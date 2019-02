DHA YURT BÜLTENİ-18

Antalya'nın 5 ilçesinde fırtına ve hortum alarmı (4)

KONYAALTI SAHİLİ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜ

Antalya'da dün gece saatlerinde başlayan yağış ve fırtına etkili olmaya devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinden yağan yağmur ve eriyen kar suları denize ulaştı. Kar ve yağmurla gelen alüvyonlarla kahverengi bir renk alan çayın suyu sahilin bir bölümünde kirliliğe neden oldu. Deniz üzeri kilometrelerce genişlikte çamurla kaplandı. Çamurun ulaşamadığı noktalar ise maviliğini korurken oluşan dev dalgalar ise sahili dövdü.

Konyaaltı sahil şeridinde denizi izlemek isteyenler, mavi deniz yerine çamurla karşılaştı. Yağmurla birlikte yüksek kesimlerdeki karın hızla eridiği, oluşan hızlı su akışının kum ve mili denize sürükleyerek bu görüntüye neden olduğunu belirtildi. Çamurun birkaç gün içerisinde dibe çökerek, denizin yine turkuaz rengini alacağı belirtildi.

Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ operasyonunda: 3 gözaltı

Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri merkezli 3 ilde örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıp, sohbet toplantılarına katılan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Tekirdağ'da, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın hayata geçirdiği, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' kampanyanın tanıtımı Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla Türkiye'de hayata geçirdiği kampanyanın tanıtımı, Tekirdağ'da gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Valisi Aziz Yıldırım, yaya güvenliğini çok önemli olduğunu belirterek, "İnsana değer veren bir anlayışla hareket ediyoruz. İnsan her şeyden öncelikle her şeyden daha önemli. İnsan hayatta değer verebileceğimiz her şeyin önünde olan bir varlıktır. Bazen şunu yapıyoruz arabaya biniyoruz ehliyetimiz var ehil insansınız ehliyet veriliyor, arabaya biniyoruz yoldan geçene ya da karşıdan karşıya geçene kızıyorsunuz veya kendimiz yaya oluyoruz bu defa kurala uymayan sürücüye kızıyoruz. Onun içindir ki ister yaya olalım, ister sürücü olalım güvenliğe çok dikkat edelim. Birbirimize saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Bakın yayalarla olan trafik kazalarında son 1 yıl içerisinde 450'ye yakın insanımız Tekirdağ'da yaralandı. Bu 450 insanın acı çekmesi demek. Aslında bir taraftan da onları yaralayan da acı çekiyor, onlar da vicdan azabı çekiyor. İşte bunlarla karşılaşmamak için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hız kurallarına dikkat etmemiz lazım, yeşil ışık ya da kırmızı ışık konusuna çok, çok dikkat etmemiz lazım. Ama yaylalarımız da olur olmadık yerlerden yola in memeleri lazım. Avrupa'da şu var. Adımınızı attığınız anda, ama bu yaya geçitleri için geçerli yola adımınızı attığını zaman araba durmak mecburiyetinde bu kültürün bizde de yerleşmesi gerekiyor. Biz de bu kültüre sahip olmalıyız" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım, trafikte öncelik yayanın etkinliğinin broşürlerini sürücülere dağıtarak yayalara dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

