DHA YURT BÜLTENİ 18

Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı çoktan başlamıştır (2)

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI TOPLANTISINA KATILDI

Dicle Üniversitesi'ndeki programının ardından AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki protokol, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Kurtulmuş'a, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Ebubekir Bal da eşlik etti.

"KAYYUMLAR, 20 YILDIR VERİLMEYEN HİZMETİ SUNDU"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende ilk olarak AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker konuştu. Diyarbakır'da huzur ve güven ortamının hakim olduğunu konuşmasında anlatan Eker, kentte kayyumların yönettiği belediyelerin Diyarbakır'da 20 yıldır mahrum edilen hizmetlerin vatandaşa sunduğunu belirterek, "Tehdit ve baskılarla aileleri veya yakınları dağa kaçırılmak suretiyle bir çok sıkıntıya göğüs gerdiler. Bugün hükümetimizin bu konuda sağladığı başarıyla terör örgütüne karşı, açık bir galibiyet elde edilmiştir. Diyarbakır barışın kalbi olduğu kadar, huzurun merkezi olma sürecinde çok önemli bir mesafe kat etmiştir. Belediyelerin dağa, Kandil'e adama devşirmenin aracı kurumları haline getiren zihniyet, milletin oyuyla, vergileriyle sağlanmış olan imkan ve destekleri bu milletin fedakar ve çilekeş evlatları için harcamak yerine maalesef paraları başka yerlere harcıyorlardı. Bugün hükümetimizin yerinde ve dirayetli uygulamasıyla kayyum olarak atanan Belediye Başkanlarımız o hizmeti halkın beklediği ihtiyaç hissettiği hizmetleri , Diyarbakır'ın neredeyse son 20 yılda mahrum bırakıldığı belediye hizmetlerini halkımıza sunmaktadır" şeklinde konuştu.

"PKK, FETÖ VE DEAŞ AYNI ÇEŞMEDEN BESLENİYOR"

Terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'ın aynı çeşmeden beslendiğini belirten Mehdi Eker, " Biz hep beraber görmedik mi çözüm sürecinde biz demokratikleşme ve sivilleşmeyi ülkenin bütün vatandaşları ve elbette ki Kürtler için uygulamaya çalışırken onlar o fırsatı yerin altın kablolar döşeyerek, mayınlar döşeyerek, el yapımı bombalar döşeyerek, onlar bu süreci hep sabote ettiler. Çözüm sürecini Ak parti sona erdirmedi, çözüm sürecini baltalayan , başından beri onaylamayan, PKK ve onu siyasi türevledir" dedi.

"MİLLETİN ADAMLARI İLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da yaptığı konuşmada, ana dilin ana sütü kadar helal olduğunu ifade ederek, "Herkes kendi hak ve özgürlüklerini konuşacak, çünkü bizim kitabımızda insanları ana dili konuşmasına göre ayırmak yoktur. Çünkü biliriz ki ana dilde ana sütü kadar helaldir. Hiç kimse hangi ana diliyle dünyaya geleceğine karar vermedi. Her dil ve renk kendisince kendi haklarına sahiptir. Önümüzdeki yıl seçime gidiyoruz. Bizim için önemli olan sahadaki bu huzur ortamının bütün Diyarbakırlı kardeşlerimizi ev ev ziyaret ederek, dükkan, dükkan ziyaret ederek onları ikna ederek, bu yürüyüşün, bu kutlu davanın, birlik, dirlik davası olan bu davanın daha ileriye gitmesi için mücadele edeceğiz. Gayret edeceğiz, bunu yaparken de en kuvvetli, en güçlü adayları göstereceğiz. Benim tanıdığım, benim hısımım, benim akrabam, kardeşim, yeğenim, benim aşiretimden, benim köylüm, komşum yok artık. Böyle bir şey yok, hiç kimsenin adamı değil milletin adamı olan arkadaşlarımızla yolumuzda yürüyeceğiz. AK Diyarbakır'ın en iyi adaylarını çıkaracak" diye konuştu.

