DHA YURT BÜLTENİ -18

Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Kaya, Eskişehir'de toprağa verildi

İstanbul Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi'nde dün akşam düşen askeri helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya (35), memleketi Eskişehir'de düzenlenen törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya için Eskişehir Reşadiye Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Şehit İlyas Kaya'nın eşi Sibel Kaya, babası Cemil Kaya, annesi Şahinde Kaya, ağabeyi Ümit Kaya, kızı Nur Sevin Kaya (8), oğlu Kıvanç Kaya (5) ile çok sayıda kişi katıldı.

İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin tabutu askerlerin omuzlarında top arabasına kadar taşındı. Şehidin kızı Nur Sevin babasının tabutuna dokunarak top arabasına kadar birlikte yürüdü. Şehidin oğlu Kıvanç ise babasının tabutuna önce sarıldı sonra öptü. Cenaze aracının geçişi sırasında İlyas Kaya'nın yakınları asker selamı vererek şehidi uğurladı. Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya'nın cenazesi Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzunda cami bahçesine getirilmesi,

-Cenaze namazından,

-Şehidin oğulu ve kızının tabutla birlikte yürürken,

-Şehidin yakınları tabuta sarılıp ağlarken çekilen görüntüler

Boyut: 610,92 MB

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR /

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Peribacaları yanındaki otel inşaatına tepki

Nevşehir merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarının yanında inşa edilen otel, tepki çekti. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, "Burası imar planı içindedir. İmar planı uygulanırken yetkili kurum ve kuruluşlarca da bu yapı planı onaylanmıştır" dedi.

Yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peribacalarının yanında yaklaşık 2 ay önce otel inşaatına başlandı. İş insanı M.K. tarafından yaptırılan otelin 5 ayda tamamlanması planlanıyor. Yan yana 2 binadan oluşan ve kaba inşaatı devam eden otel, görenlerin tepkisini çekti. Daha önce de yapılaşmaya açıldığı iddialarıyla gündeme gelen Kapadokya bölgesinde yükselen otel inşaatıyla ilgili sosyal medyada birçok eleştirel yorum yapıldı.

'YAPI RUHSATIYLA İNŞAAT BAŞLAMIŞTIR'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, otel inşaatının imar planı dahilinde yapıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Göreme'mizdeki bu yapılaşma yetkili kurum ve kuruluşlar, belediyemiz tarafından incelenmiş, aynı zamanda ruhsatı verilmiştir. Yalnız bu noktada hem ulusal hem de yerelde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, sanki bölgede kaçak yapılaşma varmışçasına insanlara suçlama, çamur atma gibi yapılan şeyler doğru değil. Bu yapılan yer imar planı içinde yer alıyor. Belediyemiz mimar ve mühendisleri tarafından projeler incelenerek, kurumların görüşleriyle birlikte sonuçta alınan yapı ruhsatıyla birlikte inşaat başlamıştır."

'İMAR PLANI İÇİNDE'

Göreme'de kentsel sit alanı içinde kaçak yapılaşmaya müsaade etmediklerini ifade eden Başkan Cingil, "Eğer yapanlar da varsa kaçak yapılaşmayla ilgili gerekli kurumlar yasal çerçevede gerekli işlemleri yaparlar. Şu anda konu olan yerle ilgili herhangi bir kaçak yapılaşma yok. Burası imar planı içindedir. İmar planı uygulanırken yetkili kurum ve kuruluşlarca da bu yapı planı onaylanmıştır. Oradaki vatandaşın yeri hangi şekilde kullanması gerekiyorsa, ticarettir, konuttur, meseleyle ilgili o konuda da ruhsatı kendisine verilmiştir."

OTEL SAHİBİ KONUŞTU

İnşası süren otelin sahibi M.K. ise otelin bodrum ve zemin kat üzerine 1 kat çıkılarak yapıldığını söyledi. M.K., "Biz bu inşaata başlamadan önce tüm mercilerden gerekli evrakları tamamladıktan sonra başvurumuzu yaptık ve inşaata başladık. Burada otel inşaatımız var. İnşaatımız doğaya kesinlikle uygundur. Yapı Denetimden, Göreme Belediyesi'nden, Tabiatı Koruma Varlıklarından, Müze Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak, inşaata başladık. Yaklaşık 3- 5 ay içinde inşaatı tamamlanacak. Mevcut olan şikayetler var. Dün akşam başladı. Biz gerekli mercilere başvurumuzu yaptık. Suç duyurusunda bulunduk. Gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna belirtmek istiyoruz. Herhangi bir ters durum yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Peribacaları yanına yapılan yapılardan görüntü

-Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil ile röp.

-İnşaat sahibi Mustafa Kardeş ile röp.

- Genel detay

Süre: 5.35 Boyut: 475MB

NEVŞEHİR, ()-

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Okul servisinden inen çocuğa otomobil çarptı

Karabük’te, okul servisinden inip karşıya geçmek isteyen 6 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi’nde meydana geldi. Yol kenarında duran servis aracından inerek yolun karşısına tek başına geçmek isteyen B.K’ya, Z.T(24) idaresindeki 78 AAC 078 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan B.K. yaralandı. Servis aracı ile otomobilin sürücüsü Z.T. ve çevredekiler küçük çocuğun yardımına koştu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza anı(Güvenlik kamerası)

Süre:(00.43) Boyutu:(07 MB.)

Haber:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Otomobilin üstüne oturarak yolculuk yaptı

Batman'da bir kişi otomobilin üstüne oturarak yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Batman- Diyarbakır yolunda seyir halinde olan 02 HS 263 plakalı otomobilin üstünde oturan kimliği belirsiz kişi, görenleri şaşırttı. Tehlikeli şekilde yolculuk yapan kişi ve otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu. Aracıyla yoldan geçen bir sürücü ise tehlikeli yolculuğu cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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- Otomobilin tavanında oturan kişinin yolculuğu

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.51 MB

Haber: Arif ARSLAN-Kamera: BATMAN,()

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Nusaybin'de terör mağdurları için yapılan ev ve iş yerleri için kura

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında mağdur olan aileler için TOKİ tarafından yapılan 476 konut ve 12 iş yerinin hak sahipleri, kurayla belirlendi.

Nusaybin ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendek ve oluşturulan barikatların yıkımı için güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda, terör mağduru olan aileler için TOKİ tarafından konut ve iş yerleri inşa edildi. Yapımı tamamlanan 476 konut ve 12 iş yeri için kura çekimi düzenlendi. Nusaybin Belediyesi Mitanni Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurada konut ve iş yerlerinin hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Kura çekimine Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağırakçe de katıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kuraya katılanlar

- Kura çekiminden görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 174 MB

Haber: Ahmet AKKUŞ-Kamera: NUSAYBİN (Mardin),()

