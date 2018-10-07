DHA YURT BÜLTENİ 19

DÜĞÜN MAGANDASI YİNE CAN ALDI



BURSA'nın İnegöl ilçesindeki düğün eğlencesinde maganda silahından çıkan kurşunun isabet ettiği Necmi Çelik (57) götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde İnegöl'e bağlı Dömez Mahallesi'nde meydana geldi. Dömez mahallesinde gerçekleşen düğünde davetlilerden bazıları pompalı tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. Kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan kurşunlardan biri düğünde bulunan Necmi Çelik'in başına isabet etti. Necmi Çelik'in yaralandığını gören vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı Çelik'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay nedeniyle düğün de sonlandırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servis önü

- Ambulansın gelişi

- Sedyenin indirilmesi

- Kalp masajı yapılması

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),()

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CAMİNİN BAHÇESİNDE MAGANDA KURŞUNU İLE YARALANDI



KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, caminin bahçesinde yürüyen 45 yaşındaki Mesut Sel, maganda kurşununa hedef oldu. Sağ omzuna isabet eden kurşunla yaralanan Mesut Sel tedavi altına alındı.

Olay saat 22.30 sıralarında, Başiskele Döngel Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Döngel Merkez Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Cami bahçesinde yürüyen Mesut Sel bir anda yere yığıldı. Bir magandanın tabancasını ateşlemesi sonucu sağ omzuna isabet eden kurşunla yaralanan Mesut Sel'i görenler 112 Acilden yardım istedi. Mesut Sel, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis otomobil içerisinden rastgele ateş eden kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralının hastaneye girişi

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli),()

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SERVİS MİNİBÜSÜ, KÖPEĞİ EZİP YOLUNA DEVAM ETTİ



BURSA'da bir servis minibüsünün yolda yatan bir köpeği ezip feci şekilde can vermesine neden olduktan sonra durmayıp yoluna devam etmesi ile ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Merkez Nilüfer İlçesi Hasanağa Toki Konutları önünde 3 gün önce güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde bir servis minibüsü, yolda yatan bir sokak köpeğinin üzerinden geçti. Duraksamadan yoluna devam eden sürücüsünün ardından köpek dakikalarca can çekiştikten sonra öldü. Sosyal medyada yer alan görüntüler hayvanseverlerin tepkisini çekti. Yapılan yüzlerce tepki yorumlarında hayvanseverler, servis şöforü hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

SÜRE:53 sn // BOYUT: 1 MB

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köpeğin ezilme anı (Güvenlik kamerası)

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()

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