PLATFORMA ÇIKAN KİŞİ PANİK YARATTI

Kurtulmuş'un kürsüde konuşması sırasında, salonda bulunan bir kişi aniden platforma fırlayarak, "Beni dinlermisiniz" diye bağırması, kısa süreli paniğe yolaçtı. Adı açıklanmayan kişinin sözüne Kurtulmuş da, "Tamam seni dinleyeceğim" diyerek karşılık verdi. Korumalar tarafından dışarı çıkarılan kişinin KHK kapsamında Kayapınar Belediyesinden ihraç edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplantıya katılanlar

-Eker'in konuşması

-Kurtulmuş'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, ()-

==============

GAZİANTEP'TEN ENFLASYONA KARŞI İNDİRİME DESTEK

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde toplanan esnaf odaları ve birlikler, enflasyona karşı minimum yüzde 10 indirim yapacaklarını açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinde düzenlenen basın toplantısına Fatma Şahin, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarı Odası, Gaziantep Ticaret Odası ile sektör ve yerel market zincirleri temsilcileri katıldı. Başkan Fatma Şahin toplantıda yaptığı konuşmada kentteki tüm sektörlerin gönüllük esasına bağlı olarak minimum yüzde 10 indirim yapma kararı aldığını ifade etti. Şahin, bakanlık programına desteklerini açıklayan ilk şehir olduklarını dile getirerek şunları söyledi:

"15 Temmuz akşamı bu muradına eremeyenlerin arkasından Ağustos ayı itibariyle milletin cebine dokunmak adına başlatılan spekülatif hareketlerle ilgili süreci hep birlikte yaşadık. Bir gecede dolarda yaşananları elbette ekonomik olarak yapısal olarak yapılması gereken ne varsa, bunları yapmak üzere hükümetimiz, sayın cumhurbaşkanımız en son Kızılcahamam’da da özetledi. İlgili bakanlıklarımız çok net bir şekilde zayıf taraflarımızı güçlendirmek adına çok önemli adımlar attı. Bir taraftan da bunu fırsat bilip fırsatçılığa dönüştüren ve bununla ilgili bir ekonomik darbe olan süreci de yönetmemiz gerekiyordu. Özellikle dün sayın bakanımızın başlatmış olduğu hem yapılması gerekenler yani yapısal reformlar çünkü hukuki olarak yapılması gereken reformlar var. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili, Hal Yasasıyla ilgili yapılması gerekenler var. Bir gözlem merkezi kurulup daha iyi bir denetim sistemi oluşması ile ilgili yapılması gerekenler var. Hükümetimiz ilgili bakanlıklarıyla ilgili koordinasyonu sağlıyor. Dün başka bir mesaj verildi. Dünkü mesajda özellikle makro dengedeki 81 milyonu ilgilendiren alanda enflasyonla mücadelede yüzde 10 gibi gönüllü bir şekilde, ‘bu mücadelede bende varım’ demesi bizim için çok önemlidir. Dün o verilen mesajla çok hızlı bir şekilde ticaret odamızdan, esnaf odamızdan, birlik başkanımızdan tüm sektör temsilcilerimizden çok hızlı bir şekilde dönüş aldık. Enflasyon ile mücadelede gönüllü bir şekilde her alanda ‘bende varım’ demeniz aslında bu şehirde pahalılıkla ilgili yapılan mücadelede de büyük bir başlangıç olacak. Çünkü daha önce ticaret odamızla da bunu konuştuk. Bu işin eğitim ve denetim boyutunda her noktasında çalışıyoruz. Her şey vicdanda başlıyor her şey gönülde başlıyor. Bu duruşu gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Açıklamanın ardından indirim yapmak isteyen işyerlerine dağıtılacak afişler tanıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Fatma Şahin'in konuşması

- İşyerlerine asılacak afişler

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 375 MB

=================

RESİM TABLOLARININ İÇİNDEN KAÇAK SİGARA ÇIKTI

GAZİANTEP'te, kargoyla başka kente gönderilmek istenen 10 resim tablosuna gizlenmiş kaçak bin paket sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde bulunan bir kargo firmasında arama yaptı. Yapılan aramada, başka bir kente gönderilmek istenen 10 resim tablosunun içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı bin paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, tabloların sahibi 1 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Kargoyla gönderilmek istenen tablolar

- Tabloların içinin açılması

- Gizlenen sigaralar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 111 MB

============================