DHA YURT BÜLTENİ-18

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde, cadde üzerinde yürüyen 3 kardeşe henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda Abdulhadi Nakkuş hayatını kaybederken, kardeşleri Mustafa Nakkuş ve Abdulmecit Nakkuş yaralandı.

Olay, saat 12.45 sıralarında Doğubayazıt ilçe merkezindeki Ağrı Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Nakkuş, Abdulmecit Nakkuş ve Abdulhadi Nakkuş önlerini kesen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mustafa Nakkuş, Abdulmecit Nakkuş ve Abdulhadi Nakkuş olay yerine gelen ambulanslarla Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdulhadi Nakkuş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, iki kardeşin tedavisi ise sürüyor. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (CEP TELEFONU KAMERASI)

-Yerde yatan yaralılar

- Polisin çevreyi boşaltmaya çalışması

- Genel ve detay

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EVİN BAHÇESİNDE BULUNAN TOP MERMİSİ İMHA EDİLDİ

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan patlamamış obüs top mermisi kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

Malkara'nın Kozyörük Mahallesi'nde İ.Ş.'ye ait kullanılmayan evinin bahçesinde komşuları tarafından patlamamış obüs top mermisi bulundu. Durumunu bildirilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan olay yerine ekipler sevk edildi. Bahçede yüzeyde açıkça görülen üzerinde harf ve rakam grubu bulunmayan paslanmış 55 milimetrelik 30 kilogram ağırlığındaki top mermisini olay yeri şeridi çekilerek

koruma atına aldı. Malkara Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verilmesinin ardından olay yerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Olay Y0eri İnceleme ve Patlayıcı Madde İmha Timi ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemenin ardından top mermisi ekipler tarafından kum dolu bir tahta sandığın içerisine konularak Kozyörük Mahallesi Kuruçay mevkiine götürülüp güvenlik önlemleri aldıktan sonra C-3 patlayıcı desteğiyle kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Patlamanın gerçekleştirildiği bölgede büyük bir çukur açıldı.

Top mermisinin imhası sırasında mahalleler arası yol araç trafiğine kapatılarak, sağlık, itfaiye ve destek personel hazır bekletildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ekiplerin gelişi

-Top mermisi üzerinde inceleme

-Kapatılan araç trafiği

-Ekiplerin çalışması

-Merminin kontrollü şekilde sandığa konulması ve uzaklaştırılması

-Mermini patlatılması ve çıkan dumanlar

Çevreden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

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