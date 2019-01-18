DHA YURT BÜLTENİ - 18

OTOMOBİL, CEZAEVİ NAKİL ARACINA ÇARPTI: 4'Ü ASKER 5 KİŞİ YARALANDI



MERSİN’in Erdemli ilçesinde, sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı iddia edilen otomobil, cezaevi nakil aracına çarptı. Kazada, 4'ü asker, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Kocahasanlı Mahallesi'nde D400 Karayolu üzerinde meydana geldi.

Kocahasanlı merkez ışıklarında, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan 31 FM 764 plakalı otomobilin kimliği öğrenilemeyen sürücüsü, Silifke'den Erdemli'ye giden 23 DIK 44 plakalı cezaevi ring aracına çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan cezaevi ring aracı, yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtan çıkarılan 3 er, 1 astsubay ve aracın sivil şoförü olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), ()

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AK PARTİLİ TURAN: İSTANBUL'A İMAM, ANKARA'YA ÜLKÜCÜ, NEREDE CHP'LİLER?



AK Grup Başkanvekili Bülent Turan, ana muhalefet partisi CHP'yi eleştirerek, "İstanbul'a imam, Ankara'ya Ülkücü, nerede CHP'liler? Gelin Konya'ya. Konya'dan 2 vekil var değil mi? Biri Saadet Partisi'ne gitti. Birisi zaten AK Parti'ye ihanet eden eski bir adam. Şunu diyeceğim; İstanbul'da, Ankara, Konya'da tek bir CHP'li bulamayan ana muhalefet, hangi umutla Konya'dan, Türkiye'den oy isteyecek?" dedi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından 31 ilçenin belediye başkan adaylarının tanıtımı için program düzenledi. Cumhur İttifakı'nda, Konya Büyükşehir Belediyesi için AK Partili mevcut başkan Uğur İbrahim Altay aday olurken, 31 ilçeden 5'inde MHP, 26'sında da AK Parti aday gösterdi. MHP'nin daha önce açıklanan Ereğli ve Meram ilçe adayları ise adaylıktan çekildi.

Aday tanıtım toplantısına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zayıf bir lider olduğunu belirterek, "Çok güçlü lider, zayıf teşkilat olur mu? Asla olmaz. Tam tersi; çok güçlü teşkilat, zayıf bir lider Sayın Kılıçdaroğlu gibi olur mu? Asla olmaz. O yüzden genciyle, kadınıyla, belediyesiyle, meclis üyesiyle, büyükşehriyle, vekiliyle, kapı kapı gezip, göreceksiniz, Cumhur İttifakı'nın son aldığı oydan daha çok oyu aldığını göreceğiz" diye konuştu.

'SEÇİM BİTTİ, CUMALAR BİTTİ'

Ana muhalefet partisine yönelik eleştirilerini sürdüren Turan, "Bu adamlar yıllarca bu ülkede muhafazakâr insanlara kan kusturdular. Mevlana anlayışına hep yan baktılar. Ama seçim geldi. Cumhurbaşkanlığında da aynısı oldu, 'Ben her zaman cuma kılıyorum' deme densizliğinde bulundular. Seçim bitti, cumalar da bitti. Bunu hep beraber görüyorsunuz değil mi?" ifadelerini kullandı.

'İMAMOĞLU' ELEŞTİRİSİ

Bülent Turan, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun da soyadı 'İmam' olduğu için aday gösterildiğini ileri sürdü. Turan, "İstanbul'a bakın. İstanbul'da CHP aday çıkardı. Çıkardığı adayın soyadı 'İmam' diye sözüm ona muhafazakârlardan oy almayı düşünecek kadar zayıf hale geldiler. Oysa ufak bir ilçenin büyükşehre taşınan, hesap görülen bir başkanıydı. O ilçenin belediye başkanı geçmiş yıllarda AK Partiliydi ve onun yaptığı çalışmalarla bugüne gelmeye başladılar. Daha ötesi takip ediyorsunuz. Basınımız takip ediyor. Adam 'Ben CHP'liyim' demeye utanıyor. CHP bayrağı göstermiyor. Çünkü biliyor ki CHP'nin 90 yıldır, bu milletin zihnindeki, hafızasındaki hatıraları bunlara yüzde 20'den fazla oy aldırmadı, aldırmayacak. İktidarlar değişse de değişmese de aldığı oy yüzde 20-23, daha fazlası olmayacak" dedi.

'ÜLKÜCÜ OLDUĞUNU İDDİA EDEN BİR ADAM'

Turan, CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ı da eleştirdi. Turan, "Bir de Ankara'ya bakın. Ankara'da ne yaptılar? 40 yıldan beri Ülkücü olduğunu iddia eden bir adamı, aday yaptılar. İstanbul'a imam, Ankara'ya Ülkücü, nerede CHP'liler? Gelin Konya'ya. Konya'dan 2 vekil var değil mi? Biri Saadet Partisi'ne gitti. Birisi zaten AK Parti'ye ihanet eden eski bir adam. Şunu diyeceğim; İstanbul'da, Ankara, Konya'da tek bir CHP'li bulamayan ana muhalefet, hangi umutla Konya'dan, Türkiye'den oy isteyecek? Asla bizim rakibimiz yok. Biz Cumhur İttifakı, ey MHP'liler, ey AK Partililer, hata yapmazsak, sen-ben kavgası yapmazsak, bizim bizden başka rakibimiz olmadı, olmayacak inşallah" diye konuştu.

