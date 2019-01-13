DHA YURT BÜLTENİ-18

ABD KONVOYU NUSAYBİN'DEN GÖRÜNTÜLENDİ



ABD’nin Suriye'den çekilme kararı sonrası, bu akşam saatlerinde Mardin’in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık ABD konvoyunun, Kamışlı ilçesinden Irak yönüne gittiği görüldü.

Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentti bugün akşam saatlerinde ABD konvoyu görüntülendi. Haseke kenti yönünden gelen yaklaşık 200 araçlık konvoydaki TIR'larda iş makinesi, çadırlı kamyonet ve askeri malzeme Irak yönüne gittiği görüldü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konvoydan görüntü

- TIR'ların üzerindeki askeri malzemeler

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ / MARDİN ()

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İZMİR'DE KAYIK ALABORA OLDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI VE 2 KİŞİ KAYIP



İZMİR’in Torbalı ilçesinde, iddiaya göre etkili olan yağışlar sonrasında oluşan su birikintisinde kayıkla ördek avlamak isteyen 4 avcının kayığı alabora oldu. Suya düşen avcılardan 1'i yaşamını yitirirken, 1 kişi ise donmak üzere bulundu. Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından bugün sabah saatlerinde 4 avcı, Çaybaşı ile Sağlık mahalleleri arasında bulunan eski bataklık alanı olan Sinekli Tepe mevkiine gitti. Burada oluşan su birikintisine kayık ile giden avcılar iddiaya göre ördek avlamak istedi. Avcılar avlandıkları sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle kayıkları alabora oldu. Uzun bir sürde kendilerinden haber alınamazken, bölgeye, saat 17.00 sıralarında piknik yapmak için gelen bir grup, suyun içerisinde bir kişi gördü. Harekete geçen vatandaşlar bir kayığa binerek suda donmak üzereyken bulunan Hüseyin Karakuş isimli kişiyi karaya çıkarttı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, Su Altı Arama Ekibi, itfaiye personeli ve sağlık ekibi sevk edildi. Karaya çıkartılan Karakuş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

500 DEKARLIK ALANDA ÇALIŞMA

Öte yandan, bot ile arama kurtarma çalışması yapan AFAD ekipleri, kısa bir süre sonra suda bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, kayıp olan iki kişi için yaklaşık 500 dekarlık su birikintisinde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AFAD ekiplerinin botla cesedi taşıması

-AFAD ekiplerinin çalışmasından detay

Haber - Kamera: İbrahim DANIŞ/TORBALI, (İzmir), ()

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AK Parti’nin Bursa ilçe belediye başkan adayları açıklandı (3)

"EŞ, DOST İLİŞKİSİYLE SEÇİMDEN SONUÇ ALMAK MÜMKÜN DEĞİL"

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen belediye başkan aday tanıtım toplantısında adayların açıklanmasının ardından partililer ve adaylar akşam yemeğinde bir araya geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş adaylara ve teşkilata seslenerek meclis üyesi seçimlerinde hassasiyetle davranılması gerektiğini söyledi. Kurtulmuş yaptığı konuşmada, "Sizlerden ricamız el birliğiyle bütün ilçelerde ve seçim çevrelerimizde en iyi meclis üyesi adaylarımızı tespit etmeniz, halkta karşılığı olan, farklı toplumsal kesimleri temsil eden, kadınlarımızı, gençlerimizi, engelli kardeşlerimizi ve farklı meslek gruplarını temsil eden arkadaşlarımızı mutlaka ama mutlaka meclis üyesi listelerine koymanızdır. Sizlerden ricamız şudur; eş, dost, ahbap-çavuş ilişkisiyle bu seçimlerde sonuç almak mümkün değildir. Benim tanıdığım, benim arkadaşım, benim komşum benim ortağım vesaire bu tür şeylere asla itibar etmeden AK Partiyi ve milletin davasını en iyi şekilde kim temsil edecekse onları listelere koymanızdır. İnşallah Bursa halkı bu listeleri gördüğü zaman 'Helal olsun, AK Parti en güzel listeyi yaptı. Beni en iyi temsil eden insanları listelere koyarak karşımıza çıkardı' desin" dedi.

'BÖLGEDE TEK İSTİKRAR ADASI TÜRKİYE'DİR'

Orta Doğu coğrafyasında yalnızca Türkiye'de istikrar ve demokrasi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Çevremizde oynanan oyunlar görüyorsunuz. Türkiye'nin kilit taşı olduğu bu coğrafya lime lime edilmek, paramparça hale getirilmek isteniyor. Suriye'deki oyun; oyun içinde oyundur. Onun oyunu başka, bunun oyunu başka. Irak'taki oyun aynı şekilde. Hangi ülkeye bakarsanız elinizde kalıyor. İnsanlar etnik kökenleriyle düşmanlaştırılıyor. Mezhepleriyle düşmanlaştırılıyor. Bölgenin istikrar adası Türkiye'dir. Bölgenin tek çalışan demokrasisi Türkiye'dir. Bölgede insanları mezhebine, meşrebine göre değil, kökenlerine, etnik yapılarına göre değil insan oldukları için değerlendiren tek ülke, tek yönetim AK Parti hükümetidir. Bunun kıymetini bilelim" ifadelerine yer verdi.

