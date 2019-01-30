DHA YURT BÜLTENİ -18

PKK'LILARIN PATLAYICI YÜKLÜ 2 MAKET UÇAĞI, HAVADA İMHA EDİLDİ



ŞIRNAK'ın Irak sınırındaki Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından patlayıcıyla tuzaklanarak askeri birliğe saldırı amaçlı gönderilen 2 maket uçak, güvenlik güçlerince dronesavarlarla havada imha edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki askeri birliğe, Irak sınırında bulunan terör örgütü PKK'lılar tarafından saat 13.00 sıralarında patlayıcıyla tuzaklanmış 2 maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu. Güvenlik güçleri, havada tespit ettiği maket uçakları, dronesavarla havada etkisiz hale getirdi. İmha edilen maket uçakların biri Silopi ilçesine bağlı Özgen köyü kırsalına diğeri ise Çalışkan Beldesi kırsalındaki boş araziye düşürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Maket uçağın imha anı

- Maket uçağın düştüğü yer

- Genel ve detay görüntü

Haber: Sekvan KÜDEN-Kamera: ŞIRNAK,()

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MERSİN'DE HORTUM, EVLERİN ÇATISINI UÇURDU, ELEKTRİK DİREKLERİNİ DEVİRDİ



MERSİN'in Erdemli ilçesinde, fırtınanın ardından meydana gelen hortum, iki ev ile bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu, elektrik direklerini devirdi.

Erdemli'de akşam saatlerinde meydana gelen fırtınanın ardından çıkan hortum nedeniyle Hacı Turgut ve Gökhan Sarıkaya'ya ait iki evin ve bazı iş yerlerinin çatısı uçarken, elektrik direkleri devrildi. Çatısı uçan evin sahibi Hacı Turgut, evde ailesiyle birlikte otururken birden gürültünün koptuğunu ve evin çatısının uçtuğunu belirterek, "Akşam saatlerinde eve geldim. Ailemle birlikte evde oturuyorduk. Birden bir gürültü meydana geldi ve evin çatısı uçtu. Ben ve ailem hemen dışarı çıktık. Bu sırada elektrik direğinin de devrildiğini gördük. Şans eseri bizlere bir şey olmadı. Ama evde bütün eşyalar kullanılamaz hale geldi" dedi.

Hortumun ardından Erdemli Belediyesi'ne ait iş makineleri olay yerine sevk edilerek, önlem alındı. Kösbucağı Mahallesi'ne giden yol trafiğe kapatılırken, araçların geçişi de durduruldu. Hasar tespit çalışmalarının yarın yapılacağı öğrenilirken, bazı vatandaşlar ise hortum nedeniyle çok korktuklarını belirti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hortum nedeniyle çatısı uçan evin görüntüsü

- Hortum nedeniyle yıkılan elektrik direğinin görüntüsü

- Uçan çatının görüntüsü

- İş makinesi ile çalışma yapılması

- Çatısı uçan evin sahibi Hacı Turgut ile röp.

- Çatısı uçan iş yerinin görüntüsü

- Çatısı uçan iş yeri sahibi Ramazan Topçu ile röp.

Süre: 01'45" Boyut: 137 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), ()

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İSLAHİYE'DE SEL BASKINLARINA KARŞI ANONSLU UYARI

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yetkililer merkezi anons sistemi aracılığıyla vatandaşları şiddetli sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

İslahiye Belediyesi tarafından, hoparlörler aracılığıyla metroloji verilerine dayanılarak uyarı anonsu yapıldı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışa karşı yapılan anonsta, "İlçemizde yoğun yağış nedeniyle halkımızın can ve mal güvenliği amacıyla sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları önemle duyurulur" uyarısı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Demokrasi meydanı

-Kent merkezinde caddeler

-Yağmur yağması

- Belediye hoparlöründe anons yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

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KARAYA VURAN YARALI CARETTA CARETTAYI BELEDİYE İŞÇİLERİ BULDU



MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Uzunyalı mevkiindeki plajda, kabuğunda kırıklar olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası karaya vurmuş halde bulundu. Yaşam belirtileri zayıf olan caretta caretta, yetkililere teslim edilerek tedaviye alındı.

Marmaris Belediyesi işçileri, akşam saatlerinde oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkiindeki plajda temizlik çalışması yaptıkları sırada, karaya vuran atıklar arasında bir hareket fark etti. Yosun ve atıkların altını kontrol eden ekipler, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası buldu. Bunun üzerine, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bilgi verildi. Muşamba ile sarılarak belediye aracına konulan kaplumbağanın yapılan ilk incelemesinde ağlara takıldığı ve kabuğunda sert cisimle vurularak delik ve kırıklar açıldığı tespit edildi. Bir kutu içinde yünlü bir battaniyeye sarılarak konulan deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi. 45 yaşlarında olduğu tahmin edilen deniz kaplumbağasının hayati belirtileri zayıf olduğu ve tedaviye alındığı öğrenildi.

Öte yandan Belediye yetkilileri, 10 günde 2 kaplumbağanın ağlara takılıp ve zarar verilerek karaya vurduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Belediye aracı kasasındaki careta caretta

- Detaylar

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS, (Muğla), ()

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