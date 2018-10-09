DHA YURT BÜLTENİ 18

Arsa tartışmasında kan aktı: 2 yaralı



SİVAS'ın İmranlı ilçesinde arsa anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Yukarı Boğazkesen köyünde meydana geldi. ABD'de bir lokantada aşçı olarak çalışan ve tatilini geçirmek üzere İmranlı ilçesine bağlı Yukarı Boğazkesen köyüne gelen Aziz S. ile kız kardeşleri Güler S. ve Arzu S. arsa anlaşmazlığı yaşadığı amcasının oğlu Hasan S. (61) ve komşusu Mehmet E. (70) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aziz S. amca oğlu Hasan S.’yi sol bacağından tabanca ile yaraladı. Bu sırada Güler S. ve Arzu S. de demir çubukla Mehmet E.'yi başından ve boynundan yaraladı. Yaralılar Hasan S. ve Mehmet E. İmranlı İlçe Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrasında otomobille kaçan Aziz S. ve kız kardeşleri Tokat'ta güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntü

-Yaralıların görüntüsü

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER /SİVAS,()

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Panelvan domuz sürüsüne çarptı, 17 domuz telef oldu



SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde panelvan aracın yolun karşısına geçmeye çalışan domuz sürüsüne çarpması sonucu 17 domuz telef oldu.

Kaza gece saatlerinde, Adapazarı-Kaynarca Karayolu'nun Büyük Hataplı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ali Albakan idaresindeki 54 KY 049 plakalı panelvan araç, yoldan karşıya geçen yaklaşık 20 domuzun bulunduğu sürüye çarptı. Kaza sonucu aracın ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü ve araçta bulunan 3 kişi şans eseri yara almadı. Telef olan 17 domuz yolda yaklaşık 100 metre alana saçıldı. Kaza sonrası bölgeye gelen çevredeki vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, başka bir kazaya sebep olmamak için yolu trafiğe kapattı. Vatandaşlar ve ekipler, domuz ölülerini tek tek yol kenarına taşıdı. Hurdaya dönen araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yola saçılan domuzlar

-Kaza yapan araç

-Vatandaşın domuzları toplaması

-Can çekişen hayvanlar

-Jandarmanın çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Serhat YAĞIZ / KAYNARCA(Sakarya),()

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