Kurtulmuş açıklamalarına, "El birliğiyle, gönül birliğiyle 31 Mart'ı da aşacağız. En iyi sonucu Allah'ın izniyle alacağız" cümleleriyle son verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yemekten detaylar

-Numan Kurtulmuş'un konuşması

Haber: Enver Fatih TIKIR - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, ()

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AK PARTİ'Lİ KAYA: YALAN SÖYLEMEKTEN YÜZLERİ KIZARMIYOR BUNLARIN



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun enflasyon rakamlarını eleştirmesine bir anlam veremediğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız bir haftadır açıklıyor, o sözde hesap uzmanları, hani o muhalefetin, ana muhalefetin genel başkanı var ya ne diyor ‘Ben hesap uzmanıyım’ diyor ama yaptığı bütün hesaplar yanlış, yalan. Bir de yalan söylemekten, yanlış konuşmaktan yüzleri alsa ve asla kızarmıyor bunların” dedi.

Afyonkarahisar’da Ak Parti’nin belediye başkan adayları tanıtım toplantısı yapıldı. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda il ve 17 ilçeyle 41 belde belediye başkan adayının tanıtıldığı toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ile partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ak Parti'de belediye başkanı olmanın gece gündüz hizmet etmek ve çalışmak demek olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun enflasyon rakamlarını eleştirmesine anlam veremediğini söyleyen Kaya, şöyle dedi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız bir haftadır açıklıyor, o sözde hesap uzmanları, hani o muhalefetin, ana muhalefetin genel başkanı var ya ne diyor ‘Ben hesap uzmanıyım’ diyor ama yaptığı bütün hesaplar yanlış, yalan. Bir de yalan söylemekten, yanlış konuşmaktan yüzleri alsa ve asla kızarmıyor bunların. Ne diyorlar? Enflasyon rakamları Ak Parti döneminde artmışmış. Ya kardeşim 2002'ye gelene kadar, Ak Parti iktidar olana kadar 14 yıllık enflasyonun ortalaması kaç biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımız açıkladı. Yüzde 70'in üzerinde, evet CHP zihniyeti, o SHP, DSP dönemlerinde 14 yıllık enflasyon ortalaması yüzde 70'lerin üzerinde. Peki bizim 16 yıllık iktidarımızda enflasyon oranımız kaç biliyor musunuz? Ortalama yüzde 9.5 ama utanmadan çıkıp milletimizin karşısına geçip diyorlar ki ‘Enflasyonu siz yükselttiniz.’ Bari milletimizin aklıyla alay etmeyin be kardeşim. Bu millet eli öpülesi bir millet. Yıllarca bu milleti kandırdınız. Ama bu millet artık yeter dedi.”

Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın konuşmasının ardından belediye başkan adayları sahneye davet edilerek tanıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay

- Tanıtım toplantısına katılanlardan detay

- Belediye başkan adaylarından detay

- Genel detaylar

- Genel Başkan Yardımcısı Kaya'nın salona gelişi

- Kaya ve beraberindeki protokol üyelerinden detay

- Kaya'nın konuşması

- Adayların sahneye davet edilmesi ve tanıtılması

- Toplu fotoğraf çekilmesi

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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Palu ailesinin fertleri, adliyeye sevk edildi (2)

BABA DIŞINDA HEPSİ TUTUKLANDI

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Meryem Tanhal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael adliyeye sevk edildi. Baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer aile fertleri ise tutuklandı.

KOCAELİ ()

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MHP'li Başkan Alıcık'ın acı günü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın, tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitiren kayınpederi Ali Sarıoğlu, kırsal Aslanlı Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın eşi Emine Sarıoğlu Alıcık'ın bir süredir Aydın Adnan Menderes Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Ali Sarıoğlu'nun, dün akşam saatlerinde durumu ağırlaştı. Sarıoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Sarıoğlu'nun ölümü, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Sarıoğlu için bugün Nazili'nin kırsal Aslanlı Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, AK Parti Aydın Milletvekili Kuvvet Erim, AK Parti Aydın Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın eski Milletvekili Ahmet Ertürk ve Gültekin Kılınç, çevre ilçelerin belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Sarıoğlu'nun yakınları katıldı. Nazili Belediye Başkanı Haluk Alıcık, cenazede kayınpederi için taziyeleri kabul etti. Kılınan namasın ardından emekli bekçi olan Sarıoğlu'nun cenazesi Aslanlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaşamını yitiren Ali Sarıoğlu'nun fotoğrafı

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın görüntüsü

-Cenazeye katılanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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