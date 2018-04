DHA YURT BÜLTENİ-18

Akşener: İYİ Parti, seçime girmeye hak kazanmış siyasi partidir (3)

AKŞENER, PARTİSİNİN İL BİNASINI AÇTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DP'den İYİ Partiye geçen Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'ya rozet takma töreninin ardından partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yapmak üzere Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye geldi. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki İl Başkanlığı binası açılışı öncesi partililer, trafiğe kapalı caddeyi tıklım tıklım doldurdu. "Şahlandık gelipduruz", "Ev yaparsan tuğladan, ablanın oyları Muğla'dan", "99.999 imza Muğla'dan, gerisini diğer iller buluversin gari", "Abileri çok korkuttun be abla", "Cumhurbaşkanı Meral Akşener", "Muğla ablasını sevdi gari" yazılı dövizler dikkat çekti.

Alana gelen ve parti otobüsü üzerinden halka seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Siz bugün burayı bu şekilde doldurarak, şereflendirerek bizleri öyle bir vebal altında bıraktınız ki bu vebali taşımayı, bu vebali Hakk'a ulaştırmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin inşallah. OHAL'de, 24 Haziran'da bir seçim kararı alındı. Bu karar İYİ'lerin önünü kesmek için alındı. Ama biz, demirden korksaydık trene binmezdik. Bu abilerin korktuğunu biliyordum da bu kadar korktuklarından haberim yoktu. Korku dağları sardı ve siyaset istismarcıları her türlü hileyi hurdaları yapmayı göze aldılar. Ama yapamayacaklarını bildikleri için bir an evvel, paldır küldür seçime gidelim de 'İYİ Partililer hazırlıksız yakalansın' dediler. Ama yine aldandılar. Bu tek adam sistemine gidişin ne kadar problemli olduğunu siz gördünüz. 16 Nisan'dan bugüne kadar hani Türkiye uçacaktı, kaçacaktı, aşacaktı. Hani Türkiye'de OHAL kalkacaktı? Hani Türkiye'de her şey yolunda gidecekti? Pinokyo gibi burunlarınız uzadı hepinizin. Dürüstçe, erkekçe 'Ben bu kadından, partisinden korkuyorum' desene. Korku dağları sardı. Bugün Türkiye'de büyük bir yönetim boşluğu var. Şimdi '24 Haziran'dan sonra bu işler bitecek' diyor. Bu ülkede yönetim boşluğu var ki OHAL var. FETÖ mücadelesi yaptıklarını iddia ediyorlar, bir bakıyorsunuz damatlar kaçak. FETÖ ile devleti paylaşmışsın, şimdi yapacağın bir şey yok" dedi.

"EKONOMİDEKİ İSTİKRARSIZLIĞIN NEDENİ YÖNETİM EKSİKLİĞİ"

Muğla'nın yandaş kayırmalar nedeniyle turist alamadığını ileri süren Akşener, "Dolar 4 lirayı, euro 5 lirayı aştı, mazot 5.5 lira, benzin 6 lira ve kur meselesini de küresel güçlere bağladılar. Hani bizim dolarla alakamız yoktu? Dolayısıyla ekonomideki bu bozukluğun sebebi de yönetimdeki eksikliktir. Muğla tarım ve turizmle geçinen ve hayatını idame ettiren bir şehrimiz. Turizmdeki yanlışlıklar, turizmdeki yandaş kayırmalar, turizmde yeşilin katledilmesi, doğaya sıkan kurşunlar sebebiyle Muğla bugün istediği kadar turist alamıyor. Domuz yemiyle beslenmiş hayvanları ithal edip buradaki vatandaşlarımıza yedirmekten en ufak bir utangaçlık duymuyorlar. Mısır şurubunu ABD'den, soğan ve sarımsağı Çin'den ithal ediyoruz. ABD çiftçisi mazotu Türk parası ile 1.5 liraya kullanıyor, buradaki çiftçi 5.5 liraya" diye konuştu.

