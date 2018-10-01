DHA YURT BÜLTENİ 18

ÇORLU'DA POLİSE ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde trafik kontrolünde alkollü çıkan ve üzerindeki ruhsatsız tabanca ile görevli polis ekiplerine ateş açan Umut K. tutuklandı.

Olay, Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Atatürk Meydanı'nda trafik denetimi yapan görevli polis ekibi, E.K. idaresindeki 34 GFG 40 plakalı otomobili durdurdu. Polis sürücüden gerekli evrakları alamayınca alkol kontrolü yaptı.100 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü daha sonra cep telefonuyla birilerini arayarak yardım istedi. Olayın olduğu yere gelen 5 kişilik grup içindeki Umut K., polis ekipleriyle tartışarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Daha sonra belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartan Umut K, görevli polislere doğru 2 el ateş ederek kaçtı. Olayda yaralanan olmadı.

Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Olaydan kısa bir süre sonra yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından Çorlu Adliyesi'ndeki nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi. Ayrıca, polislere ateş edilen tabanca da olaydan sonra kaçan E.K.'nın üzerinde ele geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Şüphelinin götürülmesi

Şüphelinin arkadaşlarının yanına gelmesi

Şüphelinin tabanca ile ateş açması

Şüphelinin kaçması

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN /ÇORLU(Tekirdağ),()

============================================

Şanlıurfa Valisi, Suriyeli kanaat önderleriyle buluştu



ŞANLIURFA’da 2 kardeşin Suriyeliler tarafından öldürülmesinin ardından çıkan gerginlikler üzerine Vali Abdullah Erin, kentte yaşayan Suriyeli kanaat önderleriyle istişare toplantısı düzenledi.

Osmanlı Mahallesi'nde 27 Eylül'de Türk ve Suriyeli aileler arasında çıkan silahlı kavgada Mahmut ve Mesut Dağ kardeşlerin hayatını kaybetmesi Müslüm ve Murat Dağ’ın yaralanmasının ardından Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen saldırıların sonlandırılması için 'Şanlıurfa İstişare Toplantısı' düzenlendi. Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Türk ve Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kanaat önderleri katıldı. Toplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, devletin tüm kurumlarıyla büyük bir kararlılık içerisinde hareket ettiğini ve hukuk dışı hiçbir eyleme, harekete ve davranışa müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Vali Erin, Şanlıurfa’nın bir huzur ve hoşgörü şehri olduğunu, hukuk içerisinde gerekli işlemlerin yapılması için büyük hassasiyet gösterildiğini kaydetti.

SOSYAL MEDYADAN KIŞKIRTMA YAPAN 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şehrin huzur ve güvenini bozan hiçbir hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Vali Erin, olayı bahane ederek sosyal medya aracılığı ile vatandaşları tahrik etmeye kalkışan provokatif girişimlere karşı da tedbirler alındığını söyledi. Vali Erin, şehrin huzur ve güvenini sağlamak amacıyla devletin tüm kurumlarının büyük bir titizlikle çalıştığını, sokaklarda huzursuzluk çıkarmak isteyenlerin gözaltına alındığını, bu kapsamda sosyal medya hesaplarının da takip edilerek, halkı kin ve nefrete teşvik eden, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 20 kişinin gözaltına alınarak, adli mercilere sevk edildiğini ifade etti. Suriye vatandaşlarının da sosyal medya üzerinden kışkırtma ve tahrik içerikli paylaşımlarda bulunmaması konusunda katılımcıları uyaran Vali Erin, toplantıya katılan Suriyeli kanaat önderlerinin kendi çevrelerine bu hususları önemle aktarmalarını istedi.

