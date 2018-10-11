DHA YURT BÜLTENİ 18

KALE İLÇESİNDE HAYAT NORMALE DÖNDÜ

DENİZLİ'nin Kale ilçesindeki bir kız çocuğuna, çoğunluğu Suriyeli olan kişilerce cinsel istismarda bulunulması iddiasıyla ilgili kentte yaşanan gerginlik sona erdi. İlçede yaşayan 250'nin üzerindeki Suriyelinin tahliye edilmesi sonrası, kentteki hayat normale döndü. Öte yandan yaşanan gerginlikte, Suriyelilerin yaşadığı 15 evin zarar gördüğü bildirildi.

Kale ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu gerekçesiyle 1'i Türk ve 6'sı Suriye uyruklu 7 kişi, dün gözaltına alındı. Durumu öğrenen öfkeli vatandaşlar, adliye önünde toplandı ve zanlıları istedi. Adliyenin içinde bulunduğu Kale Kaymakamlığı önünde çok sayıda kişinin toplanması üzerine, il merkeziyle çevre ilçelerden takviye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, kaymakamlık binası çevresinde etten duvar ördü. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı. Ayrıca savcılık, olayla ilgili olarak 3 Suriyelinin daha arandığını açıkladı. Kalabalığın adliye önünde bulunduğu sırada buradan geçen ve içinde 2 Suriyelinin bulunduğu otomobile vatandaşlar saldırdı. Polisin müdahalesiyle kurtarılan 2 Suriyeli, zırhlı araçla uzaklaştırıldı. Öfkeli kalabalığın sonraki hedefi ise Suriyelerin kiracı olarak oturduğu evler oldu. 15 evin taş atılarak, cam ve kapılarının kırıldığı belirtildi. Polis ekipleri, üzücü bir olay yaşanmaması için teyakkuza geçti. Öfkeli vatandaşlar, Suriyelilerin evlerinin önünden uzaklaştırıldı, yaklaştırılmadı.

Hazırlıkların tamamlanmasıyla da ilçedeki Suriyeler, dün gece başlayıp bu sabaha kadar süren çalışmayla tahliye edildi. İlçede resmi rakamlara göre 97 Suriyelinin yaşadığı, ancak kayıt dışı olarak 250'den fazla kişinin bulunduğu, Suriyelilerin gündelik işlerde düşük ücretlerle çalıştıkları öğrenildi. Olaydan hemen sonra tepki üzerine bazı Suriyelilerin vakit kaybetmeden ilçe dışına kaçtığının da öğrenildiği belirtildi.

Kent sakinlerinden Mustafa Sözkesen, Kale'nin adının bu tür olaylarla anılmasından dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Kaleliler olarak biz Suriyelilere kucak açtık, ancak zamanla sayıları arttı. Halk istismar olayı olduğu için büyük tepki verdi. Suriyelilerin tahliye edilmesi iyi oldu, ancak ekonomik olarak da düşünmek gerekiyor. Suriyeliler gündelik işlerde çok düşük fiyatlarda çalışıyordu. Bizim gençlerimiz de kahvehanelerde oturmak yerine çalışmalı" dedi.

İlçede fotoğrafçılık yapan Ali Kocabaşoğlu ise, kentte böyle bir olay beklemediklerini ifade ederek, "Kale'de çok üzücü bir olay yaşandı. Keşke olay yaşanmadan önce temkinli davransaydık diye düşünüyorum. Sayıları giderek artan Suriyeler yüzünden ailemizle geceleri parklara gidemiyorduk. Şimdi hepsi gitti. Artık istemiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Camları ve kapıları zarar gören bir evden görüntü

- İlçeden görüntü

- Kaymakamlık binasından detay

- Mustafa Sözkesen ve Ali Kocbaşoğlu ile röp

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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HRİSTİYANLIĞIN LİDERLERİNDEN MARCOS VE LUCAS'I SİMGELEYEN MOZAİKLER BULUNDU

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, Hadrianaupolis antik kentindeki bin 500 yıllık kilisedeki çalışmalarda ortaya çıkarılan mozaiklerde önemli figürlere rastlanılırken; kilisenin Hristiyanlık dünyasında çok büyük öneme sahip olan Marcos ve Lucas’a ithafen yapıldığı anlaşıldı. Dr. Öğr. Üyesi Ersin Çelikbaş, "Birkaç yıl içerisinde daha da somut buluntularla, arkeolojik belgelerle açıklayacağımız verilerin tüm dünyanın ilgisini buraya çekeceğine eminiz" dedi.

