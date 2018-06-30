DHA YURT BÜLTENİ – 18

Küçük Eylül'ün cansız bedeni, elektrik direğinin dibinde gömülü bulundu

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, bir hafta önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni, tutuklu bulunan Uğur K. tarafından dikilen elektrik direğinin dibine gömülü olarak bulundu.

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada, Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül geri dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara karşın küçük kızın izine rastlanmadı.

Bugün akşam saatlerine doğru, bir vatandaş jandarmayı arayarak olayla ilgili tutuklanan Uğur K.'yı olay günü Yüzükbaşı yolu mevkiinde arabası ile birlikte gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler burada ceset arama köpeği ile çalışma başlattı. Başlatılan arama çalışması sonucu ceset arama köpeğinin koku hissetmesi üzerine elektrik direği kazıldı. Yapılan kazı sonrası Eylül'ün cesedine ulaşıldı. Elektrik direğini ise, tutuklu bulunan Uğur K.'nın diktiği belirlendi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Eylül'ün cesedinin bulunmasının ardından Ankara Valisi Ercan Topaca, mahalleye gelerek basın açıklamasında bulundu. Eylül'ü canlı bulup onun haberini vermesini çok arzu ettiklerini söyleyen Vali Topaca, "Ama maalesef şu an yapılan tespitler bu yavrumuzun katledildiği yönündedir. Biraz önce köyümüzün çıkışında Yüzükbaşı yolu mevkiinde bir elektrik direğinin altında tespit yapıldı, çıkarıldı. Tabi bunun teknik incelemeleri henüz yapılmış değil. Çocuğumuzun üzerindeki elbisesi ve diğer şeyler çocuğumuzun olduğunu doğruluyor" dedi.

Vali Topaca, küçük Eylül'ün cenazesine nasıl bulunduğuna ilişkin ise, "Şu an tutuklu bulunan bu kişinin çocuğumuzun kaybolduğu gün aşağı yukarı aynı saatlerde bu olay yerinde arabası ile birlikte görülmesi bir vatandaşımızın verdiği ifadeden hareketle orada yoğunlaştık. Netice itibari ile köpeğimiz orada bir koku hissetti, işaret verdi orası kazıldı ve cesede ulaşıldı. Tabi olayın ayrıntıları, nasıl olduğu, başka yardım eden var mı yok mu onlar henüz tespit edilmiş değil. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Bir tutuklu var bildiğiniz gibi. Tabi incelenen bu tutukluya yardım eden var mı yok mu veya birlikte müşterek mi yaptılar onlar ilerleyen saatlerde veya günlerde yapılacak incelemelerle netleşecek" diye konuştu.

Vali Topaca, teknik anlamda tutuklu Uğur K.'nın bu olayı yaptığına dair delillerinde işaret ettiğini belirterek, adli soruşturmanın selameti açısında çok fazla bu konunun detayına girmeyecekleri kaydetti. Topaca, açıklamasının ardından Yağlıkara ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Küçük Eylül'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Valinin açıklamarı

Vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM /POLATLI(ANKARA,()

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MHP MYK üyesi Alperen: Alın terimizle oylarımızı aldık (2)

'MİLLET İRADESİNİ SAKATLAMAYA YÖNELİK HAREKET'

MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Düzce'ye geldi. AK Parti'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz üzerine kararı merakla beklediklerini ifade eden Yıldız, "Seçimin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen sonuçların henüz alınmamış olması bizim için üzüntü sebebidir. Türk milleti pazar günü sandığa gitmiş ve iradesini yansıtmıştır. Bu irade çok açık şekilde tezahür ettiği halde ittifak yaptığımız parti yani Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı parti maalesef bir hakkın kullanımı adı altında millet iradesini sakatlamaya yönelik hareketlerde bulunduğu açıktır. Biz elbette herkesin hukukuna saygılıyız. Ancak yapılan iş hukuki tabiri ile bir hakkın suiistimali olarak görülüyor. Çünkü aradaki farkın kapanması mümkün değildir. Açıklamalarda her ne kadar 17 fark dendiyse de bu fark 175'tir. Sayılmayan sandık sayısı 315 civarındadır. Ancak bu sandıklardaki geçersiz oylar tekrar sayılacaktır. Bu farkın kapanması mümkün değildir" dedi.

'BİZ HAKKIMIZI KİMSEYE YEDİRMEYİZ'

Yıldız haklarını kimseye yedirmeyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim milletvekilimiz anasının ak sütü gibi helal oylarla temsilci olarak seçilmiştir. Biz hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Herkesin hakkına da saygılıyız. Biz adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Ancak, İl Seçim Kurulu'nun bir an önce karar vermesi gerekiyor. Bu kadar insan bu kadar partili heyecan içinde sonucu beklemektedir. Elbette bir hak kullanılabilir, itiraz yapılabilir ama sırf başkasına zarar vermek adına kullanılıyorsa bunu kanun da kabul etmez. Hakimlerimize ve kurula güveniyoruz. Milletin iradesi yönünde karar çıkacağına eminiz. Bazılarının gösterdiği gibi ittifak partileri birbirine düştü, aralarında husumet çıktı, bu böyle bir şey değil. Bu hak aramadır. Elbette diğer parti de MHP de haklarını sonuna kadar arayacaktır. Ancak, biz haklı olduğumuza inanıyoruz. Çünkü, Düzce halkı bizim vekilimizi temsilci olarak seçmiştir. Bunu kimse değiştirmez, inşallah sonuçlarda böyle çıkacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yıldız'ın gelişi

Yıldız'ın açıklama yapması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()

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Otobüs şoförünün ölümüne neden olduğu iddia edilen inşaat işçisi adliyede (3)

HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜLERİNDEN TEPKİ

İzmit'te halk otobüsü içerisinde cep telefonuyla yüksek sesle konuşan yolcu ile çıkan tartışmanın ardından yaşanan arbedede fenalaşarak ölen sürücü Hüseyin Göncü için Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası'na kayıtlı yaklaşık 100 otobüs sürücüsü Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi. Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt yaptığı açıklamada, "Dün üzücü bir olay yaşandı. Şoför arabadaki bütün canların emanetçisidir. Ama görüyoruz ki şoförün canı Allah'a emanet. Arkadaşımız dün basitçe bir şekilde hayatını kaybetti. Biz çok üzgünüz. Bir tepki için burada toplandık. Türkiye genelinde bu gibi olaylar maalesef oluyor. Arkadaşlarımız zor şartlar altında görev yapıyor. Amaçları sadece evlerine ekmek götürmektir. Merhumun yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Arkadaşlarımızın sesi ve temsilcisi olarak biz bu olayları yadırgıyoruz. Ortaklaşa bir kamera sistemine geçilecek. Bir panik butonu, ya da kabin olabilir. Çalışmalar yapılıyor." dedi.

Ardından yaklaşık 100 halk otobüsü kent içerisinde yaşamlarını yitiren arkadaşları nedeniyle konvoy oluşturdu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mustafa Kurt açıklaması

-Şoförlerden detaylar

-Konvoydan detaylar

HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN /İZMİT-

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