"İYİ PARTİ SEÇİME GİRECEK"

Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:"İYİ Parti seçime giremez diyorlar. Hele bir cesaret edin de görün bakalım ne oluyor. Biz seçime gireceğiz. En hazırlıklı, en dinamik partiyiz. 5.5 ayda bütün teşkilatlarımızı tamamladık, kongrelerimizi yaptık. Sadece ben bugün 53. ildeyim, yarın 54. ili gezmiş olacağım. Yani 81 ili ikinci kere dolaşacağız. Bir dedikodu daha var. 'Parti kuramaz' diyorlardı kurduk Allah'ın izniyle. 'Kongre yapamaz' dediler, vallahi nasıl bir kongre yaptık? 24 yıldır politika yapıyorum, AKP de dahil ben böyle kalabalık bir kurultay görmemiştim. Zaten ip o zaman koptu. 1 Nisan korkudan öldürdü abileri. Deniliyor ki bunlar sandıkta hile yapar. Ama o hileyi yaptırmayacağım. Gökyüzünü, Türkiye'yi dar edeceğim. Dolayısıyla sizden bir istirhamım var. Partimiz sandığı koruma konusunda hazır. Ama aziz Muğlalılar, özellikle gençler, genç kadınlar, sizi sandık başlarında müşahit olarak, gözlemci olarak görmek istiyoruz. Aynı zamanda partimizi de kontrol edeceksiniz. Söylemeye çalıştığım şey şu; sandıklarda hile yapmaya çalışacaklar ama biz müsaade etmeyeceğiz. Hani YSK'nın mühürsüz oylar hikayesi var ya. Bundan sonraki fasılda gereğini bu kardeşiniz, bu anneniz, bu ablanız, bu kız kardeşiniz yerine getirecek.1950'lerin o söke söke alınan iktidarı gibi, 1983'ün darbecilerin elinden söke söke alınan iktidarı gibi, 2002'de kimsesizlerin kimi olarak gelen bu muhterem var ya, bu millet karar verirse Cumhurbaşkanı yapıyor. Ama aranızdan çıktı gitti, sizi unuttu. Şimdi indireceksiniz, beraber indireceğiz."Konuşmasının ardından parti binasının açılışını gerçekleştiren Akşener, Muğla'dan ayrıldı.

Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken 3 araca çarptı

Aksaray'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan Mustafa Tunçbeden'in (45) kullandığı otomobil, 3 araca çarptıktan sonra takla attı. Hafif şekilde yaralanan ve gözaltına alınan sürücünün, ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı öğrenildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre devriye görevini yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 68 BJ 110 plakalı otomobil sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücünün ihtara uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. 5 polis aracını peşine takan sürücünün otomobili, yarım saat süren kovalamacanın sonunda 3 araca çarptıktan sonra takla attı. Otomobilden inerek kaçmak isteyen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hafif yaralanan Mustafa Tunçbeden'in ehliyeti olmadığı için kaçtığı bildirildi. Yaralı sürücü, ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarpıştığı kazada bir anne ve 3 yaşındaki kızı yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Aydın- Denizli Karayolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Aydın il merkezi yönüne giden Meral Çelik (35) yönetimindeki 10 ZP 11 plakalı otomobil, Mehmet Özalp Bulvarından karayoluna çıkan Hasan Akan yönetimindeki 09 RU 036 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle iki araçta da hasar oluştu. Kazada otomobil sürücüsü Meral Çelik ile aracındaki kızı 3 yaşındaki Ceylin Çelik yaralandı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik kontrollü olarak sağlanırken, araç kuyruğu oluştu. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Madenciler 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Haluk Levent'le kutlayacak

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Ahmet Demirci, 1 Mayıs'ı Haluk Levent'in vereceği konserle bayram havasında kutlayacaklarını açıkladı.

GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Genel Başkan Ahmet Demirci başkanlığında yapılan toplantıya GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ile GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve şubeler yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü Zonguldak'ta, emeğin başkentine yakışır şekilde Madenci Anıtı'nda kutlamak istediklerini belirtti. Demirci, kutlamalara Haluk Levent'in katılacağını açıklayarak, "Madenci Anıtı'ndan Türkiye'ye ve dünyaya mesajlarımızı vereceğiz. Sanatçı kardeşimiz Haluk Levent ile birlikte şarkılarımızı, türkülerimizi söyleyeceğiz. 1 Mayıs'ı bayram havasında kutlayacağız" dedi. Demirci, 1 Mayıs'ta sorunları ve çözüm önerilerini yüksek bir sesle anlatacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Bundan önceki yıllarda olduğu gibi 1 Mayıs'ı, Genel Maden İşçileri Sendikası, Demokrasi Platformu, işçi-memur sendikaları, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve tüm halkımızın katılımıyla kutlayacağız. 1 Mayıs Tertip Komitesi oluşturduk ve yasal başvurularımızı yaptık. Bu yıl sanatçı olarak konser için Haluk Levent ile anlaştık. Biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak bugün burada görüş alışverişinde bulunacak ve görev dağılımı yapacağız. Yarın diğer örgütlerimizle bir araya gelerek çalışmalarımızı hızlandıracağız. İşçi, memur, çiftçi, esnaf, ev kadını, öğrenci, işsiz, emekli hepimizin sorunları var. 1 Mayıs'ta tüm emekçiler olarak birlik ve beraberlik içinde, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi yüksek bir sesle anlatacağız. Ülkemizi yönetenleri ve yönetmeye aday olanları uyaracağız. Zonguldak'ın sorunlarını ve çözüm önerilerini anlatacağız. Ülkemizin temel sorunlarına ilişkin önerilerimizi anlatacağız" diye konuştu. 24 Haziran tarihinde seçime gidileceğini hatırlatan ve 1 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan konuşmaların dikkate daha da çok alınacağına inandıklarını belirten Ahmet Demirci, "İnanıyoruz ki önerilerimiz büyük bir dikkatle dinlenecektir" dedi.

Ödüllü BMC otobüsleri Busworld Türkiye'de gövde gösterisi yaptı

İzmir'de ilk kez kapılarını açan Busworld Fuarı'na Türk ticari araç ve savunma sanayi araçları üretiminin yerli milli markası BMC, dev standıyla katıldı. Standın açılış töreninde konuşan BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, "Türkiye'nin otomotiv tarihiyle birlikte anılan bu markanın tekrar hak ettiği yere gelmesini sağlamak için uzun zamandır çalışıyoruz" dedi.

