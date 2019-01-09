DHA YURT BÜLTENİ-18

ZONGULDAK'ta kent trafiğini rahatlatması planlanan, 2013 yılında temeli atılan ve geçen yıl ödenek yetersizliği nedeniyle durdurulan Mithatpaşa Tünelleri inşaatı, Karayolları 15'nci Bölge Müdürlüğü tarafından 'yapımı öncelikli birinci proje' kapsamına alınmasının ardından tekrar başladı.

Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Mithatpaşa Tüneli 1 ve 2'nin temeli, 2 Ağustos 2013'de dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı. Mithatpaşa Mahallesi ve Yeşil Mahalle arasındaki güzergahta gidiş ve geliş şeklinde yan yana inşa edilen bin 860'şar metre uzunluğundaki iki tüpte çalışmalar, geçen Temmuz ayında ödenek yetersizliğinden durdu. Tünel inşaatı, Karayolları 15'nci Bölge Müdürlüğü tarafından 'yapımı öncelikli birinci proje' kapsamına alınmasının ardından tekrar başladı. İnşaat firması genel koordinatörü Mustafa Şahingöz, tünellerden birisinin 2019 yılı sonuna kadar tamamlanıp hizmete açılacağını söyledi. Karayolları bölge müdürlüğünün gayretleri ile 23 Aralık'ta inşaata tekrar başladıklarını ifade eden Şahingöz, "2019 yılının sonunda en azından bir tüpün, 2020’nin ilk aylarında da ikinci tüpü açarak bu yolu trafiğe verme hedeflenmiştir. Proje tamamlandığında Zonguldak trafiğinin tamamen rahatlatacak bir proje olacak. Diğer bir önemi ise bir bağlantı projesi olmasıdır. Amasra’dan devam eden bu sahil yolunun kilit noktasındadır. Bölgenin en önemli projesi olarak belirlenmesi olarak doğru bir tespit yapılmıştır." dedi.

'İNŞAATIN YÜZDE 15'İ TAMAMLANDI'

Mustafa Şahingöz, tünellerin 126 milyon liraya ihale edildiğini söyledi. Yaklaşık 250 işçiyle inşaatı tamamlamak için çalışacaklarını belirten Mustafa Şahingöz, şöyle dedi:

"Bunların içerisinde 15-20 adet teknik personelimiz alacak. Müşavirleri ve karayolları personellerini de sayarsanız bu sayı 300'ü bulur. Tünelde gaz var ama gaza tedbirler alındı. Tünelde ki gaz öyle bir maden boyutunda ki gaz değil. Tünelde ki gaz, mücadele edilebilir bir gaz. Engel değil. Yavaşlatmaması için gerekli tedbirler alındı. Gaz ölçüm cihazları ile donatılıyor tünel. Ona göre sondajlar açılacak. Emniyetli şekilde çalışılacak. Tünelin kendi yapısından dolayı yer altında kömür var. Bunlar da çalışmaları zorlaştırdı. Ancak herkes artık nasıl çalışacağını biliyor. Bunun önlemleri alındı. Şu ana kadar inşaatın yüzde 15’i tamamlandı."

Görüntü Dökümü

-Tünellerden detaylar

-Genel Koordinatör ile röportaj

-Tünel çalışmalarından detaylar

-İnceleme çalışmalarından detaylar

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, ()

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'Junioshow' Bebe Hazır Giyim Fuarı, Bursa'da kapılarını ziyaretçilerine açtı

Bursa'da 0-12 yaş arası bebe-çocuk hazır giyimi İlkbahar-Yaz kreasyonlarından oluşan Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı 'Junioshow', yoğun bir katılımla ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğiyle gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı 'Junioshow' fuarı, Bursa'da 2019 yılının ilk fuarı olarak kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın açılışına Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mihrimah Kocabıyık, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra sivil toplum kuruluşu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

200'e yakın üretici firmanın katıldığı fuarda İlkbahar-Yaz dönemine ait 10 binden fazla ürün, yerli ve yabancı katılımcıların beğenisine sunuldu. Açılış konuşmaları ve kurdele kesiminin ardından, fuaye alanında hazırlanan defilede çocuk mankenler İlkbahar-Yaz modasının trentlerini sergiledi. 60 ülkeden alım heyetinin ziyaret ettiği Junioshow Fuarı 12 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.

'İLK 2'Yİ ZORLAYACAĞIZ'

Junioshow Fuarı'nın 2019'un ilk fuar buluşması olduğunu belirten TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Yıl sonuna kadar 13 farklı sektörde yapacağımız fuarlarla başta Bursa olmak üzere bu bölgenin istihdam ve ihracatına destek olmaya devam edeceğiz. İstanbul, İzmir ve Bursa en fazla fuar hazırlanan ilk 3 şehir haline gelmiştir. Önümüzdeki dönemde de ilk 2'yi zorlayacağız. Bu hedefle yolumuza devam ediyoruz. Türkiye birçok sektörde olduğu gibi fuarcılık alanında da gelişmiş ülkelerle yarış içerisine girdi. Biz de Türkiye olarak önümüzdeki dönemde dünya fuarcılığından önemli bir pay alacağız" dedi.

Görüntü dökümü

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-Fuar açılışından görüntüler

-Stantlarlardan görüntüler

-İlhan Ersözlü konuşması

-Çocuk defilesinden detaylar

Süre:04.39 Boyut: 520 mb

Haber-Kamera: Tahsin AYDIN/BURSA, ()

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