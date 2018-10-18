DHA YURT BÜLTENİ 18

ARA GÜLER'İN DÜNYAYA TANITTIĞI KÖYDE YAŞAYANLAR HAYATLARINDAKİ DEĞİŞİMİ ANLATTI

USTA Foto Muhabiri Ara Güler, çektiği fotoğraflarla Türkiye'nin görsel hafızasını olmasının yanında Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı kırsaldaki Geyre Mahallesi'nde Roma İmparatorluğu'na ait, tarihi MÖ. 500'li yıllara dayanan ve ismini tanrıça Afrodit'ten alan Afrodisias Antik Kenti'nin bulunmasını sağladı. Ara Güler'in 60 yıl önce çektiği fotoğraflarda yer alan köylülerden Mehmet Çetintepe, "Bölgemize büyük katkıları oldu. Fotoğraf çektiği alanda oynadığım için beni de çekmiş. Şimdi baktığım zaman büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Aydın'ın Geyre Mahallesi'ne bir baraj açılışı için gazeteci olarak giden, dönüşte de yolunu kaybeden Ara Güler, bir köyden geçerken köylülerin tarihle iç içe yaşadığını görür. Roma sütunlarının, tarihi eserlerin köylüler tarafından kullanıldığını gören Ara Güler, tarihi lahitlerden üzüm şırası süzüldüğüne bile tanık oluyor. Ara Güler, şaşkınlık içinde köyü fotoğraflamaya başlıyor bir yandan da köyün geçmişini araştırıyor ancak hiçbir bilgiye ulaşamıyor. Çektiği fotoğrafları çeşitli kuruluşlara gönderse de beklediği ilgiyi göremiyor. En sonunda fotoğrafları dünyaca ünlü Times Dergisi'ne gönderiyor. Times Dergisi'nin yönetimi, Ara Güler'den fotoğrafların renkli olanlarını çekmesini istiyor. Ara Güler aynı köye giderek renkli fotoğraflar çekiyor. Bu yolla dünya basınına dağıtılan fotoğraflar bir anda büyük yankı uyandırıyor. ABD'den gelen arkeologlar Geyre'de araştırma yapmaya başladıklarında burasının Roma İmparatorluğu'na ait, tarihi MÖ. 500'li yıllara dayanan ve ismini tanrıça Afrodit'ten alan Afrodisias Antik Kenti olduğunu ortaya koyuyor. Prof. Dr. Kenan Erim, Afrodisias Antik Kenti'ne gelip hayran olduktan sonra, 1961 yılında kazı çalışmalarına başlıyor.

TARİHE TANIKLAR EDEN KÖYLÜLER KONUŞTU

Ara Güler, çektiği o fotoğraflarla Geyrilerin hayatlarını da değiştirdi. Bölge turizme kazandırıldı, kültür mirası olarak seçildi ve tüm dünyanın bölgeyi tanımasına neden oldu. Şimdilerde Afrodisias Antik Kenti içerisinde kalan evlerini, yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim alanına taşıyan köylülerden Aral Güler'i çocuk yaşta görenler yaşadıklarını anlattı. Büyük sanatçının 1958 yılında çektiği tarihi fotoğraflarda kendisinin de bulunduğu söyleyen Mehmet Çetintepe, şunları söyledi:

"Bölgemize büyük katkıları oldu. Ara Güler, burayı yolunu kaybederek buldu. Sonradan Prof. Dr. Kenan Erim ile konuşup bölgenin tarihi eser olarak ortaya çıkmasını sağladı. O zaman bizim evlerimiz ören yerinin içerisindeydi. Bu evlerimiz istimlak edildi, boşaltıldı biz de yeni evlerimize taşındık. Ara Güler sadece bize değil çevremizdeki köylere de büyük katkı verdi. Bizim köyden 20 kişi bu tarihi antik kentte çalışıp, emekli oldu. Bunun yanı sıra kazılarda 300 köylü görev alıyordu. Onlar da emekli oldu. Köylüler büyüm mermer küpleri pekmez ve şarap yapmak için kullanırdı. Sütunları ve sütun başlarını evlerinde kullanırlardı. Sonradan bunlar müzeye teslim edildi."

Köylülerden Erol Çetintepe ise "Ara Güler'i kazı evine geldiği zaman gördüm. Burayı ziyaret ederdi. Onun sayesinde bölgemizi dünya tanıdı. Binlerce turist geldi" dedi. Geyre yeni yerine taşınsa da tarihi eserlerin kullanımının da sürdüğü ortayla çıktı. Tarihi duvar taşının köy meydanında dibek taşı olarak kullanılması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Köylülerle röportaj.

