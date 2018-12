DHA YURT BÜLTENİ -18

Şehit oğlunu asker selamı ile uğurladı

DARICA(Kocaeli), () - IĞDIR'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı 26 yaşındaki Yakup Gitmez, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Anne Ayşe Gitmez, top arabasına konulan şehit oğlunu asker selamı vererek son yolculuğuna uğurladı.

Dün, Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu yaklaşık 6 ay önce göreve başlayan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez, şehit düştü. Şehit uzman onbaşının cenazesi dün akşam askeri uçakla Sabiha Gökçen Havaalanı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törenle şehidin cenazesi Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nin morguna getirildi. Bugün, Darıca Destebaşı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Deniz Eğitim Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, şehidin ailesi ve binlerce kişi katıldı. Cenaze namazını Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan kıldırdı.

Şehit uzman onbaşının Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Deniz Eğitim Öğretim Komutanlığı'nda askeri öğrenci olan kardeşi Zafer Gitmez, cenaze namazına ağabeyinin üniformasını giyerek katıldı. Anne Ayşe Gitmez, çocukları Mehmet, Zafer ve Seda Gitmez büyük üzüntü yaşarken, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi askeri törenle top arabasına konuldu. Top arabasının ilerlediği sırada Ayşe Gitmez, asker selamı verdi. Cenaze namazına katılan küçük çocuklar da top arabası ilerlerken asker selamı verdi. Şehidin cenazesi Darıca Nene Hatun Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehidin babası Ali Gitmez ise geçen yıl çalıştığı inşaattan düşmesi sonucu ölmüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazından görüntü

Cenaze namazının kılınması

Şehidin kardeşinden görüntü

Şehidin cenazesinin top arabasına konulması

Yüksekten çekilen görüntü

Şehidin annesinin selam vermesi

HABER: Ergün AYAZ-Erol POLAT/KAMERA: Alişan KOYUNCU/DARICA(Kocaeli), ()

================

Kilis üzerinden Menbiç'e askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Menbiç bölgesine tank, Fırtına obüsü ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Çeşitli illerden yola çıkan tank, Fırtına obüsü ve zırhlı personel taşıyıcıları bugün Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Tel Rıfat ile Menbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatın devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Askeri konvoyun gelişi

- Çeşitli açılardan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

==============================

Fethiye'de sağnak yağmur sele neden oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak sele neden oldu. Bazı iş yerlerini su basarken, Muğla- Antalya Karayolu yaklaşık 1 saat süreyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Diğer yollarda da sürücüler yoğun yağmur nedeniyle ilermekte güçlük çekti.

Fethiye'de dün saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerden gelen sel suları yolları dereye çevirdi. Sürücüler yoğun yağmur nedeniyle ilermekte güçlük çekti, bazı iş yerlerini su bastı. Günlükbaşı Mahallesi'nde bir mobilya atölyesine dolan sel suları Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri ve atölye çalışanları tarafından tahliye edildi. Muğla- Antalya Karayolu, sel suları nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saat sonra yağmurun etkisini yitirmesi ve suların çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü.

Günlüklü ve Karabel mevkilerinde ise trafik kontrollü şekilde sağlandı. Sürücüler yoğun yağmur nedeniyle ilermekte güçlük çekti. Bölgeye, Karayolları, Fethiye Bölge Trafik ve Seydikemer İlçe Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri iş makineleri ile yola sürüklenen taşları temizledi. Muğla - Antalya yolunun değişik noktalarında kazalar da meydana geldi. Karaçulha Mevkii'nde sürücüsünün, yağmurun kayganlaştırdığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki su tahliye kanalına savruldu. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), ()-

========================

İYİ Parti ilçe başkanının da öldüğü kan davalı iki aile barıştı

ERZURUM’un Karaçoban İlçesine bağlı Kopal Mahallesi’nde Durmaz ve Yazan ailesi arasındaki 3 kişinin hayatını kaybettiği kan davası barışla sonuçlandı. Mahalle camisinde Kur’an-ı Kerim’in altından geçerek el sıkışan iki aile daha sonra Vali Okay Memiş’in katıldığı barış yemeğinde biraraya geldi. Vali Memiş, iki aileye de tahriklere kapılmamaları uyarısında bulundu.

