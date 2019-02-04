DHA YURT BÜLTENİ -18

KOCA ŞİDDETİNDEN KAÇAN MELANİE, HAYVAN BARINAĞINA SIĞINDI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 2 yıl önce evlendiği Türk eşinden şiddet gördüğünü ve köpeği ile birlikte sokağa terk edildiğini ileri süren İngiliz vatandaşı Melanie Jane Ş. (39), Dalaman'daki sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine sığındı. 4 gün burada kalan Melanie Jane Ş., köpeğini bırakıp ülkesine dönmek zorunda kaldı.

Fethiye'de oturan İngiliz vatandaşı Melanie Jane Ş., iddiaya göre, eşi Osman Ş. tarafından şiddete maruz kalıp köpeği ile birlikte evden kovuldu. Kimsenin kendisine sahip çıkmadığını söyleyen Melanie Jane Ş., kalacak yeri olmadığı için köpeği ile birlikte Dalaman'daki sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine gitti. Muğla Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) başkanı Türkan Dağdelen ile görüşen Melanie Jane Ş. durumu bildirdi. Kalacak yeri olmadığını, bir süre köpeği ile birlikte burada kalmak istediğini, daha sonrada köpeği burada bırakarak kendisinin İngiltere'ye döneceğini söyledi.

'ÖNCE KÖPEĞİMİ ARDINDAN BENİ DÖVDÜ'

Olayı anlatan Melanie Jane Ş. şunları söyledi:

"Eşim Osman Ş. ile 2 yıl öne Fethiye'de tanıştım. Spor salonunda eğitmen ve bir kafeteryada güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Bir süre önce evlendik. Bana sürekli şiddet uygulamaya başladı. Ülkeme dönmeme izin vermedi, beni sürekli tehdit etti. Özür diliyor, 'Bir daha olmaz' diyordu, her defasında affediyordum. Tehdit ve şiddet uygulamaları artmaya başlayınca şikayetçi oldum. Vazgeçmem için sürekli baskı yaptı. 'Beni, burada herkes tanır. Bana bir şey olmaz. Davayı geri çekmezsen seni öldürürüm' dedi. Vazgeçmeyince 3 gün önce köpeğime de şiddet uygulayarak evden attı. Ardından şiddet uygulayarak beni de evden attı. Darp, tehdit ve hakaret etti. Habersiz çekmiş olduğu çıplak videomu başkalarına göstermekle tehdit etti. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundum. Artık eşimin değişmeyeceğini anladım ve bana kötülük yapacak. Korunmam gerekiyordu, kimseye güvenemedim. Köpeğimle birlikte buraya sığındım. Köpeğimi burada bırakarak ülkeme döneceğim. Köpeğimin yurt dışına çıkış işlemleri tamamlandıktan sonra onu da İngiltere'ye götüreceğim."

'KÖPEĞE DE KENDİSİNE DE SAHİP ÇIKTI'

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, Melanie Jane Ş.'nin, köpeğini kendilerine emanet edip ülkesine döndüğünü belirterek, şöyle dedi:

"Bizim kapımız herkese açık. Ancak böyle bir olayın yaşanması beni çok şaşırttı. Kapıda gördüğümüzde köpeği bırakıp gidecek sanmıştık. İngiliz vatandaşı olduğunu, köpeği ile sokağa atıldığını söyledi. Hatta, 'Köpeğe sahip çıkın ben dışarda da kalabilirim' dedi, Kendisi de çok perişandı. Yapacak bir şeyi, sığınacak bir kimsesi olmadığını söylediğinde ilgisiz kalmamız bize yakışmazdı. Bizi ilgilendiren kısmı barınağımızın kapısını ona açtık. Köpeğine ve kendisine sahip çıktık. Köpeğiyle birlikte hayvan barınağına sığınan insanı da gördük. Kendisi daha sonra eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Barınağımızda 4 gün misafir ettik. Köpeği bize emanet ve kendisi ülkesine döndü."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İngiliz vatandaşı Melanie Jane Ş.'nin barınakta köpeğiyle otururken görüntüsü

-İngiliz vatandaşı Melanie Jane Ş'nin barınakta dolaşırken görüntüsü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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Otomobil ciple çarpıştı: 4 ölü

UŞAK'ta bir ciple karşı yönden gelen otomobil çarpıştı, 3'ü aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Uşak- İzmir Karayolu Çınar Köyü yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Fahrettin Hacıoğlu'nun (62) kullandığı 35 PN 740 plakalı otomobil, karşıdan gelen Ali Yılmaz yönetimindeki 64 KY 400 plakalı ciple çarpıştı. Otomobil sürücüsü Fahrettin Hacıoğlu, yanındaki eşi Safiye Hacıoğlu (61) olay yerinde yaşamını yitirirken oğlu Mesut Hacıoğlu ile diğer araç sürücüsü Ali Yılmaz yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralı da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık da kaza yerine giderek, bilgi aldı.

