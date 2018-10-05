DHA YURT BÜLTENİ 19

KONYA'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ 76 KİLO PATLAYICI BULUNDU (2-YENİDEN)

** PATLAYICININ 76 KİLO OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Damlakuyu Mahallesinde bulanın patlayıcı maddenin ayrıntıları ortaya çıktı. Damlakuyu Mahallesi'nin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde daha önce akaryakıt istasyonu olması planlanan araziye dökülen toprak yığınının bir kısmı, yakındaki bir çiftlikte dolgu malzemesi kullanılmak için kamyonla taşındı. Kamyondaki toprak yığını çiftliğe döküldüğü sırada kepçe operatörü M.G., toprak yığının arasında araçların iç lastiğine sarılı çuval içinde beyaz kimyasal madde ve kablolar olduğunu olduğu fark etti. Bunun üzerine jandarmaya haber verdi. Jandarma yaptığı incelemede kimyasal maddenin patlayıcı olduğu ve kablolarında fünye ve fitil olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren jandarma aynı bölgedeki toprak yığınından Cihanbeyli Belediyesi tarafından yapılan sosyal tesise de dolgu malzemesi olarak götürüldüğü saptadı. Oradaki toprak yığınında da yapılan incelemede yine patlayıcı maddeye rastlandı.

Ardından toprağın ilk alındığı bölgede kazı çalışması yapıldığı ancak başka bir patlayıcı maddeye rastlanılmadı. 76 kilo olduğu belirlenen patlayıcının, C-4 veya TNT tipi olduğu ve 2 yıl önce toprak yığınına gömülmüş olabileceği üzerinde durundu. Patlayıcı maddenin kriminal laboratuvarında incelenmesi için Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

Patlayıcıyı fark eden M.G., "Daha önce akaryakıt istasyonu yapılması planlanan yerde toprak yığını vardı. Oradaki topraktan kepçe ile bir kısım toprak yükleyip çiftliğe getirdi. Toprağı boşattığımız sırada lastiğin paketlenmiş olduğunu fark ettim. İçine baktığımızda beyaz bir madde vardı. Jandarmaya haber verdik. Patlayıcı maddeymiş." dedi.

Görgü tanıklarından Yılmaz Otaç da, "Belediye işçileri tesise toprak getirmişler. İçinde kablo falanolan çuvallar çıkmış. Korkup kaçmışlar. Sonra jandarma geldi. Kazı yaptılar. Patlayıcıları alıp götürdüler. Kim koydu belli değil." dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hafriyat alınan yer

- Belediye sosyal tesisi

- Görgü tanığı röp.

- Bulunan patlaycının fotoğrafları

Haber- Kamera: Tolga YANIK / KONYA ()

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ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ ÖLDÜ

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), ()) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sera demirlerini monte ederken elektrik akımına kapılan Sait Yunt (19), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18. 00 sıralarında Korubaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sera inşaatında çalışan Sait Yunt, yaklaşık 5 metre yükseklikte sera demirlerini monte ederken elindeki demir çubuk hemen üzerinden geçen yüksek gelirim hattının tellerine takıldı. Akıma kapılan Sait Yunt, sera demirlerine asılı kaldı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinden sonra yaklaşık yarım saat asılı kaldığı yerden indirilen Yunt'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sait Yunt'un cenazesi incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri sera üzerinde elektirik akımına kapılarak takılı kalan kişini itfaiye erlerince aşağı indirilişi

- Cenazenin ambulansla konuluşu ambulansın gidişi

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), ()) -

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KENDİLERİNİ UYARAN MUHTARI BIÇAKLA YARALADILAR



ÇORUM'da Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, okul önünde çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tartıştığı Irak uyruklu 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Tabancasını çıkarıp kendisini korumaya çalışan Muhtar Demiray, hafif yaralandı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeniyol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenci velileri, mahalle muhtarlığı ve Gazipaşa İlkokulu çevresinde, öğrencilere rahatsızlık veren Irak uyruklu 4 kişiyi, uyarmak istedi. Öğrenci velileri ile yabancı uyruklu kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Mahalle Muhtarı Seydi Demiray olaya müdahale etmek istedi. Bunun üzerine şüpheliler, Muhtar Seydi Demiray'a bıçakla saldırdı. Hafi yaralanan Demiray da belinden tabancasını çıkarıp kendisini savunmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle şüpheliler ara sokaklara kaçarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bıçaklı saldırganların eşkâl bilgileri doğrultusunda bölgede çalışma başlattı. Okul yönetimi, muhtar ve veliler de polis merkezine giderek kaçan şüphelilerden şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Mahalle sakinlerinden görüntü