YALAN FONU KURDULAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ödeyeceği tazminatlar için partisinin milletvekillerinin fon oluşturmasını eleştiren Turan, şöyle dedi:

"Adamlar geçen hafta fon kurdular. Ne fonu? Yalan fonu. Yalan makinesine jeton atma gibi, kendi vekillerinden para toplayarak, attığı yalanlardan kaynaklı tazminatları ödemeye başladılar. İnsan utanır, aynaya bakar. 'Olmaz' der, 'yakışmaz' der, hata yapmamaya çalışır. Onu yapmak yerine para bulup, bu sorunu çözmeye çalıştılar. En büyük sorunumuz ana muhalefet. Keşke daha güçlü ana muhalefet olsa, keşke Cumhur İttifakı'nın karşısında daha dirayetli ittifak olsa da biz de daha iddialı çalışmaya, proje üretmeye başlasak."

Görüntü Dökümü

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- Salondan ve Bülent Turan'dan detay

- Bülent Turan konuşması

- Adaylar detay

Haber- kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA ))

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ÇORUM'DA AÇILAN 21'İNCİ ŞEHİT EMANETLERİ SERGİSİ'NDE OĞLUNUN ÜNİFORMASINA BAKIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

İSTANBUL Kadıköy’de 2012 yılında şüpheliyi kovalarken motosikleti ile kaza yaparak şehit olan polis memuru Mustafa Yılmaz’ın (26) annesi Semiha Gökmen, Çorum'da açılan 21'inci Şehit Emanetleri Sergisi'nde gözyaşı dökmesi, sergiye katılanları hüzne boğdu.

Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde 21'inci Şehit Emanetleri Sergisi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Çetin Öcal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, öğrenciler, ve çok sayıda kişi katıldı.

ŞEHİT ANNESİ HÜZNE BOĞULDU

Şehit ailelerinin de katılımıyla açılışı gerçekleştirilen sergide duygu dolu anlar da yaşandı. Çorum’da Türkiye'nin farklı bölgelerinde terör saldırıları sonucu şehit düşenlerin kıyafet ve eşyalarından oluşan sergide, 7 yıl önce İstanbul'da, şüpheliyi kovalarken motosikleti ile kaza yapıp şehit olan polis memuru Mustafa Yılmaz’ın annesi Semiha Gökmen de yer aldı. Şehit annesi Gökmen, sergide oğlunun üniformalarını görmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Gökmen, “Oğlum Mustafa'm benim her şeyimdi. O gitti Sanki bende onunla toprağa girdim. Onsuz yaşamak çok zor. Dünyalar iyisi bir çocuktu. Bir kere olsun hiç kimseyi üzmemiş ve incitmemiştir" diyerek gözyaşı döktü.

Sergide şehitlerin kıyafetlerinin yanı sıra Türkiye'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın limonata lekesi bulunan gömleği, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve hayatını kaybeden 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirerin de kıyafeti yer aldı.

Sergide konuşan Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, ülkenin geleceğini tehdit altında tutan terör saldırılarına, aynı zamanda bu saldırılarda göğsünü siper etmiş şehitlerin emanetlerinin bu sergide sergilendiğini söyledi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ise şehitlerin unutulmaması gerektiğini kaydetti. Çiftçi, "Eğer onlar canlarını bu vatan uğruna sebil etmeselerdi bizler bugün burada rahat bir şekilde yaşayamayacaktık. Hem 15 Temmuz hem de diğer şehitlerimizi unutturmamalıyız. Hatıralarını hafızalarımızda canlı tutmamız gerekiyor" dedi.

Kur'an'ı Kerim tilaveti, şehit yakınlarının konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle serginin açılışı gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

-Sergi açılışı

-Serginin gezilmesi

-Semiha Gökmen (şehit annesi) açıklama

- Siyasilerin kıyafetleri

-Detaylar

(SÜRE: 3.30 sn ) (BOYUT: 330 MB)

Haber-Kamera: Serkan BARIŞ/ÇORUM, ()

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YOLU KARDAN KAPANAN KÖYDE MAHSUR KALAN HASTA KURTARILDI

AMASYA'da kardan yolu kapanan köyde mahsur kalan Saniye Yersel, iş makinelerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırılarak tedaviye alındı.

Taşova ilçesinde yolu kardan kapanan Şeyhli köyünde rahatsızlanan Saniye Yersel için yakınları Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, iş makineleri ile yolu ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Ekipler, ambulansla aldığı kadını hastaneye ulaştırdı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şehir merkezi kar yağışı detay

Köy yolları yol açma detay

Diğer detaylar

BOYUT: 294 MB

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, ()

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İzmit'te fuhuş operasyonu: 7 gözaltı(2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmit'te yapılan fuhuş operasyonunda Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen B.G tutuklanırken B.D adli kontrolle serbest bırakıldı.

İZMİR ()

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