DHA YURT BÜLTENİ 18

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesindeki geçen günlerde sahil şeridinde deniz suyunun kıyıdan çekilmesinin ardından Kocaeli'nde de deniz suyu yaklaşık 2 metre çekildi. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Şerif Barış "Suların çekilmesinin depremle doğrudan bir ilişkisi yoktur. Deniz çekilmesinden sonra deprem olacak diye kesinlikle bir işaret yok" dedi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki sahil şeridinde deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilmesinin ardından İzmit Körfezi'nde de deniz suyu yaklaşık 2 metre çekildi. Vatandaşlar deniz suyunun çekilmesini depremin habercisi olabileceği yönünde yorumlarken, Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Şerif Barış suların çekilmesinin depremle doğrudan bir ilişkisi olmadığını söyledi.

Deniz suyu çekilmesini bazı vatandaşların depremin habercisi olarak değerlendirdiğini söyleyen Barış, "Aynı olay Marmaris ve Yalova'da da meydana gelmişti. Suların çekilmesinin depremle doğrudan bir ilişkisi yoktur, net söyleyebileceğim şey budur ve şu an dolunay var. Zaman zaman bu tür doğa olayları olabiliyor. Yani deniz çekilmesinden sonra deprem olacak diye kesinlikle bir işaret yok. " dedi.

İskelenin ayaklarındaki deniz suyunun seviyesinin düştüğünü söyleyen Murat Şahin, "Su iskelelerin altından çekilmeye başladı. Bizde merak ettik. İskelelerin altı suyla kaplıydı. Bir yandan da deprem korkusu yaşıyoruz. " diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Deniz kenarından, iskele altlarından

-Vatandaşla röp

-İzmit Seka Park sahilinden detaylar

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HABER:Ergün AYAZ-KAMERA: Alişan KOYUNCU-İZMİT-

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BİSİKLETTEN DÜŞEN ZEYNEP, KURTARILAMADI (2)- YENİDEN

TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde bisikletten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tomografi çekildikten sonra taburcu edilen Zeynep Çiftçi (13), evinde yeniden fenalaştı. Zeynep, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde bisiklet binen Zeynep Çiftçi, dengesini kaybederek yere düştü. Bisikletin gidonu göğsüne çarpan Zeynep yaralandı. Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep, çekilen tomografisinin incelenmesinin ardından taburcu edildi.

Ancak Zeynep, akşam saatlerinde yeniden fenalaştı. Aynı hastaneye kaldırılan Zeynep, buradaki müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zeynep'in ölümü ile ilgili Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri idari yönden inceleme başlatırken, ailenin şikayetçi olması durumunda ise adli olarak konunun soruşturulacağı öğrenildi.

Dernekpazarı Atatürk İlkokulu 7'nci sınıf öğrencisi Zeynep Çiftçi'nin ölüm haberi ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu. Zeynep Çiftçi'nin ilçede imam olarak görev yapan babası Mehmet Çifçi, acılarının tarifsiz olduğunu söyleyerek, "Kızım bisiklet sürerken dengesini kaybedince düşmüş. Arkadaşları ve mahalleli yardım etmiş. Acımızın tarifi yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zeynep Çiftçi'nin bir gösteride çekilen görüntüleri

Okulunun detayları

Sınıf detayları

Okul arkadaşları ile röp.

Detaylar

Haber: Aleyna KESKİN - Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-

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İZMİT'TE YARIM SAAT YAĞAN SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağmur hayatı felç etti.

İzmit'te yaklaşık yarım saat etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle başta D-100 Karayolu ve kent merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmurdan kaçan vatandaşlar duraklarda ve saçak altlarına sığındı. Yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar suyun içerisinde güçlükle ilerleyebildi. Sağanak yağmur İzmit'in yanı sıra yakın ilçelerde de etkili oldu.

Görüntü Dökümü

-Sağanak yağmur görüntüsü

-Trafikteki araçlardan görüntü

-Durakta yağmurun dinmesini bekleyen vatandaşlar

-Yağmurda kaçışan insanlar

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT, ()

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DATÇA'DA HORTUM

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sağanak yağmurun ardından denizde yaklaşık 5 dakika izlenen hortum oluştu.

Datça'da bugün öğle saatlerine başlayan sağanak yağmur sonrası Palamütbükü Sahili'nin yarım mil kadar açıklarında aniden ortaya çıkan hortum heyecan yarattı. Bu sırada bölgeden geçen Nursen Nurani, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Nurani'nin sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hortumun cep telefonu ile çekilen görüntüsü

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()