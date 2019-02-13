DHA YURT BÜLTENİ -18

ADIYAMAN'DA 'CİVA' İLE OYNAYAN 34 ÖĞRENCİ, TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI



ADIYAMAN’da, arkadaşlarının sınıfa getirdiği civa dolu kutuyla oynayan 34 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Türkiye Petrolleri Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi okula civa dolu kutu getirdi. Sınıftaki öğrenciler merak ettikleri kutuyu ellerine alarak inceledikten sonra arkadaşlarına geri verdi. Okul bittikten sonra durumdan haberdar olan okul müdürü velilere mesaj göndererek öğrencilerin tedbir amaçlı hastaneye götürülmesini istedi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen 24 öğrenci mide bulantısı ve baş ağrısı gibi şikayetleri olduğunu söylemesi üzerine tedaviye alındı.

Hastanede tedavi gören bir öğrenci, “Bir arkadaşımız civa getirdi bizde oynadık. Daha sonra müdürümüz ailelerimize haber verdi. Bizde hastaneye geldik. Gelmeden önce baş dönmesi ve bulantı oldu. Şimdi tedavi altındayız” dedi.

Çocuğunu hastaneye getiren bir öğrenci velisi, okul müdürünün kendilerine mesaj attığını söyleyerek, “Okul müdürünün bizlere mesaj atması ile hiç zaman kaybetmeden buraya geldik. Bir öğrenci civa isminde bir kimyasal madde getirmiş. Sınıfta bulunan herkes oynamış bu madde ile. Şu anda çocuğumuz tedavi altında durumları iyi” diye konuştu.

10 öğrencinin ise tetkiklerinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastaneden genel görüntü

- Ambulanslardan görüntü

- Çocukların hastaneye getirilmesi

- Gözlem odasından öğrencilerden görüntü

- Veliler ile röportaj

- Gözlem odasında tedavi gören öğrenciler ile röp.

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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AĞRI'DA PKK/KCK SORUŞTURMASINDA HDP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İLE 55 KİŞİYE GÖZALTI



AĞRI’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP’nin belediye başkan adayı Abdurrahman Doğar, seçim çalışmalarını yürüten Yeliz Karaaslan’la birlikte 55 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü üyeliği, terör propagandası yapma, yardım ve yataklık suçlamalarıyla ilgili il merkezi ve ilçelerinde 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nca il merkezi, Patnos, Tutak, Doğubayazıt, Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde düzenlenen operasyonda, HDP'nin Ağrı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Doğar ile seçim çalışmalarını yürüten Yeliz Karaaslan'ın da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Şüphelilerle birlikte çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile kurusıkı tabancalar, şarjörler, av tüfeği fişeği, örgütsel kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Haber: AĞRI, ()

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CUDİ DAĞI'NDA, TERÖRİSTLERİN EYP HAZIRLADIĞI 3 SIĞINAK BULUNDU

ŞIRNAK'ta, jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, Cudi Dağı'nda teröristlerce el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanıldığı belirlenen 3 sığınak bulundu. Sığınaklar, kullanılamaz hale getirilirken, içindeki malzemeler de imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Cudi Dağı kırsalındaki Boyunkaya köyünde, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Halit Özçelik Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerce geçmiş dönemlerde EYP yapımında kullanıldığı belirlenen 3 sığınak bulundu. Sığınakların içinde yapılan aramalarda; keskin nişancı silahı şarjörü, 15 mermi, silah el kundağı, 15 şemsiye, 6 sırt çantası, boş 2 piknik tüpü, 3 pil bloku, tüplü fırın, EYP düzeneği yapımında kullanılan ölçü aleti ve 5 metre kablo ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler, imha edilirken, sığınaklar ise kullanılamaz hale getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sığınakların içinden görüntü

- Operasyon yapılan bölge

- Sığınakların kullanılamaz hale getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Sekvan KÜDEN-Kamera:ŞIRNAK-

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İNTİHARDAN VAZGEÇTİ, AYAĞI KAYINCA KAYALIKLARDAN YUVARLANDI



SİVAS'ta bunalıma girerek intihar amaçlı kayalıklara çıkan B.D. (16) adlı genç kız, polisin çabasıyla ikna edildi. Bulunduğu yerden polislerin yanına çıkmaya çalışan genç kız zemindeki çamur nedeniyle ayağı kayınca 20 metre yükseklikten yuvarlanarak yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Abdulvahabi Gazi Mahallesi'ndeki Yukarı Tekke Mezarlığı arkasında bulunan uçurumda meydana geldi. İddiaya göre bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen lise öğrencisi B.D. uçurum kenarına gelerek bir süre oturdu. Burada sosyal medya hesaplarından 'Herkes hakkını helal etsin, artık B. diye biri yok' yazdı. Ardından bulunduğu yerin fotoğrafını çekerek 've son dakikalarım' yazısıyla paylaşım yaptı.

Bu paylaşımları gören ailesi durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. B.D.'nin paylaştığı fotoğraftan bulunduğu yer tespit edildi. Yanına ulaşan ekipler uzun süren ikna çabaları sonrası B.D.'yi intihardan vazgeçirdi. Oturduğu yerden kalkarak ekiplerin yanına gelmeye çalışan B.D.'nin çamurlu zemin nedeniyle ayağı kaydı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten yuvarlanan B.D.'nin iki bacağında kırıklar meydana geldi. Olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.D tedaviye alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Genç kız ve ekiplerin görüntüsü

-Kızın yuvarlanırken görüntüsü

-Ekiplerin müdahalesi

Haber: SİVAS, ()

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