Olay, Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde 24 Haziran seçim günü öğleden sonra meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Okulda ve bahçesinde büyük panik yaşanırken, ortalık savaş alanına döndü. Olayda İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile kan davalı oldukları Yazan Ailesi'nden Agit Yazan öldü, Ömer Yazan, Fetullah Yazan ve Mehmet Yazan da yaralandı.

İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz da 25 Haziran'da ağabeyinin cenazesini almak üzere İstanbul'dan Erzurum'a giderken Erzincan'daki dinlenme tesisinde tabanca ile vurularak öldürüldü. F.Y. isimli bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Y.Y., jandarma tarafından yakalandı.

CAMİDE BARIŞTILAR

Kopal Mahallesinin ileri gelen iki ailesinin barıştırılması için Erzurum’un eski Valisi Seyfettin Azizoğlu’nun başlattığı girişimlerin sonuçsuz kalması sonrası yaklaşık 1,5 ay önce göreve başlayan Okay Memiş ilk adımı attı. Kaymakam Yusuf İzci ve ilçenin manevi önderlerinin de çalışmaları sonucu iki aile barışmayı kabul etti. Durmaz ve Yazan aileleri bugün Kopal Mahallesindeki camide biraraya geldi. Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula’nın da katıldığı camideki törende iki ailenin tarafları Kur’an-ı Kerim’in altında geçerek tokalaşıp kan davasını sona erdirdiler.

VALİ BARIŞ YEMEĞİNDE

İki ailenin barışmasından sonra düzenlenen yemeğe Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kaymakam Yusuf İzci, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Müftü Hasan Hüsnü Sula, kamu kurumlarının temsilcilerinin yanısıra iki ailenin fertleri katıldı. Mahallede düzenlenen barış yemeğinde konuşan Kobal’ın ileri gelenlerinden Abdullah Seyidoğlu, mahallede büyük bir bayram yaşadıklarını söyledi. Kan davası sonrası 9 kişinin tutuklandığını 5 kişinin de firarda olduğunu ifade eden Seyidoğlu, bunların ailesinin zor durumda olduğunu belirterek Vali Okay Memiş’ten yardım istediğini bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in de barışan aileleri kutladığı yemekte konuşan Vali Okay Memiş, Karaçoban’a üçüncü kez geldiğini söyledi. Barışan iki aileyi kutlayan Vali Memiş, "Bölgeye hem hizmeti hem de her türlü barışı ve huzuru temin edeceğiz. Geçmiş geçmişte kaldı, keşke olmasaydı, ama olan olmuş. Allah'ın kapısı açık. Allah bütün günahları affediyor. İki aile arasındaki huzuru mahallemizdeki tesis edeceğiz. Barış yapmak kolaydır bunu devam ettirmek zordur. Kadınlarımız, çocuklarımız lütfen tahriklere kapılmayın. Bundan sonraki süreçte herkes dikkat etsin. Allah büyüktür. İnşallah bundan sonra hizmet konuşalım, mahallemizi nasıl güzelleştirebiliriz, bunları gelin isteyin bizden. Her iki aileye kapımız açık. Affetmek yüce Allah'ın en önemli hasletlerinden birisidir . Sabır zor bir erdemdir. Affetmek zor iştir ama bize düşen zoru başarmaktır. Allahın izniyle iki aile olarak çocuğumuzla, yaşlısıyla, büyüğü ile başarmaktır" dedi.

