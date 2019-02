DHA YURT BÜLTENİ - 18

Asker uğurlamasında zincirleme kaza: 3 yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, asker uğurlama konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında Ankara Caddesi Şehit Fethi Sekin Parkı yakınında meydana geldi. Askeri görevi için yarın birliğine teslim olacak olan Sercan Ergün'ün arkadaşları uğurlama için otomobillerle konvoy oluşturdu. Konvoy, Bornova istikametinden Konak yönüne seyir halindeyken, Ergün konvoydan geride kalınca, arkadaşı Kaan Aldemir 35 ABN 777 plakalı otomobilini, Salih Osman Özadam da 35 HA 7525 plakalı otomobilini yolun sağına çekerek arkadaşını beklemek istedi. Bu sırada 35 AN 1257 plakalı otomobili ile en arkadan gelen Sercan Ergün, yolun sağında duran Salih Osman Özadam'ın 35 HA 7525 plakalı aracını fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, Özadam'ın otomobili de önünde duran Aldemir'in 35 ABN 777 plakalı otomobiline vurdu. Meydana gelen zincirleme kaza sonucunda, sürücü Aldemir ile Mustafa Tanoğlu ve Aytul Dülgen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, trafik ekiplerinin çalışmalarının ardından, ulaşım akışı normale döndü. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Evin bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü



KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde, Kartepe Suadiye Mahallesi Kartepe Caddesi üzerinde bulunan Osman Yavuz'a ait evde çıktı. 2 katlı evin baca bağlantı yerinde başlayan yangın, kısa sürede üst katta yoğun dumana neden oldu. Yangın sırasında evde olan Osman Yavuz'un haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürülürken, evde zarar oluştu.

Bakan Ersoy: Turizm hedeflerini büyüttük (2)

BAKAN ERSOY, KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞI YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop'ta yapımı tamamlanan Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Ersoy, Türkiye genelinde 133 noktada kazı çalışması yapıldığını ancak bunlardan 31'inin yabancı kazı başkanlıkları tarafından yürütüldüğünü söyleyerek, "Biz bu kazı çalışmalarının süresini uzatmak için yeni bir proje hazırladık. Önümüzdeki ay itibarıyla protokol işlemleri tamamlanıyor. İlk etapta 20 tane kazı yeriyle başlıyoruz ve bunları 12 aya yayıyoruz. 12 aya yaymayı kabul eden kazı başkanlıklarıyla bir protokol dahilinde aylık izleme koşulu ile her ay bakanlık olarak finansal olarak destekleyeceğiz. Aynı zamanda sanat tarihçisi ve arkeolog istihdam edilme şansı da getiriyoruz. Bununla ilgili harcamaları da bakanlığımız gerekli harcamalar için gerekli finansmanı bakanlığımız sağlayacak" dedi.

Bakan Ersoy, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de burada bir araya geldi. Düzenlenen programda konuşan Bakan Ersoy, "Turizm hedeflerinde 50 milyonluk hedefi 70 milyona revize ederek iyi bir başlangıç yaptık. Tabi bu hedefleri geliştirebilmek için de bildiğimiz turizm noktaları dışında Türkiye genelinde turizm alanlarını yaymamız gerekiyordu. Bu alanda yaptığımız çalışmalarda açıkçası Sinop’ta çok şanslı illerimizden biri Karadeniz de liman özelliği taşıyan ve Karadeniz’in ortasında yer alan tek bölge. Çok nefis bir doğa var" diye konuştu.

Bakan Varank: Hem sahada, hem masada güçlüyüz (2)

BAKAN VARANK: GIDA, ASLINDA STRATEJİK BIR ÜRÜN

Çanakkale'deki programının ardından Ezine ilçesine geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Buradan Ezine Gıda, İhtisas OSB'nin kurulacağı alandaki inceleme yaptıktan sonra Bakan Varank, düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Varank, Ezine Gıda, İhtisas OSB'nin Çanakkale projesi olmaktan öte Türkiye, hatta global proje olduğunu belirterek, "Bundan 2 sene önce dost ve kardeş Katar'a abluka uygulandığında Katar çok zor durumda kalmıştı. Bu abluka ile bütün yolları kapanan, lojistik imkanları kapanan Katar, en çok neye ihtiyaç duymuştu biliyormusunuz? Et, süt ve yumurtaya. Dolayısıyla günümüzde gıda çok farklı anlamlar içeren ürünlere karşılık geliyor. Gıda, aslında stratejik bir ürün. Dolayısıyla bugün burada attığımız adım, sadece bir Türkiye projesi değil, global bir proje" dedi.

