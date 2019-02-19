DHA YURT BÜLTENİ -18

Kayseri'de 5 milyon TL değerinde Hz. İsa tablosu ele geçirildi

Kayseri'de, polisin plazadaki iş yerine düzenlediği operasyonda, 13'üncü yüzyıla ait 5 milyon TL değerinde olan Hz. İsa'nın çarmıha gerilişinin resmedildiği tarihi tablo ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine gayrimenkul ile uğraşan M.N.T.'nin plazadaki iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi ve onu izleyen 2 erkek ve kadının resmedildiği üzerinde Latince ve İbranice yazılar yer alan tablo bulundu. 13'üncü yüzyıla ait olduğu öğrenilen ve 5 milyon TL değerinde olduğu belirtilen tarihi eser niteliğindeki tabloya el konulurken, iş yeri sahibi M.N.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polisin yakaladığı tarihi eserden görüntüler

- Diğer görüntüler

Süre:1.51 Boyut:225 MB

Haber -Kamera:Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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CHP Buca adayını değiştirdi

CHP Parti Meclisi (PM) tarafından Buca Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Suat Nezir, geri çekildi. Nezir'in yerine Erhan Kılıç aday gösterildi.

27 Ocak’ta yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) Buca Belediye Başkan Adayı olarak onay alan ancak PM’de reddedilen Aydoğan Hepdemirgil’in yerine, Suat Nezir aday gösterildi. Nezir, seçim çalışmalarına başladı ancak Genel Merkez, son anda yeni bir karar aldı. Listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesine saatler kala, Nezir'in adaylığı geri çekildi. Suat Nezir'in yerine ise Erhan Kılıç'ı aday gösterildi.

CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, kararın kendilerini şaşırttığını söyledi. Böyle bir değişikliği beklemediklerini ifade eden Akdağ, "Bu durum hem bizim hem de örgütün enerjisini alacak ama örgütü toparlamak bize düşüyor" dedi.

ADAYLIĞI GERİ ÇEKİLEN SUAT NEZİR, CHP GENEL MERKEZİ'NE GİDİP KONUŞACAK

CHP'nin Buca Belediye Başkan adaylığını geri çektiği Suat Nezir, CHP Genel Merkezi'ne giderek, yaşanan süreci anlatacağını ve duruma itiraz edeceğini söyledi.

CHP Parti Meclisi'nde (PM) Buca Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Suat Nezir, listelerin teslim edilmesine saatler kala değiştirildi. Nezir'in yerine Buca Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Erhan Kılıç aday gösterildi. Seçim bölgesinde çalışmalara başlayan Suat Nezir, adaylığının geri çekilmesinin ardından şaşkınlık yaşadı. Adaylığı açıklandıktan sonra çalışmalara başlayan Nezir, CHP Genel Merkezi'ne giderek, durumu anlatacağını ve itirazını burada dile getireceğini söyledi. Nezir, "Duruma itiraz edeceğiz, bırakmayacağız. Buca'nın hakkını öyle üç beş kişiye bırakmam" dedi. Adaylığının geri çekildiğini, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda meclis üyesi listelerini hazırlamak için beklediği sırada aldığını ifade eden Nezir, "Diğer arkadaşlar bizden habersiz, genel merkeze farklı bir belediye başkan adayı ile farklı bir belediye meclis üyesi aday listesi sunmuşlar. Hülle yolu ile. Bizden habersiz bir şekilde giderek listeyi teslim etmişler. Biz listemizi yapmak için beklerken, onlar yapmış yapacağını. Ama bunun peşini bırakmayacağız, mücadelemiz devam ediyor. Buca'nın hakkını öyle 3-5 kişiye bırakmayacağız. Biz yola Buca halkının teveccühü ile çıktık. Her geçen gün artan bir ivme ile çalışmalarımızı sürdürdük. Geniş kitlelerinin sempatisini kazandık. Bunu biz kesinlikle 3-5 kişinin iradesine bırakmayacağız. Bu halkın iradesidir. Halkın iradesinin karşısında kimsenin durmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Haber: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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Kars adayını çeken AK Parti, MHP'yi destekleyecek (2)

MHP İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Kars'ta Cumhur İttifak adayının MHP'li Çetin Nazik olduğunun belirlenmesinin ardından İl Seçim Kurulu'na adaylık müracaatı yapıldı. Müracaat sonrası açıklama yapan MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, 15 Aralık 2018'de seçim startı verdiklerini söyledi. Bugüne kadar MHP mi yoksa AK Parti mi adayını çekecek muamması olduğunu belirten Adıgüzel, "Bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sadir Durmaz arayarak Kars'ta ittifakın MHP adayı etrafında olacağını bildirdi. Bizler de AK Parti İl Başkanı ve yöneticileriyle ortak liste hazırlayıp bugün verdik. Allah'ın izniyle 31 Mart 2019 Pazar gününe kadar Kars'ta Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP el ele vereceğiz. Cumhur İttifakı'nın bu birlikteliğini, beraberliğini 31 Mart akşamı perçinleştirip sayın liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Kars'ın müjdesini vereceğiz. Cumhur İttifakı'nın adayı Çetin Nazik ile bölücülere, vatan hainlerine bu şehri teslim etmeyeceğiz" dedi.

'KARS TARİHİ BİR GÜN YAŞIYOR'

Tarihi bir gün yaşandığını belirten, Cumhur İttifakı'nın Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik ise, "Kars tarihi bir gün yaşıyor. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Memleketimize hep beraber sahip çıkma günüdür. Birbirimizi dışlama değil, AK Parti'lisiyle MHP'lisiyle kucaklaşarak gerçekten Kars'a birlik beraberlik mesajı verme günüdür" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın kararından sonra bir araya geldikleri AK Parti'li yöneticilerin destek sözü verdiklerini ifade eden Nazik, şunları söyledi:

"Buradan bütün partililere seslenmek istiyorum. Bu saatten sonra söylemlere dikkat edilmeli. Kars'ta Cumhur İttifakı'nın adayı Çetin Nazik var. Kimseyi dışlamadan, etnik kökenine bakmadan herkese gönlümüzü açacağız, hizmetlerimizle kucaklayacağız. Devletin eli Çetin Nazik geliyor. Devlet de millet de bizimle beraberdir."

KARS,()

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