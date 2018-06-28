DHA YURT BÜLTENİ - 18

Lösemi tedavisi gören Afra, yaşamını yitirdi



AYDIN'da 2 yıl önce, kanser tedavisi gören annesinin hastaneden taburcu edildiği gün lösemi olduğunu öğrenen Afra Rabia Demirel (24), hayatını kaybetti. Demirel'in ölüm haberi, büyük üzüntü yarattı.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Afra Rabia Demirel'in annesi 2015'te meme kanserine yakalandı. O zaman üniversite birinci sınıf öğrencisi olan ve hastalık sürecinde annesinin yanında olması gerektiğini düşünen Demirel, bu yüzden okulunu dondurdu. Annesi Beylühan Demirel'in yanında kalan Afra Rabia Demirel, annesi 1 Eylül 2016'da hastaneden taburcu olduğu gün, doktorlar tarafından yapılan tetkiklerin ardından kendisinin de lösemi hastası olduğunu öğrendi.

Kan bağışında bulunularak ilik nakli bekleyen hastalara donör olunması için o dönemde kampanya başlatan Afra Rabia Demirel, yaklaşık 2 yıldır lösemi tedavisi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde durumu ağırlaşınca dün yoğun bakıma alındı. Demirel, müdahaleye rağmen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Demirel'in ölümü büyük üzüntü yarattı.



TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın'da lösemiden ölen Afra Rabia Demirel'in (24) cenazesi, Efeler ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Cami'ne getirildi, tabutuna duvak konuldu. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, emniyet mensupları, ailesi ve yakınları cenaze törenine katıldı. Afra Rabia Demirel'in Efeler Polis Merkezi'nde görevli babası polis memuru Yusuf Ali Demirel, adliye personeli annesi Beylühan Demirel ve kardeşi İkra Demirel, cenazede güçlükle ayakta durdu. Anne Beylühan Demirel, "Beni yoğun bakıma yatırma, ben buradan çıkamam' demiştin kızım" diyerek feryat etti. Afra Rabia Demirel'in cenazesi, gözyaşları arasında Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenazeden görüntü

- Annenin ağlaması, tekerlekli sandalyede

- Ölen kızın fotoğrafı

- Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN,()

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CHP’li Erol Sözlerimin arkasındayım



CHP’de ihraç talebi ile yüksek disiplin kuruluna sevk edilen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye'nin yeni bir rejime geçişini değerlendirmek yerine yalnızca bir vekilin ihracı için parti meclisinin toplandığını belirterek, Koltuk adamları da yalnızca koltuklarını korumaktan başka hiç bir sonuç düşünmeyenlerdir. Bu partinin değerleriyle yetişmiş, bu partinin değerlerine sahip çıkacak adamlarız. Açıklamalarımda yapmış olduğum bütün söylemlerin arkasında duruyorum dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, düzenlediği basın toplantısında, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkedilmesini değerlendirdi. Ailesiyle birlikte 95 yıllık CHP'li olduğunu kaydeden Erol, Ben 95 yıllık CHP tarihin aileden ve kökenden gelen bir mensubuyum. Büyük dedemiz CHP’nin ve meclisin ilk milletvekilidir. Biz bugüne kadar 95 yıllık siyasi hayatımızda hiçbir şartta ve koşulda CHP’nin dışında siyaset yapmadık ve düşünmedik. Asla böyle bir arzumuz olmadı. Biz CHP’nin etik değerleri ile yetişen biriyiz. Gençlik kolları genel başkanlığı, en genç il başkanlığı yapan, 2 dönemdir milletvekilimizin olmadığı illerde gidip milletvekili seçilen biriyim. 26. Dönem Tunceli, 27. Dönem ise Elazığ milletvekiliyim. Bir partiye gönül bağı olmak, bir partide olmak sadece üyelikle olmaz. Onun etik değerlerini, geleneklerini, kültürünü, siyasi davranışını benimseyerek olur. Bunlara her zaman sahip çıktım, bundan sonra da devam edeceğim. Daha bir hafta geçmemişken genel merkezimiz seçim sonuçlarını değerlendirmek yerine, Türkiye’nin yeni bir rejime geçişini değerlendirmek yerine yalnızca bir milletvekilinin ihracı için parti meclisi toplanıyor. Toplanmasındaki niyeti, tekelleşen bir genel merkezde siyasetin olduğunu, koltuk adamlığının olduğunu, dava adamlığının olmadığını söylemek istedim dedi.

HALK ADAMI OLARAK HALEN ELAZIĞ’DAYIM

41 yıldır milletvekili seçilmeyen Elazığ’da oyları yüzde 100 artırdıklarını anlatan Erol, Elazığ’da oy oranımız 19 bindi. Şu anda ise 38 binin üstünde oyumuz var. Ben koltuk adamı değil, dava adamıyım. Eğer koltuk adamı olsaydım bugün genel merkezi yönetenler gibi riski bölgelerde milletvekili olmazdım. Ankara, İstanbul ve İzmir’den yalnızca milletvekili olmanın mücadelesini verirdim. Ben dava adamıyım. CHP’nin değerlerini, Mustafa Kemal Atatürk’ün değerleri ile bütünleştirmektir. Bu ülkenin yönetimine, Atatürk’ün devlet anlayışını, cumhuriyet anlayışını yerleştirmektir. Ama görüyoruz ki koltuk adamı olanlar bugün Ankara’da ve ben bugün halk adamı olarak halen Elazığ’dayım. Aramızdaki fark bu diye konuştu.