- Köyden genel ve detay görüntüler

- Antik kenten genel ve detay görüntüler

Taylan YILDIRIM- Tekin GÜRBULAK

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DOKTOR ÖNLÜĞÜYLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KAHRAMANMARAŞ`ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Bilgin Demir (19), memleketi Çorum'da düzenlenen törenin ardından Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Demir'in tabutu üzerinde doktor önlüğünün yer alaması herkesi hüzne boğdu.

Kaza, dün saat 03.00 sıralarına Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Mehmet Bet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Kahramanmaraş'a gelen Çetiner Çetin (34) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, bir anda yoldan çıkarak, devrildi. Kazada aralarında 2 asker ve 1 polisin bulunduğu 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Bilgin Demir (19) için Çorum'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda tören düzenlendi. Törende acılı anne Zeynep Salmanpakoğlu Demir, "Yavrum daha çok küçük okuyacaktı. Yavrum sana nasıl dayanacağım" diyerek gözyaşı döktü. Doktor olmak hayaliyle kazandığı üniversitede başarıyla öğrenim gören Demir, son yolculuğuna tabutu üzerine doktor önlüğü konularak uğurlanması, arkadaşları, ailesi ve cenazeye katılanları hüzne boğdu.

Demir'in cenazesi tören ve helallik alınmasının ardından getirildiği Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze töreni anne ve babanın tabuta sarılması

Cenaze namazı

SÜRE: 3 dk BOYUT: 240 mb

HABER KAMERA: ÇORUM/

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MERSİN'DE ARAMA-KURTARMA TATBİKATI

MERSİN'de, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılan sel ve su baskını konulu arama-kurtarma tatbikatı nefesleri kesti.

Kent merkezindeki Müftü Deresi'nin denize döküldüğü noktada yapılan tatbikatta dereye düşen araçtan kurtarma, enkazda arama-kurtarma, mahsur kalma, boğulma, 'kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer' (KBRN) olaylarına müdahale senaryoları gerçekleştirildi. Ekiplerin kazazedeleri başarılı bir şekilde kurtardığı tatbikatı, yüzlerce vatandaş izledi.

Tatbikata ilişkin açıklama yapan Vali Ali İhsan Su, "Ulusal bazda, Türkiye Afet Müdahale Planımız var. Biz de ilimizde Mersin Afet Müdahale Planını hazırladık. Plan çerçevesinde hem ilgililerle masabaşı tatbikatları hem de saha tatbikatları gerçekleştiriyoruz. İlimizde daha çok yağışlara bağlı seller olabilmekte. Bu çerçevede bugünkü saha tatbikatının konusu, aşırı yağışlar sebebi ile ortaya çıkabilecek durumlarla ilgili bir senaryoyu arkadaşlarımız tatbikatla icra ediyorlar. Burada arkadaşlarımızın koordinasyonunu en üst düzeyde sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü afet durumlarında koordinasyon çok büyük önem arz etmekte" dedi.

Vali Su, tatbikatı başarı ile tamamlayan yetkililere de teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tatbikat alanından genel görüntü

-Kurtarılmayı bekleyen bir yaralının detay görüntüsü

-Dereye uçan bir araç ve kıyıdaki insanların görüntüsü

-Araç üzerindeki yaralıların botla kurtarılmasından görüntüler

-Yaralıların kıyıda bekleyen ekiplerce alınması

- Aracın su altındaki kısmında mahsur kalan bir çocuğun kıyıya çekilmesi ve ambulansa taşınması

-Enkazın genel görüntüsü

-Enkaz altında kalanların yakınlarının olay yerine gelmesi

-Ekiplerin enkazda çalışmaları

-Botla bir kişinin kurtarılmasından görüntüler

-Dereye uçan aracın vinç ile çıkarılması

-Botla kurtarılanların ailelerine kavuşması

-Kimyasal bir olaya müdahale edilmesinden görüntüler

-Havada askı yöntemi ile sel suları altında kalan bir eve girilmesi

-Vali Ali İhsan Su ile röportaj

(BOYUT: 316MB) (SÜRE: 02.53 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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UŞAK'TA SAHTE PARAYA 2 TUTUKLAMA

