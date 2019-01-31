DHA YURT BÜLTENİ -18

Adana'da uğurlama eğlencesinde asker ile 2 yakını öldü, 13 kişi yaralandı (2)- Yeniden



ADANA’da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden il merkezine yola çıkan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpma sonucu asker Haydar Ateş ile Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Yolu’nda meydana geldi. Karataş ilçesinde askere gidecek Haydar Ateş’i yolcu etmek için Karataş Belediyesi’nden midibüs ayarlayan yakınları, il merkezine gitmek için yola çıktı. Yüreğir ilçesine geldiklerinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen midibüs, iddiaya göre ters yönden gelen İbrahim Ç.’nin kullandığı iş makinesiyle çarpışıp, devrildi.

Can pazarının yaşandığı kazada ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, devrilen midibüsün altında kalanlar ise itfaiye erleri tarafından çıkartıldı.

ASKERE UĞURLANIRKEN KAZADA ÖLDÜ

Midibüsün altında kalanlardan askere yolcu edilmek için yola çıkılan Haydar Ateş ile Elzem Ateş ve Murat Kazım’ın öldüğü belirlendi. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Kazada yaralanan 13 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.

ÇEVREDE TOPLANANLAR ÇALIŞMALARI ENGELLEDİ

Kaza sonrası olay yerinde toplanan onlarca vatandaş, itfaiye ve sağlık ekibinin çalışmasını zorlaştırdı. Kaza yerine sevk edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürülüğü’ne bağlı polisler, vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

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ASKERİ PERSONEL TAŞIYAN MİNİBÜS SU KANALINA DÜŞTÜ: 3 ASKER YARALI

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, içerisinde askeri personelin bulunduğu minibüs su kanalına düştü. Kazada minibüste bulunanan 3 asker hafif şekilde yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Bodrum-Milas karayolu üzerinde meydana geldi. Askeri personel taşıyan 48 TN 173 plakalı minibüs, Güvercinlik istikametine giderken, sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, önce yol kenarında bulunan su kanalına düştü, daha sonra da kayalıklara çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine gelen Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri hafif yaralı askerleri araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan 3 askerden 2'si Bodrum Devlet Hastanesi'ne, 1 asker ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 askerin de sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza sonrası minibüsten detay

Haber - Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla), ()

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HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANAN YOL TEK ŞERİTTEN ULAŞIMA AÇILDI

Tokat'ın Reşadiye ilçesi yakınlarında bu sabah 03.00 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 karayolu, ekiplerin 18 saatlik çalışması sonrası 21.00 sırılarında tek şeritten yeniden trafiğe açıldı. Karayolları ekipleri heyelan nedeniyle kapanan diğer şeridin de açılması için çalışmalarına devam ediyor. Bu arada bölgeye sevk edilen Türk Kızılay Tokat Şubesi ekipleri yolda mahsur kalan sürücülere kumanya dağıttı.

Görüntü Dökümü:

-Bölgeden görüntüler

-Yolun yeniden açılması

-Kumanya dağıtılması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT )

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Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

ORDU’nun Ünye ilçesinde başı boş bir köpeğin saldırısına uğrayan Tuana Kartal (10) yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Ünye ilçesi Tozkoparan Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin önünde oynayan Tuana Kartal, başı boş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Küçük kızın çığlıklarını duyan babası Yaşar Kartal evden koşarak köpeğe müdahale etti. Olayda bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tuana Kartal, Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tuana, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaşar Kartal, kızını köpekten zor kurtardığını belirterek, “Baktım çocuğu bayağı ısırmış. 7-8 yerinden ısırmış. Ayaklarını parçalamış. Gerçekten yetişmeseydim bugün çocuğum ölmüştü. Bu bölgeye zaman zaman bazı insanlar köpek bırakıp gidiyorlar. Bu zamana kadar böyle bir ısırma olayı olmuyordu ancak bugün başımıza gelenler çok acı bir durum. Ben bu konuda yetkililerin önlem almasını istiyorum. Benim çocuğum ölebilirdi" dedi.

-Görüntü Dökümü

-Yaralı çocuktan görüntü

-Baba Yaşar Kartal ile röportaj

-Diğer detaylar

Süre: 2.20 Boyut: 200 MB

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN-ORDU-

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Uludağ'da kar fırtınasına rağmen binlerce kişi partiye katıldı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da başlayan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için kar küreme araçları ile çalışmalarını sürdürüyor. 2019 Winterfest’e gelen binlerce tatilci ise kar fırtınasına rağmen pistleri doldurdu.

Türkiye'nin kış turizm merkezilerinin en çnemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak tipiye döndü. Kar fırtınası nedeniyle yollar kısa sürede kapanırken vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekti. Karayollarına bağlı ekipler kar küreme araçları ile kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar yağışının ardından Uludağ’da kar kalınlığı 155 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 9 en yüksek sıfırın altında 4 olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'ya yapılan açıklamada, “Kar fırtınasının sabahın erken saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor Uludağ’da yarın havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor." denildi.

TATİLCİLER TİPİYE ALDIRIŞ ETMEDİ

Bu arada 2019 Winterfest için gelen binlerce tatilci kar fırtınasına ve tipiye aldırış etmeden pistlerde bulunan partiye akın etti. Yaklaşık 3 saat süren partide DJ Kubilay Caner’in çaldığı parçalar ile eğlenen vatandaşların üzeri karla kaplandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kar fırtınasından detay

- Karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışmasından görüntü

- Vatandaşların zor anlar yaşamasından görüntü

- festivalde eğlenen tatilciler

Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,()