- Öğrencilerden görüntü

-Öğrenciler açıklama

-Detaylar

-Röportaj

(SÜRE: 4.43 SN ) (BOYUT: 522 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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BESNİ’DE AKARYAKIT İSTASYONU DEPOSUNDA YANGIN

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonunun deposunda meydana geldi. Yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Meydana gelen yangında depodaki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, vatandaşlar ve istasyon sahibi yangının petrole sıçramadan söndürülmesi ile derin bir nefes aldılar.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangının çıktığı depo ve ekipler

- İtfaiyenin yangına müdahalesi

- Depoda hasar gören eşyalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 152 MB

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BEKÇİLİK YAPTIĞI GASİLHANEDE HAYATINI KAYBETTİ

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, Hasan Gürbüz (69) bekçiliğini yaptığı cami gasilhanesinde ölü bulundu.

Öğleden sonra Tuğsuzlar Camisine namaz kılmaya gidenler, abdest almak istedikleri sırada gasilhane bekçisi Hasan Gürbüz'ü hareketsiz yatarken gördü. Vatandaşlar, çağrılarına cevap vermeyen Gürbüz için sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbara gelen ekiplerin kontrolünde Gürbüz'ün öldüğü belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Gürbüz'ün cenazesi otopsi için morga gönderildi.

Gürbüz’ün öldüğünü duyarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayın yaşandığı gasilhane

- Polisler ve sağlık görevlileri

- Toplanan kalabalık

- Hasan Gürbüz’ün tabutla çıkarılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 260 MB

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KUŞU KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN KENDİ MAHSUR KALDI

MALATYA'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kuşu kurtarmak isterken mahsur kalan vatandaşı itfaiye erleri kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçerken kuş sesini duyan ismi öğrenilemeyen vatandaş, apartmana girdi. Sesin geldiği havalandırma boşluğuna yönelen vatandaş, kuşu kurtarmak istediği sırada dengesini kaybedip aşağı düştü. Vatandaşın çağrısını duyanların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunu balyozla kırmaya başladı. Bu şekilde genişletilen boşluktan çıkarılan hafif yaralı vatandaş ambulansla hastaneye gönderildi. Mahsur kalan kuşu da itfaiye ekipleri havalandırma boşluğundan çıkararak doğaya saldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ekipleri

- Duvarın balyozla kırılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MALATYA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95 MB

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CEM YILMAZ, EN BEĞENDİĞİ OYUNCUYU AÇIKLADI

KOMEDYEN Cem Yılmaz, sinemadaki en beğendiği karakterlere usta sanatçı oyuncu Şener Şen'in hayat verdiğini belirterek, "Şener Şen geçmişimizin de kahramanıydı" dedi.

Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'nde bu akşamki kapanış töreninde sinemada 20'nci yılı dolayısıyla 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' alacak Cem Yılmaz, film gösterimlerinin ardından seyirci ile buluştu. Sinemaseverler, AKM'deki söyleşiye yoğun ilgi gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de söyleşiyi izleyen arasında yer aldı. 'Arif V216' filminin gösterimin ardındaki söyleşide Cem Yılmaz'a oyuncu Ozan Güven de eşlik etti.

'OZAN GÜVEN ÖZEL BİR AKTÖR'

Yekta Kopan'ın sunuculuğundaki söyleşide seyircilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, festivaller sayesinde sinemada beraber çalıştığı insanlarla bir araya geldiklerini söyledi. 2002'de Ozan Güven ile tanıştığını dile getiren Yılmaz, 20 önce ozan güveni genç bir oyuncu olarak televizyonda izlediğini kaydetti. Güven'in o dönem parlak bir geleceğini olduğunu görebildiğini anlatan Yılmaz, "Benim yapmak istediğim işleri aynı duygularla yapabilen biri. Farklı disiplinlerde işi ciddiyete alan, işi hafiflikle yapan bir arkadaşım. İşe sahip çıkış şekliyle de ok özel bir aktör" dedi.

OZAN GÜVEN'DEN YILMAZ'A ÖVGÜ

Ozan Güven de Cem Yılmaz'a övgülerde bulundu. Güven, "Cem ile arkadaş olmamın sebeplerin biri de işini ciddiye alan biri olması. Ortak akılla hareket eden birisi. Ne zaman başka bir film için jön olarak oynamaya kalksam yine 216'yı yazıyor. Cem'e 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' boşuna verilmedi. Sette zor biridir ama film ile ilgili hazır gelirseniz zor değil. Onun setine hazır gitmek gerekiyor" dedi.