Konuşmalardan sonra Vali Okay Memiş, masasına davet ettiği Mecit Yazan ve Tahir Durmaz’la birlikte yemek yedi. Memiş, iki aileyi de barış kararı sebebiyle kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kopal'da barış yemeğine katılanlar

-Vali Okay Memiş'in gelmesi

-Barış yemeğine katılanlardan genel ve detay

-Barış yemeğinde konuşan Abdullah Seyidoğlu

-Vali Okay Memiş'in konuşması

-Barış yemeğine katılan aileler

-Vali'nin yemekten ayrılması

Haber-Kamera: Salih TEKİN / KARAÇOBAN (Erzurum), ()

========================

İZBAN işçileri greve devam etme kararı aldı

İZMİR’de 10 Aralık’ta greve çıkan İZBAN çalışanlarına önerilen yüzde 26’lık ücret zammı, işçiler tarafından kabul görmedi. Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, işçiler ile yaptığı görüşmenin ardından, önerilen teklifin beklentilerinin çok altında kaldığını açıklayarak, greve devam edeceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletilen banliyö trenlerinde (İZBAN) çalışan personelin başlattığı grevin 17’nci gününde, işveren ile sendika arasında ilk görüşme dün (salı) gece yapıldı. İşverenin daha önce teklif ettiği yüzde 22’lik ücret zamlarının ardından, oranı yüzde 26’ya çıkarması, işçiler tarafından kabul görmedi. İşverenin önerdiği ücret zammını işçiler ile görüşen Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, personelin kendilerine sunulan teklifi kabul etmediğini açıkladı. İZBAN’ın Alsancak Garı’nda açıklama yapan sendikanın Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, asgari ücrete yapılan zammın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve TCDD’nin, kendi aralarında bir görüşme yaptıklarını, ardından da İZBAN işçilerine yeni ücret zammı önerdiklerini belirterek, "Asgari ücretin yüzde 26 zamlanmasından sonra, asgari ücrete gelen oranda bize de bir zam teklifi yapıldı. Daha önce yüzdeler ile ilgili bir hesap kargaşası vardı. Bunu da dün akşam yapılan toplantılarda giderdik. Karşılıklı hesaplarımızı üst üste oturttuk. Doğrudur, bize ortalamada yüzde 26’ya varan bir teklif yapıldı. Çıplak ücretlere yüzde 19 civarında, giydirilmiş ücretlere yüzde 22 ile yüzde 30 civarında zam teklif edildi" dedi.

‘BİZİM DİRENCİMİZİ KIRMAYI HESAPLYORLAR’

Başkan Hüseyin Ervüz, ana taleplerinden birinin de, sendikalı bir üyenin asgari ücret ile çalışmaması olduğunu kaydetti. Ervüz, şöyle dedi:

"Biz, bir üyemizin bile artık asgari ücret ile çalışmasını istemiyoruz ve bunu böyle söylememize rağmen sadece 2018 yılı ve 2019 yılı temmuz ayına kadar olan dönem için 2 bin 600 lira asgari ücretin 70 lira üzerinde bir rakamı telaffuz ettiler. ‘Asgari ücret ve artı diye talebimizi vardı’ dedim. Bize, bunu yapmayı düşünmediklerini söylediler. Bu teklif de bizi üzdü. Arkasından da ikramiyelerle ilgili daha önce söyledikleri tekliflerini yinelediler. Sadece makinistlere 'iş güçlüğü' adı altında 200 lira teklif etmişlerdi, bunu 275 liraya çıkardılar. Yine makinist arkadaşların çıplak maaşlarına 75 lira bir zam teklifi yaptılar. Sonuçta yine söylediğimiz gibi taleplerimizdeki en önemli şeylerden biri de vardiya primiydi. Buna sıcak bakmadıklarını söylediler. Bizim direncimizin kırılacağını hesaplıyorlar. Yolculukları eziyet hale gelmiş İzmirlileri bir şekilde taşıdıklarını, grevi istediğimiz kadar yapabileceğimizi, bir şekilde ima ediyorlar. Yapılan teklifi arkadaşlarımıza sunduk, onlar da bunu reddetti."