İlçeye bağlı Budaklar köyünde M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 7'nci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis antik kentindeki kazı çalışmaları sırasında, Anadolu'nun en eski kiliselerinden biri olduğu değerlendirilen, bin 500 yıllık kilisede 45 günlük çalışmalar sona erdi. Kastamonu Müze Başkanlığı'nda, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Ersin Çelikbaş’ın bilimsel danışmanlığında 45 günlük çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan mozaiklerde çok önemli figürlere rastlanıldı. Mozaiklerin üzeri zarar görmemesi için koruyucu malzemeyle kapatıldı. Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve Ersin Çelikbaş, bölgede incelemelerde bulundu.

'BOĞA LUCAS’I, ASLAN İSE MARCOS’U TEMSİL EDİYOR'

Çelikbaş, Mozaiklerin MS. 5’inci yüzyıla ait olduğunu net bir şekilde söyleyebileceklerini belirterek, "Günümüzden bin 500 yıl öncesine ait bir tarihe sahip. Hadrianaupolis’te ilk defa bu kadar bozulmadan bütünlük gösteren mozaiklere ilk defa rastlıyoruz. Mozaiklerde çok önemli figürlere ulaştık. Bu figürler Marcos ve Lucas’ı temsil eden figürler. Bir tane boğa figürü, bir tane aslan figürü, 2 tane de tavus kuşunun olduğu bir panoya rastladık. Bu figürlerin Anadolu'daki benzer örneklerine baktığımız zaman en bütünlük gösteren örnek Hadrianaupolis’teki bu yıl çalışmalar sonucunda bulmuş olduğumuz mozaik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mozaikler üzerindeki boğa Lucas’ı, aslan ise Marcos’u temsil ediyor. Bu mozaiklerin Marcos ve Lucas’a addedildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla kilisenin de Marcos ve Lucas’a yapıldığını düşünebiliriz. Mozaiklerin bugüne kadar sağlam olarak gelmesinin en büyük nedeni ise 5’inci yüzyılda ilk olarak kilisenin yapıldığını biliyoruz. 6’ncı yüzyıla geldiğimizde ise mozaiklerin üzeri farklı düşüncelerden dolayı kapatılıyor. Çünkü 5’inci yüzyılda hala Roma’nın paganizm etkisi devam ediyor. Mozaiklerdeki figürlere de baktığımız zaman paganizm etkili olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla 6’ncı yüzyılda Hristiyanlığı paganizmden daha da uzaklaştırmak için bu tip figürlerin klişelerden, dini yerlerden çıkarılmasına yönelik olarak üstü kapatılıyor. 6’ncı yüzyılda bu üstü kapatılan mozaiklerin günümüze kadar sağlam gelmesinin en büyük neden işte üzerine 2’nci tabaka bir mozaik yapılması. Mermer plakalarla yapılan bu döşeme alttaki mozaiklerin günümüze kadar hiç bozulmadan, çok sağlam bir şekilde gelmesinde ki en büyük neden" dedi.

‘AÇIKLAYACAĞIMIZ VERİLERİN TÜM DÜNYANIN İLGİSİNİ BURAYA ÇEKECEĞİNE EMİNİZ’

Hadrianaupolis’in daha önce sadece kent olarak isminin bilindiğine dikkat çeken Çelikbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece bir isimden ibaret olmadığı, gerçekten çok önemli bir antik kent olduğu, özellikle mozaik cenneti dediğimiz bir noktada artık burası. Çünkü gerçekten mozaikleriyle ön plana çıkıyor. Nasıl Gaziantep’te, Şanlıurfa’da mozaiklerin ön planda olduğu, antik kentler biliyorsak Karadeniz’in özellikle Batı Karadeniz Bölgesi’nin en önemli mozaik kenti olarakta burayı söyleyebiliriz. Biz buranın antik dönemde piskoposluk yani hac merkezi olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Stiylos Alpius 6’ncı yüzyılda yaşamış ve bu sene statikrafi çalışmalarımızda 6’ncı yüzyıla ait çok sayıda burada küçük buluntu ortaya çıkardık.Birkaç yıl içerisinde daha da somut buluntularla, arkeolojik belgelerle açıklayacağımız verilerin tüm dünyanın ilgisini buraya çekeceğine eminiz."