'NE KADAR EKMEK O KADAR KÖFTE'

Cem Yılmaz, fikirlerini hayata geçirecek teknik insanları bulmakta zorluk çektiklerini belirterek, her seferinde sıfırdan başladıklarını söyledi. Bunun da filmlerde bazı kusurlara neden olduğunu anlatan Yılmaz, "Arif V216 pahalı bir filmdi ama dünya ortalamasına göre pahalı değildi. Ama bize göre çok pahalı. Ne kadar ekmek o kadar köfte" diye konuştu.

YILMAZ'IN EN SEVDİĞİ KARAKTER

En sevdiği karakterlerin Şener Şen'in oynadığı karakterler olduğunu dile getiren Cem Yılmaz, "Şener Şen geçmişimizin de kahramanıydı. Yan rol oynadığı filmlerde bile biz hep Şener ağabeyi tutardık. Filmlerde Şener ağabeyden yana oyumuzu kullanırdık. Kötü adamı bu kadar eğlenceli oynayabilen az insan vardır. Ufkumuzu açan biridir. Çok kıymetlidir" dedi.

OCAK AYINDA YENİ İKİ FİLM

Sanatçı Cem Yılmaz da ocak ayında yeni filmlerinin vizyona gireceğini söyledi. Cem Yılmaz, "60'şar dakikadan oluşan iki filmi bir seansta izleyeceksiniz. 'Kaçamak' ve '2 Arada' isimli iki filmimiz ile değişik seyirciyi bir araya getirme gayretindeyiz. Mart ayında da yeni filmler gösterime girecek. Yoğun bir Cem Yılmaz'a maruz kalacaksınız" diye konuştu.

Söyleşinin ardından Cem Yılmaz'a sürpriz yapıldı. Üzerinde Yılmaz'ın sinemadaki 20'nci yılını anımsatan '20 yazılı' pasta getirildi. Cem Yılmaz, 20'nci yılı anısına pastayı sahnede kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salondan detay görüntüler

-Cem yılmaz ve Ozan Güvenin konuşması

-Cem Yılmaz için pasta kesilmesi

-Menderes Türelin çiçek vermesi

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Haber:Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,()

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TÜRSAB'DAN BÜYÜKELÇİLERE GAZİANTEP GEZİSİ

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) tarafından düzenlenen program kapsamında Hindistan, Çin, Makedonya, Bosna Hersek ve Ukrayna Büyükelçileri Gaziantep’e gelerek Zeugma Mozaik Müzesi’ni ziyaret etti.

Ülkenin turistik yerlerini tanıtmak için yabancı ülkelerin büyükelçilerine yönelik gezi programı başlatan TÜRSAB, Hindistan, Çin, Makedonya, Bosna Hersek, Ukrayna ve Polonya Büyükelçileri ve eşlerine yönelik Güneydoğu turu başlattı. İlk olarak Gaziantep’e gelen Büyükelçiler ve eşlerine TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’da eşlik etti. Zeugma Mozaik Müzesi’nde 3 boyutlu tanıtım filmini izleyen büyükelçi ve eşleri tarihi eserleri ve ‘Çingene Kız’ mozaiğini inceledi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ankara’da görevli büyükelçilere yönelik periyodik olarak geziler düzenleyeceklerini belirterek, "Büyükelçilerimizi Ankara’nın o bürokratik ortamından çıkartıp, Türkiye’nin kültürel zenginliklerini, tarihi varlıklarını her şeyini gezdirip hem buralarda insanlarla kaynaşmasını hem Türkleri daha iyi tanımasını sağlamak amacıyla kültürel etkinlik düzenliyoruz. Bundan sonra da devam edecek. Bu ilki Gaziantep ve Şanlıurfa’yı kapsayan bir gezimiz oldu. Çok önemli büyükelçilerimiz var bizlerle. İnşallah güzel bir geziyi tamamlayacağız. Sonra devamı için tekrar bir tarih belirleyeceğiz. Büyükelçiler burayı çok sevdi. Gelir gelmez geziye başladık. Akşam daha rahat bir ortamda oturup onlarla sohbet etme fırsatı bulacağız. Herkes gördüğünüz gibi çok memnun, çok mutlular" dedi.

Heyet müze ziyaretinin ardından Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'yı da ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Büyükelçilerin müzeye gelmesi

- Büyükelçilerin sinevizyon gösterisini izlemesi

- Büyükleçilerin müzeyi gezmesi

- Firuz Bağlıkaya'nın konuşması

- Heyetin Vali Ali Yerlikya'yı ziyareti

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 396 MB

