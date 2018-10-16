DHA YURT BÜLTENİ-18

1)PARKTA KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİYE LİNÇ GİRİŞİMİ

MANİSA'da, parkta oynayan 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen İ.M. (60), vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri, şüpheliyi öfkeli kalabalığın arasından çıkararak gözaltına aldı.Yunusemre ilçesinin Ayni Ali Mahallesi'ndeki ilkokulda okuyan kız çocuğu, annesinin gözetiminde parkta oyun oynarken, iddiaya göre, İ.M. tarafından elle taciz edildi. Durumu fark eden çocuğun annesinin bağırmasıyla, çevredekiler İ.M.'nin başında toplandı. Vatandaşlar bir süre sonra İ.M.'yi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İ.M.'yi öfkeli kalabalığın arasından çıkardı. İ.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen İ.M., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

---------------------

(Vatandaş cep telefonu görüntüsü 30 saniye )

- İ.M.'den görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

(Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()

=================================================

2)SÜRÜCÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZADA HIZ KADRANI 175 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

BURSA'da, kontrolden çıkan otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Esra Acar (31) öldü. Aracın hız kadranının 175 kilometrede takılı kalması dikkat çekti.Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Bursa-İzmir karayolunun Göçmen konutları mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Karacabey yönüne giden Esra Acar yönetimindeki 16 KE 912 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjdeki elektrik direğine çarparak savrulan otomobil, üst geçidin ayağına çarparak durdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, araç içinde sıkışan sürücü Esra Acar'ın öldüğünü belirledi. Acar'ın cesedi, itfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.Polis ekipleri, araçta inceleme yaptı. Aracın hız kadranının 175 kilometrede takılı kaldığı belirlendi. Kazayı haber alarak gelen sürücünün yakınları gözyaşı döktü. 2 çocuk annesi Acar'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kaza yeri

-Otomobil

-Üst geçit ayağı

-Polisin çalışması

-Hız kadranı

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA, ()

==================================================

HDP EŞ GENEL BAŞKANI TEMELLİ'DEN HAKKARİ'DE ESNAF ZİYARETİ (2)

3)YÜKSEKOVA'YI ZİYARET ETTİ

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Hakkari'den sonra Yüksekova ilçesine geçti. Partisinin Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Saliha Aydeniz, Van Milletvekili Murat Sarısaç ve Hakkari Milletvekili Dr. Sait Dede ile birlikte Yüksekova'yı ziyaret eden Sezai Temelli, ilçe binasında partililerle bir araya geldi. Temelli, 24 Haziran Genel Seçimleri'nde Hakkari'den milletvekili seçilen, ancak tutukluluğu devam eden Leyla Güven'in serbest bırakılması gerektiğini belirtirken, HDP'nin kentte 3-0 kazandığı bu seçimde, şaibeli bir şekilde 1 milletvekilliğini kaybettiklerini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan'ı eleştiren Sezai Temelli, "Erdoğan her ağzını açtığında HDP'yi suçluyor. Biz hiç kimseye düşmanlık yapmadık. Biz asla barış mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Artık demokratik siyasetin önündeki engeller kaldırılmalıdır" dedi.

'BELEDİYE BİNASI YÜKSEK GÜVENLİKLİ BİR BİNAYA ÇEVRİLMİŞ'

Hakkari Belediyesi önünde silahlı güvenlik güçlerinin barikat kurduğunu söyleyen Temelli, "Bir belediye binasının önünde güvenlik güçleri neden barikat kurar? Bu belediye kime hizmet verecek? Halk belediyeye gidemiyorsa o belediye binası ne işe yarar? Belediye binası yüksek güvenlikli bir binaya çevrilmiş. Bir ülke için bu bir utançtır. Bu belediyelere gidip hizmet alamazsınız. Bu belediyeleri aldıklarında belediyelerin borcu yoktu. Şimdi bütün kayyumlar borca batmış. Bunun çözümü önümüzdeki yerel seçimlerdir. Bu yerel seçimlerde bu kayyumları silip süpürüp atacağız" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 259 muhtarın görevden uzaklaştırılmasına da değinen Sezai Temelli, "Kolayını bulmuşlar. Her şey terörle iltisaklı. Hiçbir şey bulamazlarsa terörle iltisaklı diyerek, görevden alıyorlar. Bu iktidardan kurtulma zamanı gelmiştir" dedi.

Temellİ ve beraberindeki bölge millitvekilleri, daha sonra ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

-HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile beraberi bölge Milletvekilleri HDP ilçe binasına gelmeleri

-Karşılama

-Temelli'nin konuşması

-Heyetin Cengiz Topel Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etmeleri

YÜKSEKOVA/