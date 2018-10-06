DHA YURT BÜLTENİ 18

ZABITALARIN, KALDIRIMDA İNCİR SATAN VATANDAŞA MÜDAHALESİ TEPKİ ÇEKTİ

KAHRAMANMARAŞ'ta 2 zabıta memurunun kaldırımda incir satan bir kişiye müdahale etmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Olayın kamuoyunda büyük tepki çekmesi üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Şeyh Adil Caddesi'nde meydana geldi. 2 zabıta memuru kaldırımda el arabası ile incir satan bir vatandaşa müdahale etmek istedi. Zabıtalar, arabaya el koymak isterken, vatandaş "Alamazsın" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine zabıta memurlarından biri satıcıyı itekledi.

Tüm bu anlar çevredeki bir kişi tarafından da cep telefonuyla kaydedilirken, caddede görevli parkomat görevlisi zabıtalara engel olmak istedi. Ancak zabıta memuru "Biz işimizi yapıyoruz kardeşim sen bırak. Sen işini yap, sanane" diyerek görevliyi azarladı.

Görüntülerde zabıta memurları, el arabasıyla incir satan vatandaşla birlikte gözden kaybolurken, vatandaşlardan büyük tepki mesajları geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşananlarla ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün Kurtuluş Mahallesi Şeyh Adil Caddesi'nde seyyar olarak incir satışı yapan vatandaşımızla zabıtalarımız arasında meydana gelen olumsuz durum nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç'un talimatlarıyla sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vatandaşın zabıtaya tepki göstermesi

- Zabıtanın vatandaşı iteklemesi

- Zabıtanın el arabasını almaya çalışması

- Parkomat görevlisine tepki göstermesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

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Tartıştığı eşini tüfekle öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Nizip’te 3 çocuk annesi eşi Özlem Uçar’ı tüfekle öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan Hasan Uçar, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Hasan Uçar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Metin İLİKSOY / GAZİANTEP ()

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OTOMOBİL ÖNCE MİNİBÜSE SONRA ELEKTRİKLİ BİSİKLETE ÇARPTI: 11 YARALI



DÜZCE'de, kavşakta kontroldan çıkan otomobilin önce minibüse ardından da savrularak elektrikli bisiklete çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Metek TOKİ Konutları Kavşağı’nda meydana geldi. Yavuz Uzunyurt idaresindeki 06 BS 8021 plakalı otomobil kavşakta Süleyman Bozdağ idaresindeki minibüse ardından da Bülent Kızılcıoğlu idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle minibüsün altına savrulurken, kazayı yara almadan atlattı. Kazada minibüs ve otomobilde bulunan Sena Uzunyurt, Emine Yoldaş, İlknur Uzunyurt, Tuğba Nebioğlu, Nebahat Sevil Karadeniz, Sevdican Genç, Sevim Bozdağ, Zeynep Nebioğlu, Oktay Genç, Meral Esen ve Münevver Kızılcıoğlu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Yaralıların görüntüsü

- Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü

- Sağlık ekiplerinin müdahale görüntüsü

- Detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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İrlandalı turistin yuttuğu pırlanta, kolonoskopi ile çıkarıldı (4)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çalarak yuttuğu pırlanta, kolonoskopi yapılarak çıkarılan İrlandalı turist Ian Camppel, 'nitelikli hırsızlık' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber: Ali GÜNDOĞAN /MUĞLA ()

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Sertab Erener hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı

TÜRK Pop Müziği'nin sevilen ismi Sertab Erener, Bursalı hayranlarını şarkılarıyla hem duygulandırdı, hem coşturdu.

Türk Pop Müziği'nin usta yorumcusu Sertab Erener, Bursa'da hayranlarıyla buluştu. Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan ünlü sanatçı, konserinin ilk bölümünde şarkıların akustik sunumlarıyla sesinin en yalın halini sergilediği konserde uzun süre alkışlanan performansa imza attı. Konserinde sevenlerini kimi zaman duygulandırıp kimi zaman da coşturan Erener’in şarkılarına Bursalılar da alkışlarıyla eşlik etti. Neşeli tavırlarıyla göz kamaştıran ünlü sanatçı yaklaşık 1.5 saat sahnede kalırken hayranlarına da unutulmaz bir akşam yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sertab Erener'in performansından detaylar

-Seyircilerden detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,()

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