Otobüs sektörünün en çok beklenen İhtisas Fuarı, 7'nci Otobüs Endüstrisi ve Yan Sanayi Uluslararası İhtisas Fuarı, Busworld Turkey 2018, kapılarını ilk kez İzmir'de açtı. Türk ticari araç ve savunma sanayi araçlarının üretiminin önde gelen yerli ve milli markası BMC, dev standıyla göz kamaştırdı. BMC, 4 yeni otobüsünün tanıtımını da yaptığı fuara 10 aracıyla katıldı. Busworld Akademi tarafından “Busworld Awards 2017 En İyi Tasarım Ödülü"ne layık görülen Neocity Ailesi'nin tüm üyeleri ile birlikte, 9 metre CNG ve havalimanı yer taşımacılığında kullanılmak üzere üretilen VIP Apron modellerinin tanıtımı da fuarda gerçekleştirildi. Fuarda, markanın tarihinde bir ilk olarak doğalgazlı ve dizel seçenekleri ile üretilen 18 metre körüklü otobüsler da tanıtıldı. BMC standının açılışında Türkiye'nin farklı illerinden gelen davetlilerin yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da katıldı. BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, şunları söyledi: "Kendini yenilemiş, teknolojisini yenilemiş, ürün gruplarını yenilemiş yeni BMC'ye hoş geldiniz. BMC kurulduğu 1964 yılından beri ilklere imza atmış bir marka. Türkiye'nin otomotiv tarihiyle birlikte anılan bu markanın tekrar hak ettiği yere gelmesini sağlamak için uzun zamandır çalışıyoruz. Sanayisini sürekli geliştirmek durumunda olan Türkiye'de BMC, yerli olarak değer yaratan ender markalardan biri. Teknolojik gelişmelerin tüm alanlardaki etkisinin artması ile birlikte, BMC'nin DNA'sında var olan araştırma ve geliştirme özelliğini bugün yeni boyutlara taşımış durumdayız. Uzun, zorlu, yoğun geçen bir ar-ge, mühendislik ve üretim süreçlerinin sonunda ticari araç gruplarında da dünyayla boy ölçüşecek duruma geldik. Her anlamda girdiğimiz yoğun rekabetin içinde küçüklü büyüklü zaferler yaşıyoruz. Etrafınızda gördüğünüz son teknoloji ürünü araçlar özelinde konuşursak Neocıty hepimizi gururlandıracak ödülle döndü Avrupa'dan. 2017 Avrupa'nın en iyi otobüs tasarımı ödülünün sahibi BMC Neocıty'yi tasarlayan, üreten ve diğer ticari araç ailemizin her aşamasında çalışan herkesi burada tebrik etmek istiyorum." Stantta sunum yapan BMC Kara Araçları Genel Müdürü Bülent Santırcıoğlu ise "50 yılı aşkın bilgi ve deneyimimizle milli bir marka olarak küresel arenada lider olma amacını taşıyoruz. Şehri Geleceğe Taşıyan Neocity Otobüs Ailemize Busworld Akademi tarafından verilen ödül de, amacımıza ne kadar odaklanmış olduğumuzun kanıtı. Burada ilk kez sergilediğimiz Yeni Şehir içi Otobüs Ailemiz Neocity'nin farklı versiyonları ile de iddiamızı bir kez daha ortaya koyduğumuza inanıyoruz" dedi. Standın açılış töreninden sonra Anadolu Ateşi dans ekibi gösterisiyle göz kamaştırdı.

Rally Halikarnassos renkli görüntülerle start aldı

Türkiye'nin en zorlu yarış organizasyonlarından Rally Halikarnassos, Bodrum Belediye Meydanı'ndan start aldı. Startta ve öncesinde, renkli görüntüler oluştu.

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon ve İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'nın Bodrum Belediye Meydanı'nda verdiği startla Rally Halikarnassos başladı. Bodrum'da ikinci kez düzenlenen, 19-22 Nisan arasında Bodrum, Gökova ve Datça parkurunda yapılacak yarışa; 'Enduro', 'ATV', 'SSV' ve '4x4 arazi' araçlarından toplam 65 araç mücadele edecek. 8 ülkeden 115 yarışmacı, 3 gün içerisinde 554 kilometre yol yapacak. Yarışma öncesinde adrenalin tutkunlarının hazırlanışını yerli ve yabancı turistler, ilgiyle izledi. Yarışmanın startı öncesinde konuşma yapan Başkan Kocadon, "Bu tür organizasyonlar, yarışan sporcuya da yarışı izleyene de heyecan veren sporlar. Tam ilçemize, ilçemizin şartlarına, insanına uygun sporlar. Çünkü turizmciler olarak bizler doğayı, çevreyi adrenalini seviyoruz. Bu spor da Bodrum'un cennet Gökova'nın ormanlarında koylarında derelerinde yaşanıyor. Bu tür uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya, bu heyecanı adrenalini herkese yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. Yarışmanın magazin startını alanlar, bugün 15 kilometrelik Pedasa-Kızılağaç parkurunda mücadele etti.

Suriye sınırının sıfır noktasında uçurtma şenliği

Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınırın sıfır noktasında bugün uçurtma şenliği düzenlendi.

Nusaybin Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürülüğü tarafından uçurtma şenliği düzenlendi. Nusaybin ilçesinin karışsında bulanan Suriye'nin Kamışlı kenti sınırında yapılan uçurtam şenliğinde, öğrenciler uçurtma uçurarak coşkuyla eğlendi. Keyfili geçen şenlikte Türkiye ve Suriye sınır hattında uçurulan uçurtmalar, gökyüzünde dakikalarca dolaştı. Her iki okulun yöneticileri, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunmasının ardından etkinlik sona erdi.