MİSAFİRLİĞİN GEREĞİNİ BİLİN

Türkiye’nin, Suriyelilere kardeşlik hukuku çerçevesinde kapılarını ardına kadar açtığını ve misafir ettiğini hatırlatan Vali Erin, burada yaşayan Suriyelilerin misafirliğin gereklerini yerine getirmesi gerektiğini hatırlatarak, “Günübirlik yaşamaktan sıyrılıp, daha planlı yaşayacak şekilde çeşitli önlemleri ve tedbirleri hayata geçirmiş olacağız. Sonuçta biz ev sahibiyiz, buradaki insanlar sizin ev sahibiniz. Suriyeli kardeşlerimiz de bu ev sahiplerinin misafirleridir. Hepimizin geleneğinde, örfünde, adedinde misafir gittiğimiz bir yerde misafirlik kurallarına tabi olmak vardır. Hiç birimiz misafir olarak gittiğimiz bir evde, ev sahibini rahatsız edecek nitelikte bir harekette, eylemde, söylemde bulunmayız. Bu, ev sahibine olan hürmettendirö diye konuştu.

YAZILI OLMAYAN KURALLARA UYUN

Şanlıurfa’da yaşayan Suriyelilerin, buradaki vatandaşları rahatsız eden, rahatsızlık veren bazı davranış ve tutumları olduğunu hatırlatan Vali Erin, şöyle konuştu:

"Topçu Meydanı ve çevresi, Suriyeli kardeşlerimizin yoğun şekilde yaşadığı bir mahalleye dönüşmüş durumda. Şehitlik, Osmanlı, Bahçelievler mahallesi de dahil olmak üzere Suriyeli kardeşlerimizin haklı olarak birlikte yaşama gereksiniminden kaynaklanan bir birikim ve toplanma alanları oluştu. Ama kime sorarsanız sorun, çarşıdaki esnaftan, komşu olarak yaşadığınız Şanlıurfalı yerli vatandaşın hepsi, şunları söyleyecektir. Bizler en geç sabah sekizde başlayıp, akşam altı, yediye kadar aralıksız çalışan bir çalışma düzenine sahibiz. Gece de belli bir yaşın üzerinde olanlar saat dokuz on gibi yatarlar, sabah ezanında da kalkarlar. Biraz daha genç olan nüfus ise en geç oniki, birde evine çekilir ve sabah kalkar işine, okuluna gider. Gezdiğimiz, ziyaret ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin yoğun olduğu yerlerde gece ikide, üçte Suriyeli kardeşlerimizin sokaklarda yaşamına gündüz gibi devam ettiğini görüyoruz. Kendinizi o alanda yaşayan ve gündüz çalışmak zorunda kalan Urfalı kardeşlerinizin yerine koyun. Bu yoğun bir şikayet konusudur.ö

Vali Erin, Şanlıurfa’da yaşayan Suriyelilerin, burada yaşayan ev sahiplerinin yaşam tarzlarına saygılı olmaları, açık alanlardan, parklardan ve sokaklardan istifade etmek isteyenlerin, yazılı olmayan belli kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Suriyeli kanaat önderleri de Vali Erin’in konuşmasından sonra söz alarak, iki kişinin hayatını kaybettiği olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Kanaat önderleri olarak kentte yaşayan tüm Suriyelilere ulaşmalarının mümkün olmadığını kaydeden katılımcılar, yine de bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarını belirttiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Toplantıya katılan Suriyeli kanaat önderleri

- Vali Abdullah Erin başkanlığında yapılan toplantı

- Suriyelilere yönelik açıklamada bulunan Vali Erin

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK - Kamera: ŞANLIURFA,()

======================================

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı



ADANA'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışıp, karşı şeride geçmeleri sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Türk Kuşu Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 01 AIR 78 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Kayacı'nın kontrolündeki 01 BUY 99 plakalı otomobil, iddiaya göre çarpışıp, karşı şeride geçti. Otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlatırken, alt geçitteki duvara çarpan hafif ticari araçtaki Gökhan Tokatlı ile Halil Tokatlı ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yaralının ambulansa taşınması

- Ambulanstaki yaralıdan görüntü

- Kaza yerinden görüntü

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 00'58" - BOYUT: 181 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA ()

=======================================