DHA YURT BÜLTENİ 18

BOLU’da, belediye tarafından kurulan hayvan hastanesi düzenlenen törenle açıldı. Açılışın ardından minik öğrenciler, gösteri yapan köpekleri sevmek için birbiriyle yarıştı.Yukarı Soku Mahallesi mevkiinde kurulan içinde 2 ameliyathane, dijital röntgen odası, ultrasonografi ile muayene odası, kan tahlil laboratuvarı, yoğun bakım ünitesi, kedi bakım ünitesi, hayvan yıkama ve kurutma odası, ameliyat öncesi ve sonrası bakım odaları, kuduz ve diğer zoonoz hastalıklara karşı 6 karantina odasına sahip Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi düzenlenen törenle açıldı.Yavrulu her anne için mutlaka ayrı ve özel bir oda tahsis edildiği, atların, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların da bakılıp tedavi edildiği 3 ayrı barınak bulunan hastanenin açılışına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, hayvan severler ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi Bolu Atatürk İlkokulu öğrencileri protokole dans gösterisi yaptı. Öğrencilerin gösterisi ilgiyle izlendi.Etkinlikte konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, hastanenin yapımında emekleri geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile hastanenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol ve vatandaşlar hastaneyi gezerek, tedavi gören hayvanları sevdi. Daha sonra Bolu İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 2 adet iz takip ve arama kurtarma köpeği etkinliğe katılanlara gösteri yaptı. Gösteri yapan köpekler açılışa katılan öğrenciler tarafından ilgi gördü. Minik öğrenciler, köpekleri sevmek için adeta birbiriyle yarıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğrencilerin dans gösterisi

-Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın konuşması

-Kurdele kesilmesi

-Hastanenin gezilmesi

-Köpeklerin gösterisi

-Çocukların köpekleri sevmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

Süre: 04.45-Boyut: 533 MB



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Nazilli Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı kullanıldı. Senaryo gereği depremde zarar gören ve yangın çıkan hastane binasının tahileye edilip, yaralıların tedavilerinin yapılmasının ve başka hastanelere sevklerinin sağlandığı tatbikatta, 'Night' isimli arama kurtarma köpeği de kullanıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında, Aydın Büyükşehir Belediyesi İfaiyesi, 112 Acil Sağlık ekipleri, 200 hastane personelin katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği depremde yoğun bakımının duvarlarında çatlaklar meydana gelen ve jeneratör ünitesinde yangın çıkan hastane binasındaki tatbikat, sirenlerin çalınmasıyla başladı. Depremde hasar gören binada ve hemen ardından çıkan yangında mahsur kalanların, özel eğitimli arama kurtarma köpeği Night ile bulunup, kurtarılmaları sağlandı. Yaralılara gerekli müdahale yapıldıktan sonra hastane dışındaki güvenli bölgeye sevkleri sağlandı. Hastanedeki hastalar da tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Tatbikatı hasta yakınları ise ilgiyle izledi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi ve HAP Tatbikat Ekip Başkanı Opr. Dr. Şafak Çalışkan, tatbikat sonrasında yaptığı açıklamada, "Senaryo gereği depremde zarar gören ve yangın çıkan hastamezin yoğun bakımındaki 3 hastamızı tahliye ettik. 3 hastamızın da Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevklerini sağladık. Yangın çıkan bölgede de 3 yaralımız vardı. Onları da oluşturduğumuz triaj alanına alarak tedavilerini sağladık. Şu anda durum kontrol altında. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hastanemiz çalışmaya, işlevini sürdürmeye devam ediyor" dedi. Başhekim Çalışkan, tatbikatı bu tür doğal afetlere hazırlıklı olmak için yatıklarını belirtip, "Bu tür felaketlerin ne zaman yaşanacağını bilemeyiz. Bu nedenle hazırlıklı olunmasında fayda var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hastanenin Jenaratör bölümünde çıkan yangının söndürme çalışmalarından görüntü

-Yangın çıkan bölgede arama köpeği Night'ın yardımı ile yaralıların bulunup tedaviye edilecekleri laana taşınmaları

-Yoğum Bakım Ünitesi'nden tahliye edilen hastaların ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevklerinin sağlanmasından görüntü

-Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi ve HAP Tatbikat Ekip Başkanı Opr. Dr. Şafak Çalışkan ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()