'BURADAKİ HAYAT 7’NCİ YÜZYILDA SONA ERMİŞ, NEDENLERİNİ ARAŞTIRACAĞIZ'

Buldukları küçük buluntuların antik kentin MÖ. 1’inci yüzyılda kurulduğunu tahmin ettiklerini ifade eden Çelikbaş, "Küçük buluntular da bunu destekliyor. Fakat bu seneki kazı çalışmalarımızda şunu ortaya çıkardık; antik kent 7’nci yüzyılda aniden boşaltılmış. Yani burada bir deprem mi oldu, akına mı uğradı, istila mı edildi, büyük bir yangın mı geçirdi? Bunları çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

‘ANTİK DÜNYANIN 50 NUFUSLU KENTİ’

Çelikbaş, "Kent, 11-12 kilometre ileride Kimistene denilen antik bir yerleşime kadar uzanıyor. Dolayısıyla antik kentin çevresinin yaklaşık 15-20 kilometre çapında olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Çok büyük bir kentten bahsediyoruz. Nekropol’daki çalışmalarımızda da kentteki popülasyonla ilgili verilere ulaştık. Antik dönemde buranın yaklaşık 50 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Nekropol’daki gömü yoğunluğuna bakıldığında bu rakam ortaya çıkabiliyor. Artık çok güzel şeylerden bahsedebiliriz. Çok kısa zaman içerisinde burada güzel şeyler olacağını söyleyebilirim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kliseden detay

-Ersin Çelikbaş’ın açıklaması

-Nekropol’dan detay

Dosya adı:krbfigur

Süre:(05.28) Boyutu:(607 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR (Karabük), ()-

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TARIM İŞÇİLERİNİN MİNİBÜSTE BALIK İSTİFİ TAŞINMASINA CEZA

DENİZLİ'de denetim yapan polis ekipleri, 15 kişilik bir minibüse balık istifi bindirilen 22 kişiyi görünce şaşkına döndü. Araçtan indirilenlerin tarım işçisi kadınlar olduğu anlaşıldı, şoföre ise ceza kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik, Asayiş ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, okulların önlerinde 'huzurlu okul' adlı denetim yaptı. Şüpheli bulunan kişiler ile araçlar durdurularak kontrol edildi. Narkotik köpeği 'Çako ise uyuşturucu madde aradı. Ortaokul ve ilkokulların önlerinde yapılan denetimlerde 650 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 70 araç denetlendi.

Denetimde durdurulan bir minibüste, kapasite fazlası yolculuk polisi şaşkına çevirdi. 15 yolcu kapasiteli minibüse 22 tarım işçisi kadının bindirildiği anlaşıldı. Polis, fazla yolcu olan 7 kadın işçiyi minibüsten indirdi. Minibüs şoförü Bayram Kök'e ise 85 lira para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Minibüsün durdurulması

- İçindeki fazla yolculardan görüntü

- Şoför Bayram Kök'den görüntü

- Yolcuların minibüsten indirilmesi

- Denetimden detay görüntüler

- Narkotik köpeğinin arama yapması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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ÇANAKKALE’DE 41 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 41 Afgan uyruklu kaçak yakalandı.

Aldıkları ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü Sokakağzı koyu mevkiinde bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 41 kaçak yakaladı.

Gülpınar Jandarma Karakolu’na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaçak göçmenlerden görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), ()

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GEBZE'DE ÇOCUKLARIN KAVGASINA BÜYÜKLER KARIŞTI: 3 YARALI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çocukların kavgasına büyükler karıştı. Sopa, taş, tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Beylikbağı Mahallesi Eskihisar Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede oyun oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Bunun üzerine çocukların aileleri arasında başlayan tartışma da kavgaya dönüştü. Sopa, taş, tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada M.S.Ç., N.Ç. ve S.Ç. tüfekle ateş açılması sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların tarafları sakinleştirmeye çalışması yetersiz kaldı. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kanlar içerisinde yere yığılan yaralılardan ikisi Darıca Farabi Devlet Hastanesi bir yaralı da Gebze'de özel bir hastaneye sevk edildi. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinde bir otomobilin kırılan camları