'KOLTUKLARINI KORUMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORLAR'

Partinin gerçeklerine ve değerlerine dönmesi gerektiğini ifade eden Erol, yönetime olan eyeştirilerini sürdürdü. Erol, Dokuz dönemdir kaybedilen seçimin sonucuna rağmen eğer insanlar yerini muhafaza ediyorsa ve iki dönemdir milletvekili çıkaramayan bir ilden gidip de milletvekili olunuyorsa bunu herkesin vicdanına sunuyorum. Koltuk adamı kimin olup olmadığını herkes kıyaslamalı. Ayrıca bu parti kendi gerçeklerine ve değerlerine dönmelidir. Muharrem İnce bunun en güzel örneğidir. Geçen dönemde bizim cumhurbaşkanı adayımız Ekmelettin İhsanoğlu MHP’nin milletvekili adayı oldu. Tek aday olmasına rağmen bu oyu bile alamadı. Bu genel merkezin politikasıydı. Ama Muharrem İnce, partinin içinden gençlik kollarından, ilçe başkanlığından, il başkanlığından yetişen gelen bir arkadaşımız. Bugün devşirme siyasetçiliğin ne kadar yanlış olduğunu kanıtlamış bir cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye toplumunda kendini kanıtladı. Biz başka partilerden aday olmuş, listeye girememiş, sonra bu partiye gelmiş genel merkezde yönetici adamlar değiliz. Açıklamalarımda yapmış olduğum bütün söylemlerin arkasında duruyorum ifadelerini kullandı.

'KAVGA ADAMI DEĞİL, MÜCADELE ADAMIYIZ'

Partinin bu yönetim anlayışıyla ve kadroyla asla iktidar olamayacağını dile getiren Erol, şöyle devam etti:

İnsanların hayalleriyle, umutlarıyla ve gelecekleriyle oynamayın. Üç, beş belediye başkanını belirlemek için, koltuklarınızı belirlemek için Türkiye’nin yönetiminden elinizi ayağınızı çekemezsiniz. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Kimlik kayıtlarında CHP’li olmasam bile ben CHP’liyim. Siz yönetici olduğunuz halde CHP’li değilsiniz. Buradan bütün yurttaşlarıma, CHP’ye gönül veren herkese söylüyorum. Elinizi vicdanınıza koyun, bu kararın karşısında direnin. Böyle bir şeyi tanımayın. Olamaz böyle bir şey. 41 yıldır milletvekili seçilemeyen bir ilde siyasi bir değerlendirme yaptığı için bir milletvekili, kendi koltuklarının korkusundan ihraç ediliyorsa, o zaman siz de bence elinizi vicdanınıza koyarak bu süreci değerlendirmeniz düşüncesindeyim. Ayrıca parti meclisinde bu konuyu gündeme getiren, savunan, doğruluğu, iddiasını ortaya koyan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz kavga adamı değiliz. Biz mücadele adamıyız. O korkaklar yarın biz oraya geldiğimizde, biz oraya başı dik gideceğiz ama onların, yarın nerede olduğunu hep birlikte göreceğiz.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gürsel Erol'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY /ELAZIĞ,()

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Gaziantep’te terör operasyonunda 7 tutuklama



GAZİANTEP’te, seçimler nedeniyle sosyal medyadan terör örgütü PKK adına provokasyon yaptığı belirlenen 15 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem Milletvekili genel seçimleri nedeniyle örgüt adına provokatif eylemlerde bulunacağı değerlendirilen, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan, terör örgütünün propagandasını yapıp devlet büyüklerine hakaret eden kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda kimlikleri tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i serbest bırakıldı, 7’si adli kontrol şartı ile salıverildi, 7’si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis araçlarının hareketi

- Özel harekat polislerinin operasyonu

- Polislerin evlerde arama yapması

- Şüphelilerin adliyeye götürlümesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP,()

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Elektrik panosundan yangın çıktı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta bir apartmanın elektrik panosundan çıkan yangında duman nedeniyle mahsur kalan 20 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Onikişubat ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın zemin katında bulunan elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle binanın içi kısa sürede dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bir taraftan alevlere müdahale ederken, diğer taraftan duman nedeniyle üst katlarda mahsur malan ve dairelerinin balkonlarına çıkarak yardım isteyen vatandaşları kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, yangın merdivenleriyle 20 kişiyi binadan tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişi olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yangınla ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada olay yerine 9 araç ve 25 personelle 5.5 dakika gibi bir kısa zamanda gidilerek alevlerin 30 dakikada söndürüldüğü, mahsur kalan vatandaşların da kısa sürede kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada eşyalar nedeniyle apartmanın yangın merdivenlerinin de kullanılamaz durumda olduğu, bu nedenle de apartman sakinlerinin yangın merdivenlerine eşyaların konulmaması konusunda uyarıldığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye ekipleri

- Apartmandan yükselen dumanlar

- Merdivenin balkona yanaşması

- Kadının merdivene alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,()

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