BAKAN VARANK: HER ŞEYİ ÜRETEBİLECEĞİMİZ MUHTEŞEM BİR COĞRAFYA

Ezine Gıda, İhtisas OSB'nin kamulaştırılması çalışmalarını tamamladıklarını ve bunun için 8,5 milyon lira harcadıklarını belirten Bakan Varank, "Burada 91 sanayi parselimiz var. Ana yollar, asfaltlar hazır. Su ihtiyacı için DSİ sondaj vurdu. Bakanlık olarak Ezine Gıda, İhtisas OSB'mizin inşallah en kısa zamanda alt yapı ihalesi yapılacak. Ben burada bunun sözünü size veriyorum. Şimdiden parsel tahsisi için başvuran firmalarımızın olduğunu biliyorum. Aslında burasının yurt dışından da oldukça iyi yatırımcılar çekeceğine ben tüm kalbimle inanıyorum. Çünkü burası herşeyi üretebileceğimiz muhteşem bir coğrafya. Çiftçimizi, sanayicimizi ve il halkını aynı anda ihya edecek bir proje. Bu projede bakanlıkça yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

VARANK: ÜRETİM ZİNCİRİNİN TÜM TARAFLARI BU İŞTEN KAZANÇLI ÇIKACAK

Ezine Gıda, İhtisas OSB ile doğrudan 8 bin, dolaylı olarak 30 binin üzerinde iş imkanı oluşturacak bir kümelenmeye sebebiyet vermiş olacaklarını ifade eden Bakan Varank, "Üretim zincirinin tüm tarafları bu işten kazançlı çıkacak. OSB'de üretim yapmak ölçek artışlarını da beraberinde getirecek. Tarım ve gıda ihracat rakamlarımızı inceledim. 2018'de ciddi bir sıçrama görülüyor. İnşallah bu attığımız adımlarla ihracatta da rekorlar kıracağımıza ben eminim. Bütün kalbimle inanıyorum. Benim için bu OSB'yi önemli kılan bir diğer özelliğide ekolojik dengeye sağladığı katkı. Bu muazzam coğrafya İhtisas OSB'nin sahip olacağı arıtma tesisi sayesinde en ufak bir yara almayacak. Hatta OSB dışındaki fabrikaları da buraya çekerek onların çevreye verdiği zararları da ortadan kaldıracak" dedi.

Ezine Gıda, İhtisas OSB için hazırlanan tanıtım filminin izlenmesiyle sona eren törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ile davetliler katıldı.

Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniğe neden oldu



KAHRAMANMARAŞ'ta kaldırımda ağacın kenarına bırakılan çanta bomba paniğine neden olurken, bomba imha uzmanının yaptığı incelemede çantadan kişisel eşyalar çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Trabzon Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyenler kaldırımda ağacın kenarına bırakılan çantayı fark ederek polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler caddeyi trafiğe kapattı. Polisin haber vermesi üzerine bölgeye gelen bomba imha uzmanı, yaptığı incelemede çantada kişisel eşyalar olduğunu belirledi. Paniğe neden olan çanta detaylı inceleme yapılmak üzere emniyete götürülürken, cadde yeniden trafiğe açıldı.

Fettah Can Mersin'de konser verdi



MERSİN'de konser veren Fettah Can, şarkıları ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin konuğu olarak geldiği kentte gelen ünlü sanatçı Fettah Can , Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Galatasaray Meydanı'nda konser verdi. Ünlü sanatçıyı dinlemek isteyen Mersinliler, soğuk havaya rağmen konserden saatler önce alanı doldurdu. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya hayranları da eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ve performansı ile izleyicilerden tam not alan sanatçı, kendisine büyük ilgi gösteren Mersinlilere teşekkür etti.