‘BAZI İNDİRİMLER OLABİLİR’

Başkan Ervüz, İZBAN yönetiminin, işçilerin taleplerinin yüzde 65 olduğunu açıkladığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğrudur. Bazı kesimlerde yüzde 65’i bulan taleplerimiz var. Ama bu demek değildir ki yüzde 100 bu taleplerin arkasında duruyoruz. Bize makul ve mantıklı bir talep gelmesi halinde, masada sözleşmeyi bitiririz. Olmazsa olmazlarımızdan biri ikramiyelerimiz ve vardiya primleri. Tekniker arkadaşımıza 3 bin 300 lira çıplak ücret talep ettik. Yine 3 bin 250 lira makinist arkadaşlarımıza talep ettik. 3 bin 20 lira teknisyen arkadaşlarımıza talep ettik. Bu taleplerin muhakkak üzerinde çalışılabilir, bazı indirimler olabilir. Ama biz bunları şimdi '10 lira 5 lira indirdik' deyip bu pazarlığı farklı noktalara götürmekten yana değiliz. İşverenin bir şekilde taleplerimize kulak vermesini istiyoruz. Direnen ve kazanan grevci işçi arkadaşlarımız olacak. Umarım bir şekilde taleplerimiz karşılık bulur, karşılık bulduktan sonra seve seve trenlerimizi kullanmaya başlayacağız."

İşçiler de, ‘Direnişin simgesi İZBAN işçisi’, ‘Direne direne kazanacağız’ ve ‘İş ekmek yoksa barış da yok’ sloganları attı. Açıklamanın ardından işçiler dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İZBAN’ın Alsancak istasyonundan görüntü

-İşçilerden görüntü

-Sendika başkanının açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

===========================

Definecilerin ortaya çıkardığı tavus kuşu mozaiği 1800 yıllık çıktı

MANİSA'nın Demirci ilçesindeki Sidas Antik Kenti'nde, kaçak kazı yapanlar tarafından ortaya çıkartılan tavus kuşu motifli yer mozaiğinin yaklaşık 1800 yıl öncesine ait olduğu ortaya çıktı. Manisa İl Kültür Turizm Müdürlüğü Manisa Müze Müdürlüğü yetkililerinin incelemesinin ardınan üzeri kapatılan mozaiğin gelecek günlerde bulunduğu yerden çıkarılarak Manisa Müzesi'nde sergileneceği öğrenildi.

Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Demirci'nin kırsal İcikler Mahallesi'ne 5 kilometre mesafedeki Sidas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığını belirledi. 10 günlük teknik ve fiziki takibin ardından jandarma, geçen 21 Aralık'ta saat 22.00 sıralarında, Antik Kent'e operasyon düzenleyen jandarma, kaçak kazı yapan aralarında bir emekli yarbayın da bulunduğu şüpheliler T.B., E.Ç., B.A., H.İ.K., Y.Ş., K.S., A.Ç., S.Y. ve E.D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçak kazı yapmakta kullandıkları hilti, kürek, kazma, ışıldak gibi pek çok alete el konuldu. Şüphelilerin kazdığı 2 metre derinliğinde, 1.5 metre genişliğindeki çukurdaki tavus kuşu mozaiğini çalmak üzereyken yakalandıkları belirlendi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaçak kazı yapılan alana mozaiğin korunması için 24 saat süreyle nöbetçi konuldu. Manisa İl Kültür Turizm Müdürlüğü Manisa Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenen mozaiğin 1800 yıllık olduğu tespit edildi. Gerekli incelemelerin ardından müze yetkilileri, mozaiğin fotoğrafını çekip, üzerini naylon ve toprakla örttü. Mozaiğin gelecek günlerde bulunduğu yerden çıkarılarak Manisa Müzesi'nde sergileneceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mozaiğin bulunduğu yerden jandarma tarafından çekilen görüntüsü

Haber - Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()

==============================

Çelikhan’da 15 köy yolu kardan kapandı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçede dün gece başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam etti. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 15 santimetreyi bulurken, ilçeye bağlı 15 köy yolu ise kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Çelikhan-Yeşilyurt-Malatya karayolu ulaşıma kapanmaması için karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı. Çelikhan-Adıyaman karayolunda ise heyelan tehlikesi nedeniyle ekipler yol temizleme çalışmalarına devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Kar yağışı

- İlçe merkez görüntüsü

- Genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-)

======================

İznik'te bir köpek otomobil lastiği ile birlikte yakılmış halde bulundu

Bursa’da bir köpek, sahil kenarında üzerine tekerlek parçalarıyla birlikte yakılmış olarak bulundu.

