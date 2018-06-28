DHA YURT BÜLTENİ-17

1)DOLU VE ŞİDDETLİ RÜZGAR OSMANELİ KÖYLERİNİ VURDU

BİLECİK'in Osmaneli ilçesine bağlı köylerde dolu, sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar meyve bahçelerinde büyük hasara neden oldu.Dolu yağışı sonucunda Osmaneli'ne bağlı Beşevler, Gaziler, Boyunkaya, Çerkeşli, Benli, Bereket, Avdan, Sarıyazı, Yeşilcimen, Düzmeşe, Çiftlik Ağlan ve Adliye köylerindeki ekili araziler ile çoğunluğu şeftali olan meyve ağaçları zarar gördü. Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, ilgili kuruluşlar tarafından köylerde hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Sebze ve meyve bahçeleri zara gören köylüler de devletten hasarlarının karşılanmasını beklediklerini ifade ederek, " meyve ağaçlarımız doludan zarar gördü. Şiddetli rüzgar bazı ağaçları kökünden söktü. Evlerimizin çatıları uçtu. Devletimize güveniyoruz. Allah'tan can kaybımız yok, buna şükrediyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonuyla çekilen görüntüde;

-Şiddetli rüzgarın, dolu yağışı ve yere düşen meyvelerin görüntüsü bulunuyor.

Haber-Kamera: OSMANELİ,(Bilecik) /

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2)GERİ GELEN OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN ÇOCUK ÖLÜMDEN DÖNDÜ

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, geri gelen otomobilin altında kalan çocuk aracın altında yaklaşık 20 metre sürüklendi. Vatandaşlar 'Dur, altında çocuk var' diye bağırınca sürücü aracı durdurdu. Sırtında, başında, yüzünde ve bacaklarında sürtünmeye bağlı yaralar oluşan, kolu kırılan 9 yaşındaki Samet Sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ali Osman Sürücü oğlunun yaralanmasına neden olan kişinin kazanın ardından kendilerini bir kez dahi aramadığını belirterek, şikayetçi olduklarını söyledi.

Kaza, geçen pazar günü, Gaziler Mahallesi 1703 Sokakta meydana geldi. O.Ş. idaresindeki 61 KT 279 plakalı otomobil geri geri ilerlerken bisikleti ile sokakta bisikletiyle gezen 9 yaşındaki Samet Sürücü'ye çarptı. Otomobilin altında kalan çocuk yaklaşık 20 metre sürüklendi. Vatandaşların, 'Dur, altında çocuk var' diye bağırması sonucu sürücü aracı durdurdu. Otomobilin altından çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Sırtında, başında, yüzünde ve bacaklarında yolda sürtünürken yaralar oluşan, sağ kolunda kırıklar olan Samet Sürücü tedavisinin ardından taburcu oldu.

Ali Osman Sürücü olay günü iki oğlunun sokakta bisikletleriyle gezdiğini belirterek, "Sokağa hızla giren araç oğlum Samet’e çarparak altına alıyor ve 20 metreye yakın bisikletle sürüklüyor. Kazayı gören komşularımız şoföre bağırarak durmasını istiyorlar. 20 metre çocuğumu sürükledikten sonra duruyor. Sonradan öğreniyoruz ki oğluma çarpan araç başka bir kazaya karıştığı için yakalanmamak için kaçıyor ve bizim sokağa giriyor. Olaydan sonra mahalle sakinleri çocuğumu aracın tekerleklerinin altından çıkarıyorlar ve gelen ambulansla hastaneye gönderiyorlar. Karşı taraftan şikayetçi olduk. Gerekeni de inşallah yapacağız. Benim istediğim başka çocukların canı yanmasın. Bu sokak arasında bu kadar hızlı gitmenin ne anlamı var bilmiyorum. Başkasının arabasına çarpıyorsun neden kaçıyorsun. Gelip benim çocuğuma çarpıp altına alıyorsun 20 metre sürüklüyorsun. Tüm mahalle sana bağırıyor 'dur' diye. Neden durmuyorsun. Bu kaza değil burada bir art niyet var." dedi.

Kazadan sonra sürücünün aramamasına tepki gösteren Ali Osman Sürücü, "Benim evladımı eziyorsun, kazadan sonra bir ara sor, çocuğun durumu nedir var mı yapabileceğimiz bir şey, bir ihtiyacınız var mı? Bizim en büyük tepkimiz bu. Yoksa biz şikayetçi olmayı düşünmüyorduk zaten. Yetkililerden böyle insanlara gerekli cezaların verilmesini istiyorum. Şoför bir gün gün nezarette kalıyor ve serbest bırakılıyor. Şu an elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Bence adalet değil bu. Benim oğlum her gece sabahlara kadar acılar içerisinde bas bas bağırıyor ama şoför dışarıda geziyor. Bence adalet değil bu. Yetkililerin böyle insanlar için gereğini yapmasını istiyorum" diye konuştu.

Anne Aysun Sürücü ise, "Birisine çarpıyorsun, tekrar neden üzerinden geçip sürüklüyorsun. O kadar millet sana 'dur' diyor, altında çocuk var demesine rağmen. Bir kere arayıp geçmiş olsun demediler." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Baba ile röp

Anne ile röp.

Çocuktan görüntüler

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), () -

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3)KAZA YAPAN TIR'DA YÜKLÜ BİRA ŞİŞELERİ YOLA SAVRULDU

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, üç aracın karıştığı kazada, bir TIR'ın dorsesine yüklü bira şişeleri yola savruldu. Ölen ya da yaralanan olmazken, bir süre aksayan araç trafiği temzilik çalışmasının ardından normale döndü.

