DHA YURT BÜLTENİ -18

YAĞMUR HEYELANA NEDEN OLDU, OTOMOBİL TOPRAK ALTINDA KALDI

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda, yol kenarında park halinde olan otomobil toprak altında kaldı.

Olay, Sincik- Malatya yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İlçede 1 haftadır aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Yarpuzlu Köyü yakınlarında Hacı K.'ya ait otomobil heyelan nedeniyle kayan toprak ve kaya parçaları altında kaldı. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken İl Özel İdare Ekipleri tarafından yapılan yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Olay yeri

- Kaya parçaların düşmesi

- Yol trafiğe kapanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

Haber-Kamera: Mahir ALAN/SİNCİK (Adıyaman), ()

===============================

BİNGÖL'ÜN 4 İLÇESİNDE OKULLARA KAR TATİLİ

BİNGÖL’de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ve Kiğı ilçesi ile ulaşım sağlanamazken, merkez ile birlikte 4 ilçedeki okullar 7 Ocak günü tatil edildi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bingöl merkez ve ilçelerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kent merkezi ile Kiğı ilçesi ve 281 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdare ekipleri çalışma yürütüyor. Kar yağışının etkili olmasıyla, Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, merkez ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki okullarda da eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Konu ile ilgili Valilik açıklaması şöyle:

"Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz ile merkeze bağlı köy okullarımız ve taşıma merkezi okullarımızda, ayrıca Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 7 Ocak 2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Bingöl-Elazığ karayolundan detaylar

- Kar yağışından detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ / BİNGÖL ()

===============================

ÇORUM'DA KAR VE TİPİ ETKİLİ OLUYOR, ARAÇLAR YOLDA KALDI



ÇORUM’da yoğun kar yağışı nedeniyle, Çorum-Samsun-Ankara karayolunda trafikte aksamalar yaşanıyor. Zincirsiz araçların geçişine izin verilmezken çok sayıda araç yollarda kaldı.

Çorum'da etkili olan yoğun kar yağılı nedeniyle Çorum-Samsun ve Çorum- Ankara karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Çorum-Samsun karayolunun 7'inci kilometresindeki Hasan Zahir ve 10'uncu kilometresindeki Kaymakçı mevkileri ile Çorum-Ankara karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Koparan mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolunda oluşan buzlanma nedeniyle TIR'lar yoldan çıktı, çok sayıda araç yolda kaldı. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler araçlarına zincir takarak ilerlemeye çalışıyor. Karayolları ekipleri yol açma çalışması sürdürüyor.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri de karayolunda ağır vasıtaların zincirsiz geçişine izin vermiyor. Zinciri bulunmayan otobüsler otogarda bekletilirken kamyon ve TIR'larda yol üzerinde beklemeye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

-Yolda kalan araçlar

-Trafik ekipleri sürücüler

-Karayolları ekiplerinin yol açma çalışması

-Sürücülerle röp.

-Detaylar

(SÜRE: 4 dk ) (BOYUT553 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

=================================

DÜZCE'DE GİZLİ BUZLANMA NEDENİYLE KAZA: 6 YARALI



DÜZCE'de, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-655 Karayolu Üniversite Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Ergün Sağlam yönetimindeki 34 NJD 50 plakalı otomobil yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta duramadıve ışıkta bekleyen Ercan Aydın yönetimindeki 81 BL 395 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüleri Ergün Sağlam ve Ercan Aydın ile anne Selma Aydın ve çocukları Selimnur, Doğukan ve Semih yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Olay yerinden görüntü

- Yaralıların ambulansta görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin çalışma yaparken görüntüsü

- Kaza yapan araçların görüntüsü

- Polis ekiplerinin görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

====================================