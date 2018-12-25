DHA YURT BÜLTENİ -18

YURT BÜLTENİ -18

MENBİÇ'İN BATI KIRSALINDA SICAK GELİŞME

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından Suriye'nin Menbiç bölgesinde başlayan hareketlilik devam ediyor. ABD askerlerinin ülkeden çekilme kararının ardından Özgür Suriye Ordusu unsurları olası tehdit ve saldırılara karşı Menbiç'in özellikle güney ve kuzeyindeki cephe hatlarını güçlendirirken, kentin batı kırsalındaki Arimah beldesi terör örgütü PKK/PYD tarafından rejim güçlerine bırakıldı.

Terör örgütü PKK/PYD denetiminde olan ve Türk ve ABD askerlerinin devriye görevi yaptığı Menbiç, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak yeni harekat öncesi Fırat'ın batı yakasında olmasına rağmen stratejik önemi nedeniyle gözlerin çevrildiği adres oldu. TSK'nın olası operasyonu öncesi ABD'nin de askerlerini Suriye'den çekeceğini duyurmasının ardından iyice çıkmaza giren terör örgütü PKK/PYD, bu kez rejim güçleri ile anlaşma yoluna gitti.

Zeytin Dalı Harekatı öncesi de elindeki bölgeleri TSK'nın almaması için rejim güçlerine bırakmak için girişimleri olan terör örgütü, Özgür Suriye Ordusu'nun güney ve kuzey cephelerine takviye yaparak pozisyonlarını güçlendirdiği Menbiç'in batısındaki Arimah beldesinin kontrolünü rejime devretti.

Beldenin kontrolünün rejime bırakıldığının duyulmasının ardından Menbiç'teki cephe hatlarında bulunan ÖSO unsurları olası saldırılara karşı teyakkuz durumuna geçti.

Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan üslerde konuşlu TSK birlikleri de bu gelişmenin ardından bölgedeki hareketliliği yakından takip etmeye başladı.

Öte yandan terör örgütü PKK/PYD'nin, Menbiç ve Fırat'ın doğusunda TSK ve ÖSO'nun operasyonuyla elindeki bölgeleri kaybetmemek için kontrolü rejime devretmek amacıyla Esad yönetimi ile temas halinde olduğu bildirildi.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () -

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İZMİR'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İZMİR'de hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri özellikle Sabuncubeli Mevkii'nde tuzlama çalışması yaptı.

İzmir'de gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İzmir-Manisa Karayolu'nda ekipler herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için tuzlama çalışmasına başladı. Özellikle kar yağışının etkisin arttırdığı bu bölgede kar küreme araçları da hazır bekletildi. İzmir'e karın yağmasını fırsat bilen yoldan geçen sürücüler araçlarına yol kenarına park ederek, kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar da hatıra kalması için selfie çekti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.

ÖDEMİŞ'TE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Ödemiş'te dün (Pazartesi) gece başlayan yağmur, havanın daha da soğumasıyla bugün öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı özelikle Ödemiş'in özellikle yüksek kesimlerinde bulunan Bozdağ, Horzum ve Çamyayla mahallelerinde her tarafı bembeyaz yaptı. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları 21. Şube Şefliği ekiplerinin, kırsal mahalle yollarının kar nedeniyle kapanması veya olası buzlanma meydana gelmesi ihtimali üzerine hazır olarak bekletildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kar yağışından görüntü

- Kar topu oynayan vatandaşlardan görüntü

- Fotoğraf çektirenlerden görüntü

- Tuzlama çalışmasından görüntü

- Haberle ilgili anons

- Genel ve detay görüntü

ÖDEMİŞ

-Çamyayla Mahallesi'ndeki kar yağışından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN - Taylan YILDIRIM – Faruk ÇARK - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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YALOVA’DA KARAYOLLARI EKİPLERİ KAR NEDENİYLE ALARMDA

Yalova'nın Süpürgelik Mevkii’nde karayolları ekipleri kar yağışı nedeniyle yolun trafiğe kapanmaması için seferber oldu.

Bursa ile Yalova arasında kara yolu ulaşımını sağlayan, Yalova’nın en yüksek geçiş noktalarından biri olan Süpürgelik Mevkii’nde kar etkili oluyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü Süpürgelikte Karayolları ekipleri 24 saat görev esasına göre tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.

