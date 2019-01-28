DHA YURT BÜLTENİ-18

1)BUSE'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINA YARINA KADAR ARA VERİLDİ

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi. Kemer Sanayi Sitesi önünde başlanan çalışmalar, yarın sabah yeniden başlanacak. Gün boyu yapılan çalışmaları değerlendiren ekipler, yarın yapılacak çalışmaların başlangıç noktası konusunda fikir alışverişi yaptı.

ANNE TABURCU EDİLDİ

Diğer yandan Acar'ın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören annesi Ayla Akkın, taburcu edildi. Doç.Dr. Hakan Çakın, Ayla Akkın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İki haftada bir kontrol için gelecek" dedi.

ANTALYA/

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2)CHP'NİN İZMİR BÜYÜKŞEHİR ADAYI TUNÇ SOYER'İ EKMEK İLE KARŞILADILAR

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara'dan kente döndü. Adnan Menderes Havalimanı'nda eşi Neptün Soyer, çok sayıda CHP'li ve kalabalık bir grup tarafından karşılanan Soyer'e, Tüm Yerel-Sen üyeleri bir somun ekmeğin yarısını vererek, emekçilerin kendisi ile ekmeğini bölüştüğünü söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Ankara'dan döndü. Adnan Menderes Havalimanı'nda eşi Neptün Soyer ve CHP'lilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Soyer'e, burada çiçek verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yetkili olan memur sendikası Tüm Yerel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Bilal Altıner, bir somun ekmeğin yarısını bölerek Soyer'e verdi. Altıner, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 6 bin emekçiyi temsil eden Tüm Yerel-Sen olarak sizi kutluyorum. Anlamlı bir hediye veriyorum. Emekçiler sizinle ekmeğini bölüşüyor" dedi. Davul zurna eşliğinde karşılanan Soyer, kalabalığın içinde aracına ulaşmakta zorlandı. Kalabalık, "Bu sefer Tunç Soyer" sloganları attı.

'ÇOK MUTLUYUM'

Soyer, burada kısa bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Toplumda biriken muazzam bir enerji var. Muazzam bir coşku var, bunu çok doğru yerlere taşıyacağız. İnsan bu kadar büyük bir enerji olunca, yorgunluk hissetmiyor. Son 48 saatte, 3.5 saat falan uyudum. Ama insan o yorgunluğu hissetmiyor. Çok mutluyum, herkesi seviyorum, iyi ki varlar."

Soyer daha sonra aracına binerek Seferihisar'a hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Havalimanından görüntü

-Kalabalıktan görüntü

-Tunç Soyer'in açıklaması

-Soyer'e ekmek verilmesi

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

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3)HAYATINI KAYBEDEN POLİSİN MEMURANIN KIZI YÜREKLERİ BURKTU

İZMİR'in Buca ilçesinde, arkadaşının karakolda temizlediği tabancanın kazayla ateş almasıyla vurulup hayatını kaybeden polis memuru Cavit Uçar (41), son yolculuğuna uğurlandı. Babasının tabutuna sarılan Zehra Naz Uçar'ın (12), "Benim babam ölmedi. Gelip, benimle ve ağabeyimle oyunlar oynayacak, ölmedi, sadece saklanıyor" demesi yürekleri burktu. Küçük kız, cenaze namazı kılınacağı sırada babasının tabutunun başından ayrılırken, gözyaşlarına boğuldu.

Olay, dün (pazar) akşam saatlerinde Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Şehit Güryay Çelik Otoyol İstasyon Amirliği'nde meydana geldi. Burada görev yapan polis memuru H.S. (46), silahını temizlemeye başladı. Bu sırada iddiaya göre tabancanın kazayla ateş alması sonucu, silahtan çıkan kurşun meslektaşı Cavit Uçar'ın boynuna isabet etti. Uçar ağır yaralanırken, istasyondaki diğer polisler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası Uçar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan H.S., polis merkezine götürüldü.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan polis memuru Uçar için, Menderes ilçesindeki Hacı Fehime Dere Camii'nde, ikindide cenaze töreni düzenlendi. Törene, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Menderes Belediye Başkanı AK Parti'li Bülent Soylu, hayatını kaybeden Uçar'ın eşi Zeynep Uçar, oğlu Salih Uçar (14) ve kızı Zehra Naz Uçar'ın yanı sıra çok sayıda meslektaşı ve vatandaşlar katıldı.

ZEHRA'YI ÇOCUK YAŞTAKİ AĞABEYİ SAKİNLEŞTİRDİ

Babasının tabutunu bir an olsun yalnız bırakmayan ve fotoğrafına bakıp, saatlerce ağlayan Zehra Naz Uçar, "Benim babam ölmedi. Gelip, benimle ve ağabeyimle oyunlar oynayacak, ölmedi, sadece saklanıyor" diyerek gözyaşı döktü. Babasının polis beresi ve montunu giyen Zehra Naz'ı, çocuk yaştaki ağabeyi Salih Uçar sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze namazı kılınacağı sırada tabutun başından ayrılmak zorunda kalan küçük Zehra Naz, gözyaşlarına boğuldu.

Uçar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Görece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazından görüntü

- Zehra Naz Uçar'ın feryatlarından görüntü

- Ağabeyinin Zehra'yı sakinleştirmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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4)LÖSEMİ HASTASI EREN’İN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

DÜZCESPOR taraftar grubu Kırmızı Şimşekler, lösemi hastası ve 2 senedir tedavi gören Eren Demirkaya’nın(10), 3’lü çektirme hayalini yerine getirdiler. Düzce’de, Düzcespor taraftarı olan ve 2 yıldır lösemi tedavisi olan Eren Demirkaya’nın yakınları, Düzcespor taraftar grubu Kırmızı Şimşeklere ulaşarak küçük Eren’in en büyük hayalinin taraftarlara 3’lü çektirmek olduğunu söylediler. Bunun üzerine harekete geçen taraftarlar haftasonu Spor Toto 3. Lig 2. Grupta Düzce 18 Temmuz Stadyumunda oynanan Düzcespor – Karşıyaka Spor karşılaşmasına davet ettiler. Maçın 2. yarısında sahaya inen Kırmızı Şişmekler grup lideri Emir Kiraz ve Eren Demirkaya birlikte taraftarlara 3’lü çektirdiler. Küçük Eren’in 3’lüsü ile coşan taraftarlar bol bol alkış yaparak Eren Demirkaya’ya moral vermeye çalıştılar.

Görüntü Dökümü

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Taraftar cep telefonu görüntüsü

Eren Demirkaya’nın 3’lü çektirirken görüntüsü

Dosya adı dzcspor

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()