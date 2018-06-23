DHA YURT BÜLTENİ - 17

KASTAMONU'DA KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 5 EV KÜL OLDU

KASTAMONU'nun Azdavay ilçesine bağlı Sarnıç köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi.

Azdavay ilçesine bağlı Sarnıç köyü Söğüşler Mahallesi'nde Nuri Özkan'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek İsmail Özkan, Mustafa Özkan ve Süleyman Özkan ile Nuri Mısır'ın da evlerine sıçradı. İhbar üzerine Azdavay ve Daday belediyelerinin itfaiye ekipleri bölgeye geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye tarafından soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Söndürme çalışmaları

- Alevlerin sıçradığı evler

- Genel ve detay

Gürkan YILMAZ/AZDAVAY (Kastamonu), ()-

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Bakan Eroğlu: İnce'nin yanında pazar akşamı bir hekim bulunsa isabet olur (2)

SEVGİ YÜRÜYÜŞÜ’NE KATILDI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da Ak Parti il başkanlığı tarafından düzenlenen Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Ak Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Özkal ve milletvekili adaylarının yer aldığı Sevgi Yürüyüşü eski stadyum önünde başladı. Çok sayıda partilinin katıldığı yürüyüşte Bakan Eroğlu, milletvekilleri ve milletvekili adayları bir aracın üzerine birlikte çıkarak halkı selamlayıp, karanfil dağıttı. Eski stadyum önünden başlayan, Ambar yolu, Yeşilyol, Kurtuluş Caddesi ile devam eden yürüyüş, İmaret Camii önünde mehter takımı eşliğinde devam etti. Anıt Park önüne kadar süren Sevgi Yürüyüşü, Bakan Eroğlu'nun konuşmasıyla sona erdi.

‘BU SEÇİM DEVLETİMİZİN BEKASI İÇİN ÖNEMLİ BİR SEÇİM’

Sevgi Yürüyüşü'ne katılanlara hitap eden Bakan Eroğlu, "Yarın inşallah gümbür gümbür Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini, Ak Parti'nin zaferini ve Cumhur İttifakı’nın zaferini hep birlikte kutlamaya hazır mıyız? Bu zaferden Orta Asya'daki kardeşlerimiz, Balkanlardaki, Kafkaslardaki, Saray Bosna’daki, Afrika'daki, Mynmar'daki, Kudüs'teki, Filistin'deki, Suriye'deki ve bütün dünyadaki gönül coğrafyamız bayram yapacak. Bu bayramı yaşatmak için hepimiz var mıyız? Kardeşlerimiz gerçekten çok önemli bir zafer. Her zaman şunu söylüyoruz; bu seçim cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimidir. En değerli seçimidir. Bu seçim devletimizin bekası, milletimizin istikbalinin seçimi olacak" dedi.

SEÇİM ŞARKISINI PARTİLİLERLE BİRLİKTE SÖYLEDİ

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından kalabalığa seçim duası ettirdi. Duasında, "Milletimizin bahtını açık eyle, milletimizi doğal afetlerde koru, önümüzü kesmek isteyen her türlü belayı def eyle" dedi. Bakan Eroğlu'nun ettiği duaya katılanlar ‘Amin’ diye karşılık verdi. Daha sonra Bakan Eroğlu, "Gazamız mübarek olsun. Şarkımızı da gümbür gümbür çalalım" dedikten sonra seçim şarkısını partililerle birlikte söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Eroğlu araca binerken detay

- Bakan Eroğlu araç üzerinde vatandaşları selamlarken

- Yürüyüşten detay

- Bebek arabası ile yürüyüşe katılanlardan detay

- Bakan Eroğlu ve milletvekili adayları halkı selamlarken ve karanfil atarken detay

- Mehter takımı detay

- Anıtpark önünden detay

- Bakan Eroğlu konuşurken

- Bakan Eroğlu dua ederken ve seçim şarkısını çalınması talimatı verirken

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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Trabzon'da sel suları, beton pompası ile kamyonu dereye böyle sürükledi (3)

MAHSUR KALAN KADININ, KEPÇE İLE KURTARILMA ANLARI KAMERADA

Trabzon'un Arsin ilçesi Yolaç köyünde şiddetli yağmurla oluşan selde HES tüneli girişinde mahsur kalan bir kadın kepçe yardımıyla kurtarıldı. Bölgeye ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kadını kepçe ile bulunduğu yerden alarak yola indirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kadının kepçe ile kurtarılması

Haber: Aleyna BAYRAM / TRABZON-

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ÇAKIL YÜKLÜ KAMYON SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ, İKİ ÖLÜ

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da çakıl yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Kaleil Bowan (55) ile Emine Bowan (56), hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Ercan-İskele anayolunda üzerinde meydana geldi. NF 302 plakalı çakıl yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, eşi ile yolda seyir halinde olan Kaleil Bowan'ın kullandığı FM 897 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin tamamen ezildiği kazada, Kaleil Bowan ile Emine Bowan olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı olarak kurtulan kamyon şoförü Ramazan Tomuk (57) ise, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın olduğu o anlar, akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü (Güvenlik kamerası)

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(Güvenlik kamerası)

- Çakıl yüklü kamyon soldan geliyor

- Sağdan gelen (görüntüde var) kırmızı aracın üzerine düşüyor

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- Kaza sonrası vatandaşların yaşadığı panik

- Kurtarma çalışmaları

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, ()

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KAVGAYI AYIRMAYA GELEN POLİSLERE SALDIRDILAR: 3 POLİS YARALI

İZMİT'te bir düğünde kavga çıktı, kavga eden kişiler, olaya müdahale etmek isteyen polislere taş ve sopalarla saldırdı, 3 polis yaralandı.

Olay akşam saatlerinde, Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde yapılan bir düğün esnasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, kavgayı ayırmaya çalıştı ancak kavga eden iki grup birleşerek polislere taş, sopa, plastik bidon ve benzeri malzemelerle saldırdı. Bazı kişiler ise tüfek ve kurusıkı tabanca ile havaya ateş açtı. Olay sırasında kalabalık grup tarafından darp edilen 3 polis memuru yaralandı. Polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, yaralı polisler olay yerine gelen ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili polise saldırdığı belirlenen 3 kişi ise gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olaya karışan diğer şahısları yakalamak için bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kalabalığın polis ekiplerine saldırma anından görüntü

- Olay yerinde atılmış tüfek fişeklerinden görüntü

- Çevik kuvvet ekiplerinin görüntüsü

- Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT

