DHA YURT BÜLTENİ - 18

'3 Tenor' büyüledi

MERSİN'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan 3 Tenor, müzikseverleri büyüledi.

'3 Tenor' adıyla bilinen Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar, Atatürk Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Repertuvarlarında klasik opera eserleri, napolitenler, müzikaller ve türkülere varan zenginliği barındıran 3 Tenor Grubu, konserde Solamente Una Vez, Manha De Carnaval, La Spagnola, Dicitencello Vuie, Torna A Surrient, Marecchiare, O Sole Mio, Mazi Kalbimde Yara, Kalbe Dolan O İlk Bakış, İntizar gibi eserleri seslendirdi.

Kaliteli müziklerinin yanısıra sempatik tavırlarıyla de izleyicinin beğenisini kazanan üçlü, sahnede büyük sempati topladı. Ünlü eserlere hayat veren tenorlar, sahne performansları ile de göz doldurdu. Yaklaşık 2 saat süren konserin ardında üçlü, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kültür Merkezi'nden görüntüler

-Sanatseverlerin salona giremesi

- Salondan görüntüler

- Sanatseverlerden görüntüler

- 3 tenor sahnede şarkı söylerken

- Yabancı ve Türkçe şarkıların seslendirilmesi

- Sanatçılar izleyicileri selamlaması

- İzleyicilerin sanatçıları alkışlaması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05'30" - BOYUT: 335.97 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE / MERSİN,()

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FETÖ'den aranan çift, yol kontrolünde yakalandı (2)

ARANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince durdurulan ticari araçta yakalanan ve FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlenen F.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Öğretmen eşi E.Y. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Haber: TEKİRDAĞ,()

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Elitaş: Kılıçdaroğlu vekillerini kiraya verdi



AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bunlar kiralık milletvekili. Kılıçdaroğlu vekillerini kiraya verdi" dedi.

CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. 15 milletvekilinin İYİ Partiye geçtiğini Kayseri'deki seçim bölgesinde öğrenen ve daha sonra başkent Ankara'ya hareket eden Mustafa Elitaş, yaptığı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu açıklama yapmadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti ve onun Genel Başkanı Meral Akşener'i kurtarmak için siyasi açıdan etik olmayan bir akara imza atarak bu 15 milletvekilini adeta kiraya verdi. Bunun adı kiralık vekildir. Geçmişteki Güneş Motel olayı bir kez daha çok çirkin biçimde tekrar etmiştir. Yakışık kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

Haber: Oktay ENSARİ / KAYSERİ,()

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