Kaza, gündüz saatlerinde, İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden, özel bir lojistik firmasına ait bira yüklü TIR, bir otomobil ve bir kapalı kasa kamyonetle hafif şekilde çarpıştı. Kaza sonrasında, TIR'ın dorsesindeki biraların bir çoğu yola savrularak kırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden görevlendirilen bir ekip, yola saçılan bira şişelerini temizledi. Otoyolda bir süre aksayan araç trafiği, temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından normale döndü. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yola saçılan bira şişelerinin görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: Sosyal Medya / İZMİR, ()

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4)NARKOTİK UYGULAMASINDA EN ÇOK DİKKATİ DUVAR YAZILARI ÇEKTİ

SAMSUN'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen narkotik uygulamasında satışa hazır bonzai ele geçirerek toplam 6 kişi gözaltına alındı. Uygulamada mahalle aralarında olan bazı duvar yazıları da polislerin dikkatini çekti.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Canik ilçesine bağlı Soğuksu ve Karşıyaka mahallelerinde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uygulama yapıldı. Kafe, internet kafe, kahvehane, metruk binalar, sokak araları, şüpheli iş yerlerinin kontrol edildiği uygulamada narkotik köpekleri de görev aldı. Uygulamada 134 kişinin kimlik kontrolleri, 38 araç, 11 iş yeri, 17 metruk bina kontrol edildi.

Aramalar neticesinde bir kahvehanede 1 paket bonzai ele geçirilerek olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. 3 araç evrak eksikliğinden trafikten men edilip toplam 4 bin 722 lira para cezası uygulandı. 2 amaç dışı bıçak elde geçirilirken 227 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca hakkında uyuşturucu suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şüpheli ile silahlı tehdit suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi de yakalandı.

Polis uygulamasında mahalle aralarında olan bazı duvar yazıları ilginç anlar yaşattı. Bir duvar yazısında "Şimdiki aşklar narkotik baskını gibi, yat yere yat yat yat" yazı dikkat çekti.



Görüntü dökümü

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-Uygulamadan detaylar

-Polisin aramaları

-Polisin elektrik direğinden metruk evlere girmesi

-Narkotik köpeklerinin arma yapması

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Polislerin mahallenin çocukları ile görüntüsü

-Polisin duvar yazısı kenarlarına bakması

-Polisin duvar yazıları ile fotoğrafları

(Süre: 02.28 dk) - (Boyut:278 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()



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5)ARTVİN’DE BOĞALI KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

ARTVİN’in Kafkasör Yaylası’nda bu yıl 38’incisi düzenlenecek ve 4 gün sürecek olan Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat festivali, boğaların katılımıyla yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.

Artvin Valiliği ile Belediye Başkanlığı'nın organizasyonu ile düzenlenen ve 4 gün sürecek olan Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat festivali, Artvin Valiliği önünde düzenlenen törenle başladı. Törene, Artvin Vali Yardımcısı Arif Oltulu, Ak Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile yaklaşık bin kişi katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan törende halk oyunları ekipleri gösteriler sundu.

Törende konuşan Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, boğa güreşlerinin bölgede bir gelenek olduğunu belirterek "İspanya da bir kültür gelişmiş. Ezmek ve ezilmek, ölmek ve öldürmek. Sadece yenmek ve yenilmek üzerine. İspanya'da onlar kendi kültürlerini yansıtıyor. Bizde ise sevmek, sevilmek, paylaşmak dostça yaşamak ve merhamet medeniyetinin eğlenceside olursa anca böyle olur. Yürüyüşüde boğalarla yapılır" dedi.

KORTEJDE 8 BOĞA

Tören sonrası kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kafkasör Festivalinin ana temasını oluşturan boğa güreşlerini temsilen kortej yürüyüşüne 500 ile 800 kilo ağırlığındaki 8 boğa da katıldı. Kortejin önünde Vali Yardımcısı, Milletvekili ve Belediye Başkanı ile protokol üyeleri, arkada vatandaşlar ve 8 boğa, sahipleri ile yürüyüşe katıldı. Artvin Valiliği önünden başlayan yürüyüş tulum ve akordeon eşliğinde oynanan horonlarla Cumhuriyet Caddesi'nde sürdürüldü. Belirli aralıklarla yürütülen boğalar yürüyüş sırasında zaman zaman sahiplerine zorlu anlar yaşattı. Boğalar daha sonra da kamyonlara yüklenerek festivalin yapılacağı Kafkasör Yaylası’na çıkarıldı.

YÜZYILLIK GELENEK

Artvin’de bu yıl 38’incisi düzenlenecek olan Kafkasör Festivali bölgede yüzyıllık bir geleneği yaşatıyor. Yöre halkı, bölgede havaların ısınması ile birlikte hayvanlarıyla yayla ve mezralara göç ediyor. Bölge halkı boğalarını yaylaya çıkarmadan bir gün önce güreştirerek hayvanlar arasında lider belirliyor, bu lidere de baş boğa adı veriliyor. Yüzyılladır süre gelen gelenekle düzenlenen Kafkasör Festivali’ne bu yılda Artvin ve ilçeleri ile Rize’den 100’e yakın boğa katılacak. Festival kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri 6 kategoride ödüllü boğa güreşleri yapılacak. Güreşlerde Baş boğa seçilecek hayvanın sahibine para ödülü verilecek.

Görüntü dökümü

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Tören detayları

Mehmet Kocatepe konuşması

Boğaların yürütülmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Adem ARTVİN -