Jandarma kazayla, ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntü

-Cesetlerden görüntü

-Jandarmalardan ve meraklı kalabalıktan görüntü

Haber: Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

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Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı (3)

6 YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralılar, kar kütlesinin altından çıkarılmalarının ardından ambulanslarla Bursa şehir merkezine sevk edildi. Bursa'dan bir tur firmasıyla Uludağ'a geziye çıkan yaralılardan Yağmur Bingöl (22) , Ahmet Avdan (26) ve Ercan Sargın (30) Bursa Devlet Hastanesi'ne, Melike Çevik (21), Mustafa Bakkal (23) ve Mücahit Emre Başaran (23) da Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Görüntü Bilgisi:

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-4 yaralının ambulanstan hastaneye girişi

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR-Tahsin AYDIN-Semih ŞAHİN/BURSA,()

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Yüksek gerilim hattında akıma kapılan işçi öldü

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı yüksek gerilim hattında akıma kapılan işçi Zülfikar Kaynakpınar (25), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra, Birecik'e bağlı Arat Dağı mevkisindeki arazide meydana geldi. Bölgede, iddiaya göre, elektrik kesintisi olunca mahalle sakinleri, arıza ekibine haber verdi. Arızayı gidermek üzere gelen Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'de görevli Zülfikar Kaynakpınar, onarım için yüksek gerilim hattına çıktı. Kaynakpınar, onarım çalışması yaptığı sırada, akıma kapılarak, asılı kaldı. Kaynakpınar'ı gören ekipler, enerjiyi kesip, aşağı indirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Kaynakpınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Zülfikar Kaynakpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Birecik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Direkte asılı bulunan işçiyi indiren ekipler

- Ölen işçinin cenazesi araca taşınması

- Ölen işçinin arkadaşları gözyaşlarına boğulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

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Çanakkale'de kayıp olduğu öne sürülen 4 çocuk, 200 kişilik ekiple aranıyor (4)

OTOMOBİL BULUNDU

Ezine'de, iddiya göre, dereye düşerek suya kapılan otomobilde oldukları ileri sürülen 4 çocuk için arama kurtarma çalışmaları sürerken, yeni gelişme yaşandı. Bugün saat 15.00 sıralarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne ait metal dedektörle yapılan yüzey taraması sonucunda otomobilin yeri tespit edildi. Ardından dalgıçlar dalış yaparak, aracın bulunduğu yeri netleştirdi.

Kayıp olan liseli arkadaşların araç içinde olup olmadıklarının dalgıçlar tarafından yapılacak detaylı inceleme sonrası ortaya çıkacağı belirtildi.

ÇANAKKALE ()

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Kanser hastaları ve hekimlerden farkındalık sergisi

ANTALYA'da Medical Park Hastanesi Kemoterapi Ünitesi'nde hizmet veren onkoloji hekimlerinin ve tedavi gören hastaların kemoterapi alırken yaptıkları resimlerden oluşan sergi açıldı.

24 resimden oluşan sergide, Prof. Dr. Hakan Şat Bozcuk, Doç. Dr. Hasan Mutlu ve hastalar bir araya geldi. 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında bu sergiyi açtıklarını ve resmin kemoterapi sürecinde kanser hastaları üzerinde olumlu etkileri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hakan Şat Bozcuk, "Bu zorlu süreçte, sanat onlar için çok güzel bir arkadaş olabiliyor. Hastaların deyimiyle hastalıklar unutuluyor. Daha doğrusu 'şu an'a odaklanıyor hastalarımız. Kendilerini daha rahat, daha mutlu ve daha özgür hissediyorlar" açıklamasında bulundu.

Sergideki resimleri, hastalarının kemoterapi alırken yaptığını belirten Prof. Dr. Hakan Şat Bozcuk, "Tedavi sürecindeki streslerini belirli oranda azalttılar. Buradaki resimlerin hepsinin altında bir hikaye var. Bu havanın güçlenmesi için hekim arkadaşlarımla birlikte ciddi bir motivasyon içindeyiz" dedi.

'TÜM DÜNYADA 'SANAT TEDAVİSİ' UYGULANIYOR ARTIK'

Dünyadaki son kanser verileri açıklanınca mutlu olduklarını söyleyen Doç. Dr. Hasan Mutlu ise "Özellikle erkeklerde kanser oranında belli bir düşüş mevcut. Tedavinin motivasyon kaybına sebep olmaması için tüm dünyada sanat tedavisi uygulanıyor artık. Resim, müzik, yoga gibi destekleyici tedaviler var. Sanat tedavisini hastalarımıza uyguluyoruz ve gördüğümüz geri dönüşler de oldukça iyi" ifadesinde bulundu.

'RESİM YAPMAYI, KEMOTERAPİ ALIRKEN ÖĞRENDİM'

Kemoterapi tedavisi gören kanser hastası Abdullah İşler (58) ise "Kemoterapi alırken resim yapmayı öğrendim. Bu yeteneğimin farkında değildim önceden. Tedavi olurken, resim sayesinde hastalığımı neredeyse tamamen unuttum. Hayat benim için daha güzel oldu. Çocuklarım ve eşim de benimle birlikte resim yapmaya başladı bu süreçte. Sanat, beni yeniden hayata bağladı" dedi.

Kanser ile mücadele sürecindeki duyguları yansıtan sergi, 9 Şubat'a kadar Medical Park Antalya Hastanesi'nde ziyaret edilebilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sergi alanından görüntü

- Hekimler ve ziyaretçilerden görüntü

- Resimler ve ziyaretçilerden görüntü

- Prof. Dr. Hakan Şat Bozcuk'dan röp.

- Doç. Dr. Hasan Mutlu'dan röp.

- Kanser hastası Abdullah İşler'den röp.

- Kanser hastası Abdullah İşler'in eşi Selma İşler'den röp.

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HABER- KAMERA: Berkay KUNT/ANTALYA, ()

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