Yalova’nın yüksek noktalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler ‘alarm’ haline getirildi. Süpürgelik Mevkii’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü 147 Şube Şefliği ekipleri, Yalova-Bursa Karayolu’nun trafiğe açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. 24 saat esasına göre ekipte 25 personel, 2 greyder ve 4 kar küreme kamyonu çalışma yapıyor.

147 Şube Şefliği Sorumlusu Yusuf Karakoyun, gazetecilere açıklama yaparak, “Şu anda arkadaşlarımızın tamamı yolda. Karla mücadelemiz devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yollarımızda herhangi bir problem olmayacak Allah’ın izniyle. Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Tuzlamamız 24 saat kesintisiz olarak devam ediyorö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Süpürgelik Mevkii'nden detay görüntüler

-Karayolunun durumu

-Şoförle röp.

-Karayolu ekipleri röp

-Karayolu ekipleri çalışma detayları

Görüntünün Süre:3.07 dk Boyut: 350 MB

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER - Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, ()

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ÜNİVERSİTELİ ASLIHAN'IN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Aslıhan Kocapınar’ın (19) yaşamını yitirdiği kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 14 Kasım Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. C.D.'nin (23) kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan AÜ Mimarlık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Aslıhan Kocapınar'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kocapınar'ı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aslıhan Kocapınar'ın kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Kocapınar'ın bağışlanan 2 böbreği, karaciğeri ve korneaları alındı. Kocapınar'ın karaciğeri, İzmir'de nakil bekleyen 28 yaşındaki erkek hastaya, böbrekleri ve korneaları ise AÜ Hastanesi'ndeki hastalara nakledildi. Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi ise AÜ Mimarlık Fakültesi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi. Kocapınar'a çarpan sürücü C.D. polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Aslıhan Kocapınar'ın yaşamını yitirdiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Aslıhan ve arkadaşlarının duba sıralı olan yolun ortasına geldiği, geçiş esnasında otomobilin çarptığı ve genç kızın havaya fırladığı görüldü. Aslıhan Kocapınar’ın yardımına arkadaşlarının koştuğu da görüntülerde yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı

-Sonrasında yaşananlar

Haber-Kamera: Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, ()-

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TARLALARDAKİ SULAMA BORULARINI ÇALAN 5 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

KARAMAN'da tarlalardaki sulama boruları çalan 5 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerdeki tarlalardan sulama borularının çalındığı yönünde gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği Kisecik, Kızık ve Kılbasan köyleri yakınlarında araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüphelilerin bir tarlada sulama borularını söküp, araçlarına yükledikleri ihbarını aldı. Hemen bölgeye giden ekipler şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

(Görüntü dökümü:

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- Şüphelilerin adliyeye getirilişi

- Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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OLGA VE ANNESİ, EV TEKLİFİNİ DEFALARCA REDDETMİŞ

Adana Valiliği, maddi durumu olmadığı için göğsündeki kitleyi tedavi ettirmediğini öne süren Olga Ayık'a (27), 10 yıldır yardım yapıldığını açıkladı.

Merkez Yüreğir ilçesinde derme çatma bir evde annesi Devlet Türker ile birlikte yaşayan Olga Ayık, kendisine yardım yapılmasını istediğini söyledi. Kanser riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Olga Ayık, ekonomik durumu kötü olduğu için tedaviye devam edemediğini, doktorun yazdığı ilaçları da alamadığını savundu. Olga Ayık'ın yardım istemesi bir çok basın kuruluşunda haberleştirilince Adana Valiliği, açıklama yaptı. Adana Valiliği, Yüreğir Belediyesi ve Yüreğir Kaymakamlığı tarafından kendilerine 3 kez ev tahsis edilmesine rağmen Olga Ayrık ve Devlet Türker'in çadırda yaşamak istediklerini aktardığını bildirdi. Haberin yayınlandığı gün de kendilerine yapılan ziyarette, bu teklifin yinelendiği bildirilen açıklamada, ailenin yine bu teklifi reddettiğine vurgu yapıldı. Ailenin, çadırlarının bulunduğu arsanın içerisine ev yaptırılmasının istediği belirtilen açıklamada, arsanın birinci derecede sit alanı olduğuna yer verildi. Valilik ayrıca Olga Ayrık ve Devlet Türker'e gıda, kömür ve maddi yardımlarında sürdüğünü açıkladı.

ADANA, () -