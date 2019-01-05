DHA YURT BÜLTENİ -18

TBMM BAŞKANI YILDIRIM'DAN, ACILI AİLEYE ZİYARET

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ukrayna'da eğitim gören ve geçtiğimiz günlerde Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı iki öğrenciden biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, Yurdal ve Nalan Hüsünbeyi'ne başsağlığı dileklerini iletti. Yıldırım, acılı aileye kızlarının katil zanlısının yakalandığı bilgisini de verdi.

Ukrayna Türk Büyükelçiliği ile temasa geçtiğini de Hüsünbeyi Ailesi'ne ifade eden Yıldırım, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi hususunda gerekli talimatın verildiğini de iletti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ziyaretten fotoğraflar

İZMİR ()

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BURSA'DA SONDAJ ÇALIŞMASI İÇİN GİRDİKLERİ BORUDA ZEHİRLENEN 6 İŞÇİDEN 2 KARDEŞ ÖLDÜ (2) - YENİDEN



BURSA'da, özel bir firmaya ait sondaj şantiye borusunda çalıştıkları sırada su tahliye motorundan çıktığı tahmin edilen dumandan zehirlenen 6 işçiden kardeş olan Yasin Balandi (18) kaldırıldığı hastanede, Atilla Balandi (25) de olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşlerden en büyüğü Musa Balandi ve diğer 3 işçi ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir firmaya ait sondaj şantiye borusunda çalışan bir işçi, girdiği temiz su yatay sondaj borusundan çıkamayınca diğer işçiler de yardım etmek için boruya girdi. Boruda olan ve su tahliye motorundan çıktığı tahmin edilen dumandan toplam 6 işçi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, ambulans, AFAD ve NAK ekipleri sevk edildi. Boruda kalan ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 5 işçiden durumu ağır olan Yasin Balandi hastanede, yaklaşık 2 saat borunun içerisinde kalan Atilla Balandi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 4 işçi Muhammet Efe, Mehmet Aydın, İbrahim Orçan ve Musa Balandi ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

3 KARDEŞİ ÖLÜM AYIRDI

Şanlıurfa'dan Bursa'ya çalışmak için geldikleri öğreline Musa, Atilla ve Yasin Balandi kardeşleri çalıştıkları sondaj şantiyesindeki boruda ölüm ayırdı.

ÇOCUĞUNU GÖREMEDİ

Atilla Balandi'nin eşinin yeni doğum yaptığı, çocuğunu göremeden hayatını kaybettiği öğrenildi.

‘ÇOK ŞEYDEN KORKARIM ÖLÜM HARİÇ’

Olayda hayatını kaybeden Yasin Balandi'nin ise geçen aylarda sosyal medya hesabında şantiyede çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Çok şeyden korkarım ölüm hariç, hiçbir şeyin altında kalmam deniz hariç" ifadelerini yazdığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Muammer İRTEM-Mehmet İNAN-Enver Fatih TIKIR/BURSA, ()

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2 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN KADIN, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

ORDU'da, yalnız yaşayan Meşkude Karataş (41), evinde ölü olarak bulundu. Karataş'ın, sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Meşkude Karataş'tan 2 gündür haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, girdiği evde kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde durulan Karataş'ın cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kadının vesikalığı

- Cesedin evden çıkarılması

- Detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN / ORDU ()

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KAZADA OTOMOBİL 3'E BÖLÜNDÜ: 2 YARALI

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Caddesi Şehir Merkezi istikametinde meydana gelen kazada 16 ADN 476 plakalı otomobil kontrol çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. 3 parçaya ayrılan aracın motoru kısmı yerinden fırlarken, tekerlek ve süspansiyonlar da yaklaşık 10 metre uzakta kaldı.

Kazada, Emre Aytekin ve Şükrü Aytekin yaralandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden genel detaylar

-2 şerit ilerdeki motor bloğu

-10 metre gerideki teker ve aks

-Ekiplerden detaylar

-Oluşan trafikten detaylar

Haber: Enver Fatih TIKIR - Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()

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MALATYA'DA TRAFİK IŞIKLARINA ASILI ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI



MALATYA'da, bomba olarak değerlendirilen trafik ışıklarına asılı çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantadan kişisel eşyalar çıktı.

Gece saatlerinde İnönü Caddesi'ndeki trafik ışıklarında asılı çantayı görenler durumu polise bildirdi. Çantada bomba olabileceğini değerlendiren polis yolu yaya ve araç trafiğine kapatıp, çevre güvenliği alarak bomba imha ekibi istedi. Olay yerine gelen uzman, koruyucu kıyafetlerini giyerek çantayı inceledi. Fünye yerleştirilen çanta kontrollü olarak patlatıldı. Büyük gürültüyle patlayan çantadan çeşitli kişisel eşyalar çıktı.

Çanta polisler tarafından emniyete götürülürken, yol yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik önlemleri

- Olay yeri

- Vatandaşlar

- Çantadan detay

- Çantanın patlatılma anı

- İmha ekibinin incelemesi

- Açılan trafik

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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TÜFEKLE VURULAN KORUMA ALTINDAKİ KEÇİ İÇİN SEFERBER OLDULAR



TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde kimlikleri belirsiz kişiler, avlanması yasak olan koruma altındaki dağ keçisini boynundan tüfekle vurdu. Askerler ve köylüler ise pansuman yapıp müdahale ettikleri yaralı keçiyi kurtarmak için zamanla yarıştı.

Erzincan sınırındaki Pülümür'ün Mutu köyünde kimlikleri belirsiz kişiler, avlanması yasak olan koruma altındaki dağ keçisini tüfekle vurdu. Boyun bölümüne isabet eden saçmalarla yaralanan dağ keçisini gören asker ve köylüler, seferber oldu. Kaçak avlananlar araçla kaçarken, olay yerindeki kişiler, keçiden gelen kanı durdurmak için boynunu sargı beziyle sardı. Askerler kurtarmak için zamanla yarıştıkları keçiyi, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Yaralı keçi, tedavi edilmek üzere ameliyata alındı. Kaçak avcıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralı dağ keçisi

- Yaralı keçinin etrafında toplanan vatandaşlar

- Askerlerin keçiye müdahale etmesi

- Keçinin boynunun sarılması

- Genel ve datay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,()