İslahiye'de 'öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, trafikte önceliğin yayalara verilmesi projesi ile ilgili uygulama yapılarak broşür dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesinde Cumhuriyet ilk ve Ortaokulu önünde, Jandarma ekipleri ise Hatay Karayolunun 4'üncü kilometresinde Fen Lisesi önünde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın 'sloganıyla uygulama başlattı. Uygulamaya göreve yeni başlayan Kaymakam Muhammed Lütfi Kota, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin sarıtaş, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Muhammed Lütfi Kota ve protokol öğrencilerle birlikte yay geçidinin kullanımı uygulaması yapıldı.Trafik ekipleri tarafından sürücülere yaya ve okul geçitleriyle kavşaklarda yolun karşısına geçen yayaların önceliğinin olduğu bilgisi ile birlikte yürürlüğe giren yaysa uymayan sürücülere 488 lira idari para cezası uygulanacağı hatırlatılarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Öğrenciler ve Sürücülerle bilgilendirme yapan İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kota, "İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde farkındalık oluşturmak amacıyla sürücülerimiz okul önlerinde, kavşaklarda öncelikleri yayaların olduğunu bir kez daha hatırlatmaktır. Medeni bir toplum olmanın gereği bu kurallara uymaktır. Hepimizin kendi çocuklarını, kendi kişisel sağlığımızın sürücülerimizin güvenliğinin sağlanması için bu kurallara uymamız gerekiyor. Bu konuda bir takım eksiklilerimiz hissediliyor. Bakanlığımız bunun farkında olduğu için herkesin yayalara geçiş hakkına saygı duymaları bir farkındalık kampanyasıdır. Bu kurallar zaten vardı bunu hatırlatmak amacıyla yapılan kampanya ile tüm sürücülerimizden beklentimiz yayaların geçiş hakkına saygı göstermeleri ve özel yaşamlarında uygulamalarıdır" dedi.

Merve Özbey: Biz sanatçıların yanından bile geçemeyiz

Kış turizminin merkezi Uludağ'da düzenlenen 'TikTok Whitefest'te sahne alan Merve Özbey, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Özbey, "biz sanatçı değiliz ve sanatçıların yanından bile geçemeyizö diyerek kendisinin daha yolun başında olduğunu söyledi.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da TikTok Whitefest kapsamında Merve Özbey sahne aldı. Vuracak şarkısı ile sahneye çıkan Özbey binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Özbey, "biz sanatçı değiliz ve sanatçıların yanından bile geçemeyizö diyerek kendisinin daha yolun başında olduğunu söyledi.TikTok ana sponsorluğunda ve Yapı Kredi marka iş birliğinde gerçekleşen festivalde gençler doyasıya eğlendi.

Gündüz Bayram Özcan ve Can Ayverdi'yle başlayan eğlence after ski partide Burry Soprano, Çağlar Fidan, David Şaboy, İlkay Şencan ve Percussion Tai ile doruklara ulaştı. Etkinliği takip edenler arasında; Cem Hakko, Ender Alkoçlar, Emir Kunt gibi cemiyetin saygın isimlerinin yanı sıra Merve Oflaz, Sinem-Cihan Şimşek gibi televizyon dünyasının yetenekli oyuncuları da yer aldı.

RAKAMLAR DOĞRUYSA HELAL OLSUN

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Merve Özbey, YouTuberler ve sanatçılar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son günlerde " Derdim Olsun" şarkısıyla büyük çıkış yakalayan ve YouTube' de on gün içerisinde yetmiş milyon izlenme başarısı yakalayarak dikkatleri üzerine çeken Reynmen hakkında sorulan soruya Özbey, "Ben bile şarkıyı günde üç dört kez dinliyorum. Eğer bu söylenen rakamlar gerçekten doğru ise helal olsun.. . YouTube' de uzun bir süredir herkesin ve bizlerinde rakamları konuşulurken yarın öbür gün bu işin doğrusunu yanlışını hep beraber göreceğiz..." yanıtını verdi.

SANATÇI OLMAK İÇİN KIRK FIRIN EKMEK YEMEK GEREK

"Sanatçı olmak zor... Onun için kırk fırın ekmek yememiz gerek" diyerek kendisini şarkıcı olarak adlandıran Özbey, "Edebimizle seyirciyi ve dinleyicileri rahatsız etmeyecek şekilde ölçülü dekolte vermeyi seviyoruz. Sevenlerimiz için kıyafetlere verdiğimiz paralarda helali hoş olsun." sözleriyle de sahne kıyafetlerindeki tercihlerine açıklık getirdi.

Röportajın ardından basın mensuplarına teşekkür ederek hayranlarını daha fazla bekletmeyen Özbey, performansıyla geceye damgasını vurdu. Beyaz kıyafetleri ile Uludağ'ın beyaz örtüsüne uyum sağlayan güzel şarkıcı, sahnedeki danslarıyla olduğu kadar enerjisiyle de büyük beğeni topladı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Merve Özbey' 'Helal Ettim' ' şarkısı ile Whitefest sahnesine veda etti.