-Olay yerinden detaylar

-İnceleme yapan polis ekipleri detayları

Haber-Kamera: Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), ()-

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BAKAN SELÇUK, KAĞITTAN LALE HEDİYE EDEN SURİYELİ SABBAH'I UNUTMADI

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Şanlıurfa’daki programında dördüncü sınıfa giden Suriyeli Sabbah Ammadi'nin kendisine hediye ettiği kağıttan lalenin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı. Bakan Selçuk'un, "Bu çiçeği bana boşuna vermiş olamaz. 'Vazifeni yap' diyor hepimize nazikçe" mesajı ilgi görürken, Suriyeli Sabbah, Bakan Selçuk'un, laleyi paylaşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

19 Eylül’de, 692 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü Şanlıurfa’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Necat Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bakan Selçuk'a burada dördüncü sınıfa giden Suriyeli Sabbah Ammadi, kağıttan yaptığı laleyi hediye etti. Bakan Selçuk kağıttan laleyi tutarken çektirdiği fotoğrafı bugün sosyal medya hesaplarından 'Urfa'da bir lale' notuyla paylaşarak 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı. Bakan Selçuk’un kağıttan lale paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Kız çocuğunun sınıfta yaptığı kağıt lalenin her sabah masasının üzerinde olduğunu kaydeden Bakan Ziya Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Urfa'da bir kız öğrenci uzattı bu laleyi. Dördüncü sınıfa gidiyor. Orada yaptı, gözlerimin önünde. Getirdiğimden beri masamın üzerinde tutuyorum. Baktıkça hayret ediyorum; ona boş bir kağıt vermişiz, o katlayıp laleye dönüştürmüş. Boş bir kağıdı elleriyle laleye dönüştürebiliyorlar. O zaman bizim o sınıfları lale bahçesine dönüştürmemiz lazım. Bu çiçeği bana boşuna vermiş olamaz. 'Vazifeni yap' diyor hepimize nazikçe."

SURİYELİ AMMADİ: ÇOK MUTLU OLDUM

Suriyeli Sabbah Ammadi ise 4 yıl önce iç savaştan kaçarak ailesiyle Şanlıurfa'ya geldiğini anlatarak, "Ben dördüncü sınıfa gidiyorum. Milli Eğitim Bakanı'nın okulumuzu ziyaret edeceği söylendi. Ben de evde kendisine ne hediye edebilirim diye düşündüm. O sıra ders çalışıyordum. Elimdeki kağıtla bir lale yaptım ve sabah okula geleceğim zaman yaptığım laleyi bakan yanıma oturunca hediye ettim. Ben onu bize sahip çıktıkları için teşekkür anlamında vermiştim. Bugün de okulumuzun müdürü, bakanın bu laleyi paylaştığını söyleyince ayrıca mutlu oldum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Necat Orta Okulu

- Suriyeli Sabbah Ammadi ile röportaj

- Ailesi okulda alması

- Sınıfta bulunan Sabbah Ammadi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB

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YOLDAN ÇIKAN ÖĞRENCİ SERVİSİ SU KANALINA DÜŞTÜ: 3 YARALI

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir öğrenci servisi, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düşerek yan yattı. Meydana gelen kazada midibüs içerisinde bulunan 2 öğrenci ve 1 öğrenci velisi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Nizamı Cedit Caddesi üzerinde meydana geldi. Sarımeşe İlkokulu'ndan 20 öğrenciyi alan Faruk Dönmez idaresindeki 41 P 4336 plakalı midibüs öğrencileri evlerine bırakmak üzere yola çıktı. Nizamı Cedit caddesine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle midibüs kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Yan yatan midibüs içerisinde bulunan 20 öğrenciden 2 öğrenci ve 1 öğrenci velisi hafif şekilde yaralandı. Midibüs içerisinde bulunan öğrenciler, olay yerine yakın bir bölgede bulunan inşaattaki işçilerin yardımıyla midibüsün ön camı kırılırak çıkartıldı. Ambulansla hastaneye gönderilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yan yatan midibüsün devrilmemesi için olay yerinde bulunan iş makinelerindin biriyle önlem alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Yan yatan midibüs

- Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri

-Yan yatan midibüsün devrilmemesi için önlem alan iş makinesi

Haber-Kamera: Alişan Koyuncu/Kartepe(Kocaeli),()