Bursa’da İznik-Yenişehir yolu üzerindeki Derbert mevkiinde İzinik gölü kenarında yakılmış ölü bir köpek bulundu. Köpek tamamen yanmış halde bulundu. Köpeğin üzerin otomobil tekerleği konularak yakıldığı tahmin ediliyor. Vatandaşlar ve çevreciler ise olaya tepki gösterdi.

Görüntü dökümü;

-Köpekten detaylar

-Genel detaylar

Süre: 45 saniye, Boyut: 85 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(BURSA),()

==================================

Marmaris'te oteller yılbaşı için doldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yeni yıla sayılı günler kala açık olan 14 otel hazırlıklarını tamamladı. Konaklama tesislerinde yüzde 90 doluluk oranına ulaşılırken, otel ve restoranlar yılbaşı gecesine özel eğlence programları ve gala geceleri düzenledi. Otel ve restoranlara gitmeyenler için ise 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda Belediye tarafından DJ performansı düzenlendi.

Yeni yılı karşılamaya hazırlanan Marmaris'te Belediye'nin 'Kültürler buluşması' adı altında bir süre önce başlattığı ve bir ay sürecek 'Yeni Yıl Festivali' kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda, konuk ülkelerden gelen sanatçı ve gösteri gruplarının da katılımıyla gerçekleştirilen eğlenceler tam gaz sürüyor. Kutlamaların finali yılbaşı gecesi yine aynı meydandaki DJ performansı ile yapılacak. Otel ve restoranlara gidemeyenler, yeni yıla girmek için meydanda geri sayım yapacak. Kutlamalara erken başlayan Marmaris'te otel ve restoranlar da yeni yılı birlikte karşılayacakları konukları için gala geceleri ve çeşitli eğlence programları hazırladı. Marmaris'te yeni yıl kutlamalarına katılacak olanlar için konaklama tesisleri, 2 gün, 3 gece ve 3 gün 2 gece gibi kişi başı 200 liradan başlayan fiyatlarla paket programlar hazırlayıp, duyurularını yaptı. Başta İzmir, Bursa, Uşak, Aydın, Muğla, Manisa ve Balıkesir'den çok sayıda kişi yılbaşı gecesi için rezervasyon yaptırırken, doluluk oranları şimdiden yüzde 90'lara ulaştı. Konaklama tesisleri yerel sanatçılarla yılbaşı baloları düzenlemeyi planlarken, restoranlarda konukları için paket programlar hazırladı. Canlı müzik ve fasıl heyeti eşliğinde kişi başı 120 ile 200 lira arasında değişen fiyatlarla 21.00- 01.00 arası programlar düzenlendi.

YILBAŞI DOLU GEÇECEK

Marmaris'teki 4 yıldızlı bir otelin müdürü olan Salim Akçay, "Bir ay süreyle düzenlenen yeni yıl festivali kapsamında otelciler olarak kampanyalar yaptık. Yeni yıla sayılı günler kala Muğla'ya komşu şehirlerden talepler arttı. İlçemizde açık olan nitelikli otellerin çoğunluğu dolululuk oranlarına ulaştı. Yeni yıl kutlamaları ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Birkaç odam şu an boş. Belediye tarafından düzenlenen yeni yıl festivalinin bizler için çok faydası oldu" dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeler Birliği (GETOB) Genel Müdürü Cahit Sarıbey, "Yeni yılda nitelikli 14 açık otelimiz hizmet verecektir. Şu an itibariyle yeni yıl kutlamaları için ayrılan 3 bin yatağımız dolmak üzere. Rezervasyon yaptıranlar çevre şehirlerden" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Marmaris'e hakim bir tepeden otellerin görüntüsü

-Marmaris drone ile görüntü

-Otel Müdürü Salim Akçay ile röp.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS, )

===============================