UŞAK'ta, sahte 100 ve 200 liralık banknotları piyasaya süren 2'si kadın 3 kişi polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sahte 100 ve 200 liralık banknotları piyasaya süren kişilere yönelik operasyon düzenledi. Fırın ve dürümcü gibi iş yerlerinden düşük ücretli alışveriş yaparak sahte 100 TL banknot verdiği belirlenen S.T (45) ve K.A. (38) adlı kadınlar ile Y.H. (52) adlı erkek, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların üstünden, 100 ve 200 TL'lik banknot olmak üzere toplam 2 bin 200 TL karşılığında sahte para ele geçirildi. 2'si kadın 3 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. S.T. ve Y.H., sevk edildiği adliyede tutuklandı. K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan zanlılardan birinin bir fırından alışveriş yaparken, güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sahte Banknot ile Fırında Alışveriş Yapılması güvenlik kamerası görüntüsü

- Gözaltına alınan şahısların adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, ()

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CNN TÜRK PROGRAM YAPIMCISI VE SPİKERİ BAYRAMOĞLU: 'İZLEYİCİYE KARŞI SORUMLULUK HİSSEDİYORUM'

Kayseri Kitap Fuarı'na konuşmacı olarak katılan CNN Türk program yapımcısı ve spikeri Deniz Bayramoğlu, sevenleriyle bir araya geldi. İzleyiciye önem verdiğini ifade eden Bayramoğlu, "Ömründen vakit ayırıp, programımı izleyen kişi çok değerlidir. İzleyiciye karşı sorumluluk hissediyorum. Ben o kişilere ihanet edemem. Yaptığım işin karşılığını vermem gerekiyor" dedi.

2'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'na katılan CNN Türk Spikeri Deniz Bayramoğlu, merkez Kocasinan İlçesi Zümrüt Mahallesi'nde bulunan Dünya Ticaret Merkezi konferans salonunda 'Televizyonda tartışmak' konulu söyleşi programında sevenleri ile bir araya geldi. Söyleşiye katılanlara bir sunum yapan Bayramoğlu, ardından da soru cevap ile programa devam etti.

'HAKKA ÖNEM VERİYORUM'

İzleyiciye önem verdiğini ifade eden Deniz Bayramoğlu, "Televizyon karşısına oturup programını izleyen izleyiciye karşı büyük bir sorumluluk hissediyorum. En korktuğum şey hak meselesidir. Ömründen vakit ayırıp, programımı izleyen kişi çok değerlidir. Ben o kişilere ihanet edemem. Yaptığım işin karşılığını vermem gerekiyor" dedi. Mesleğe nasıl başladığı ile ilgili bir soru üzerine ise Bayramoğlu, "Çevre mühendisliği bölümünde okuyordum. Yabancı dilim ve araştırmacı kimliğim vardı. Ayrıca kültüre de ilgi duyuyordum. O dönemde, bizim okul çok özür diliyorum ama dünyanın en saçma okuluydu. Yeşiller hareketi, dünya değişecek hayaliyle okula gitmiştim. Okulda gördüğüm manzara ise, oradaki isimlerin çoğunun hak etmeyerek, akademisyen olduklarıydı. Bir örnek verdiler. O örnekten sonra çevre mühendisi olmayacağımı anlayınca ne yapabilirim diye düşündüm. O dönemde, ulusal bir medya grubunda çalışan arkadaşımın teşviki ile gazeteciliğe başladım" ifadelerine yer verdi.

'ARAPLAR TÜRKLERİN YANINDA YER ALMAK İSTEDİ'

Arapların, Türkiye ile bir arada olmak istediğini de belirten Bayramoğlu, "Emperyalizme karşı Türkiye ile mücadele etmek istediler. Özellikle Suriyeli Araplar, Türkiye'nin merkezinde olduğu bir federasyon kurmak istediler. 1920'li yılların ortalarında bu durumu dile getirdiler. 'Araplar bize ihanet etti' ile açıklanacak bir durum değil bu durum. Tarihi iyi bilir ve bilgiye sahip olursanız bu anlayışın yanlış olduğunu anlarsınız. Bir takım duygularımızı fikir zannediyoruz" şeklinde konuştu.

Söyleşi programının ardından, Deniz Bayramoğlu'na günün anısına Büyükşehir Belediyesi yayınlarının seçkisinin yer aldığı hediye takdim edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Genel Görüntü

- Deniz Bayramoğlu'nun söyleyişi

- Diğer görüntüler

Haber - Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,)

4 Dakika 39 Saniye /559 MB

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