köfte yoğrulması

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ()-

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GAZİANTEP’TE ‘BİR ZAMANLAR SELÇUKLU’ SERGİSİ AÇILDI

GAZİANTEP’te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen 'Bir Zamanlar Selçuklu' temalı resim, kitre heykel ve şapka sergisinin açılışı yapıldı.

İlki 18 Eylül’de Diyarbakır'da gerçekleştirilen sergide Selçuklu dönemine ait şapkalar ve o denimi anlatan resim ve heykeller yer aldı. Zeugma Mozaik Müzesi’nde yapılan serginin açılışına Vali Eli Yerilkaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Valilik Basın Yayın Müdürü Muammer Karadeniz ile çok sayıda sanatsever katıldı. Açılışın ardından ziyaretçiler eserleri inceleyerek üzerinde yazılı olan bilgilerden eserler hakkında bilgi edindi.

Bülent Öztürk, serginin Selçuklu dönemini anlattığını ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirterek şunları dedi:

“Sergimiz Kültür ve Turizm Bakanlığımız Müzeler Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla, ‘Bir Zamanlar Selçuklu’ konseptiyle açıldı. Bize bu toprakları yurt olarak bırakan Selçuklular dönemini anlatan bir sergi. Selçukluların kültürü, mimarisi, sanatı ve estetiğini o dönemde giyilen etnografik giysilerle, takılarla, günümüzde takılarla, giysilerle ziyaretçilerimize sergileyen bir sergi. Sergimiz 1 hafta boyunca açık kalacak. Öğrencilerimiz ve müze ziyaretçilerimiz bu sürede sergimizi rahatlıkla ziyaret edebilecek.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Serginin açılışı

- Serginin gezilmesi

- Bülent Öztürk ile Röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 373 MB