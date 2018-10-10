DHA YURT BÜLTENİ - 19

HAKKARİ ŞEHİTLERİ TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Güven Dağı Üs Bölgesine Kuzey Irak'tan PKK'lı teröristler tarafından füze ile yapılan salıdırda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör (26) ile iş makinesi operatörü Ali Çam (17) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

Çukurca ilçesine bağlı Güven Dağı Üs Bölgesine Kuzey Irak’tan PKK’lı teröristler tarafından güdümlü füze ile yapılan sadırıda şehit olan Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör ile aynı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit olan Osmaniye nüfusuna kayıtlı Ali Çam, için Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda bugün akşam saatlerinde tören düzelendi. Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Şehit asker ve iş makinesi operatörünün Türk bayrağına sarılı cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardınan şehitlerin özgeçmişleri okundu. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör ile iş makinesi operatörü Ali Çam’ın cenazeleri tekbirler getirilerek helikoptere konuldu. Cenazeler, Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na, oradan da toprağa verilmek üzere memlemetleri Kırıkkale ve Osmaniye’ye uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehit Canazesine katılanlar

-Şehit ceazelerinin tören alanına getirilmesi

-Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması

-Dua edilirken

-Törene katılanlar

-Şehitlerin cenazelerinin tekbirler getirierek helikoptere konulması

-Helikopterin kalkışı

Haber: HAKKARİ,()

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Denizli'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

DENİZLİ'de, akşam saatlerinde dolu ile birlikte başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken birçok ev ve işyerinin bordum katını da su bastı.

Denizli kent merkezinde bugün akşam saatlerinde dolu ile birlikte başlayan sağanak yağış yaklaşık 30 dakika sürdü. Aşırı yağış nedeniyle vatandaşlar saçakların altına girerek yağmurdan ve doludan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar, göle dönen yollardan güçlükle geçti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar balkon ve iş yeri önlerine sığınırken, şemsiyesi yanında olan vatandaşlar ise yağmurdan şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı. Caddelerden karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar, kuvvetli akan suyun etkisine kapılarak düştü. Kentin en işlek bölgelerinden biri olan ve yaklaşık 150 dükkanın bulunduğu Gazi Bulvarı'nda ki bir iş hanında da su baskını yaşandı. İş hanındaki esnaflar kendi imkanlarıyla çarşıya dolan suyu tahliye etmeye çalışırken duruma da tepki gösterdi. Bazı caddelerde rögarlar taşarken birçok ev ve işyerinin bodrum katlarını da su bastı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri herhangi bir olaya karşı teyakkuzda beklerken, itfaiye ekipleri de su basan işyerleri ve evlerin bodrum katlarındaki suyu tahliye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Göle dönen caddeden karşıya geçmeye çalışanlardan görüntü

- Suyun içine düşünlerden görüntü

- Yağmurdan görüntü

- Su basan caddeden ve iş hanından görüntü

- Suyu tahliye etmeye çalışanlardan görüntü

- Otobüslerden görüntü

- Tepki gösteren vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,()

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Çanakkale'de 69 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 69 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yeşil Liman mevkiinde kıyıdan 1 mil açıkta bir grup kaçağın lastik bot ile Midilli Adası'na gittiğini tespit etti. Ekipler, durdurdukları botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 69 kaçağı yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara giyecek ve yiyecek verildi. İşlemlerin ardından da Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Küçükkuyu'ya getirilen kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK(Çanakkale),()

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Samsun'da bıçaklı kavga: 1 ölü

SAMSUN’da aralarında husumet bulunan bir kişi tarafından bıçaklanan Aşkın Pank hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Çakmak Sokak’ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunduğu ve olaydan kısa bir süre önce sözlü olarak tartıştıkları öne sürülen Aşkın Pank ile E.T. arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. E.T. tarafından göğüs bölgesine aldığı iki bıçak darbesiyle yaralanan Pank, sokağın sonuna doğru kaçtıktan sonra yere yığıldı. Olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli E.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

(SÜRE: 1 Dk) - (BOYUT: 113 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA /SAMSUN,()

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