DHA YURT BÜLTENİ 18

BURSA'da, '16 Ekim Dünya Gıda Günü' kapsamında, 'Gıdada Gelecek Endişesi' konulu panel düzenlendi.TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası ortaklığında Bursa Akademik Odalar Birliği'nde gerçekleşen panele aynı zamanda gıda mühendisi de olan CNN Türk Editörü ve Spor Spikeri Emre Tilev de katıldı. Panelde bir sunum gerçekleştiren Emre Tilev, gelecekte savaşların su nedeniyle gerçekleşeceğini belirtti. Nüfus popülasyonunun artacağına ve bundan ötürü bugünkü besinleri bulmakta zorlanılacağına işaret eden Tilev, "O yüzden öne çıkacak olan besinler genelde bugün Mars'a gitmeyi planlayan insanların kullanmaya çalışacağı besinler olacak. Çünkü her 3 insandan birinin aç kalmasını bekliyoruz. Protein değeri yüksek besinleri, soylentleri tüketmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı. Sunumun ardından Emre Tilev'e ve katılımcılara plaket takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Emre Tilev'in sunumu

-Panelden detaylar

-Ödül takdimi ve toplu fotoğraf çekimi

Görüntü Boyutu: 368 MB

Görüntü Süresi: 3 dakika 17 saniye

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KANLAR İÇERSİNDE 700 METRE YÜRÜYEREK KARAKOL ÖNÜNDE BAYILAN KİŞİ TABURCU OLDU

İZMİT'te girdiği tartışma sonrasında cinnet getirerek elindeki usturayla kendini yaraladıktan sonra yaklaşık 700 metre ilerideki karakol önünde bayılan Tamer O., tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Olay dün akşam saatlerinde Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre bir eğlence merkezinde alkol alan Tamer O, daha sonra cadde üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında cinnet getiren Tamer O, elindeki usturayı sol omzuna sapladı. Yaralanarak kanlar içerisinde kalan Tamer O, yaklaşık 700 metre ileride bulunan Saraybahçe Polis Merkezi'ne geldi. Karakol önünde bir süre sendeledikten sonra bayılan Tamer O.,'ya ilk müdahaleyi karakolda bulunan görevli polis memurları yaptı. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülen Tamer O., kendisine yapılan müdahalelerin ardından taburcu oldu. Tamer O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Şahsa karakol önünde polisler tarafından yardım edilmesi

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()-

