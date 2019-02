DHA YURT BÜLTENİ -17

Bakan Turhan: Trabzon'a yeni ve büyük bir havaalanı yapılmasını düşünüyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Havalimanı ile ilgili değerlendirmede bulunarak, "Havaalanımızın yolcu kapasitesi giderek artıyor. Trabzon’a söz vermiş olmayayım ama daha yeni ve büyük bir havaalanı yapılmasını ekibimizle birlikte düşünüyoruz. Onunda gelecekte inşallah müjdesini veririz” dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Gümüşhane Bayburt'a ziyaretlerde bulunup, yatırımlar ile yürütülen projeler hakkında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bugün de Trabzon'da esnaf ziyaretlerinde bulundu, vatandaşların ve esnafın taleplerini dinledi. Bakan Turhan, Kalkınma Mahallesi'nde girdiği bir fırın işletmesinde çalışanlara kolaylıklar diledi. Bakan ziyareti sırasında kürekle pişen ekmekleri dışarı çıkarttı. Bu sırada işletmede çalışanların 'Yol yapmak mı, ekmek yapmak mı zor' sorusuna Turhan, “Gıda işi hepsinden zordur. Telafisi olmaz. Yolun arızası giderilir ama gıdanın arızası” yanıtı verdi. Bakan Turhan ve fırındakiler arasında geçen diylog gülüşmelere de neden oldu.

YENİ HAVALİMANI MÜJDESİ

Esnaf ziyaretinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne geçen Bakan Turhan, burada düzenlenen 'Mühendislik mesleğinin dünü, bugünü ve geleceği' konulu forma katıldı. Salon girişinde gazetecilerin gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Turhan, Trabzon'a yeni bir havalimanı yapma düşüncelerinin olduğunu söyledi. Bakan Turhan, "Bu konuyu değerlendiriyoruz. Aslında genişletmekten ziyade havaalanımızın yolcu kapasitesi giderek artıyor. Terminallerde yetersiz kalıyor. Trabzon’a söz vermiş olmayayım ama daha yeni ve büyük bir havaalanı yapılmasını ekibimizle birlikte düşünüyoruz. Onunda gelecekte inşallah müjdesini veririz” diye konuştu.

Balkondan girdiği evde 2 kadını rehin aldı, 1 polisi şehit etti (2)

ŞEHİT POLİS MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Uşak'ın Banaz ilçesinde, balkondan girdiği bir evde iki kadını rehin alan Çetin Kaplan'ın pompalı av tüfeğiyle açtığa ateş sonucu göğsünden vurularak

şehit olan 15 yıllık polis memuru Mehmet Aksoy için Uşak İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. 15 Ağustos 2017 tarihinden bu yana Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli olan şehit polis Aksoy için düzenlenen törene, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Banaz İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, şehit polisin eşi Arzu Aksoy, çocukları Aziz Ateş Aksoy (9) ve Bade Mine Aksoy (6), babası Celal Aksoy (62), kardeşi Erdal Aksoy (34), meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Törende şehidin çocukları Aziz Ateş Aksoy ve Bade Mine Aksoy, polis şapkası taktı. Tören şehit polis Aksoy'un özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Törende konuşan Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ülkemizin esenliği, vatandaşlarımızın can güvenliği için görev yaparken canını feda eden şehit kardeşimiz Mehmet Aksoy için biraraya geldik. Mehmet, kardeşimiz, bugün bir vatandaşın hayatını kurtarmak için gözüün kırpmadan şehadete yürümüştür. Kendisine Allah'tan rahmen, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık da "Şehadet mertebesine ulaşmış Mehmet kardeşimizi uğurluyoruz. Mehmet kardeşimiz, görevi başında halkın güevinliğini sağlamak için ihbar üzerine giden bir olayda, menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Şehidin anne ve babasına böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'OĞLUNUN KAHRAMANI OLDUN MEHMET'

Törende gözyaşı döken Arzu Aksoy'un eşinin ardından "Oğulunun kahramanı oldun Mehmet. Sen bana gelecektin ben sana geldim Mehmet'im. Şaka olduğunu söyle. Yine şakalar yap bana Mehmet'im" diyerek, ağlaması yürekleri dağladı. Duaların okunmasının ardından şehit polisi meslektaşlarıın omuzunda bir süre taşınan tabutu cenaze aracına konulup, toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya uğurlandı.

Öte yandan Şehit Polis Aksoy'un çerçeveli bir fotoğrafı, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü girişindeki şehit bölümüne asıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: 3 ay içerisinde 17 ton uyuşturucu yakalandı

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelede kararlı olduğunu belirterek, "Sadece geçen 3 ay içerisinde 17 ton uyuşturucu yakalandı. Geçen pazartesi günü için 7 ton esrar yakalandı. Sentetik uyuşturucu da dahil Türkiye uyuşturucu malzemeleri toplama ve uyuşturucu lojistiği üzerinde çok etkin olan dünyada ikinci ülke. Malzeme toplayan ikinci ülke konumunda" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi(İZDES) kapsamında Gümüşhane'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali Kamuran Taşbilek'i ziyaret etti. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında İZDES Projesi hakkında bilgi veren Erdil, Türkiye’nin en büyük sorunları olan terör, uyuşturucu ve trafik kazaları hakkında da değerlendirmede bulundu.

"1746 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Türkiye’de terörle mücadele konusunda çok önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Erdil, “Yoğun bir çalışma yapılması ve bu çalışmada, terör örgütlerinin PKK'nın DHKP-C'nin hatta FETÖ'nün Türkiye'de eylem yapma kapasitesi büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Eylem yapma kapasiteleri ortadan kaldırıldı. Sadece geçen yıl 2018 yılı içerisinde bin 746 terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kolluk kuvvetleri, terörle mücadele eden birimleri, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ile ilgili yerlerde operasyonlarla bin 746 teröristi etkisiz hale getirdi. Sadece geçen bir ayda 12 eylem önlendi, istihbarat çalışmaları ve denetimler doğrultusunda. Terör örgütüne katılım geçen bir yıl içerisinde çok yüksek oranda azaltıldıö diye konuştu.

"203 BİN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Uyuşturucuya yönelik operasyonlar kapsamında 203 bin kişinin gözaltına alındığını açıklayan Erdil, "Uyuşturucuya ilişkin eylem, operasyon yapıldı. 203 bin vatandaş gözaltına alındı. 23 bin küsur vatandaş tutuklandı. Vatandaş diyorum. Çantacı, uyuşturucu satıcısı vs. Bu süre içerisinde 20 tonun üstünde eroin. Sadece geçen 3 ay içerisinde 17 ton uyuşturucu yakalandı. Geçen pazartesi günü için 7 ton esrar yakalandı. Sentetik uyuşturucu da dahil Türkiye uyuşturucu malzemeleri toplama ve uyuşturucu lojistiği üzerinde çok etkin olan dünyada ikinci ülke. Malzeme toplayan ikinci ülke konumundaö dedi.

"ÖLÜMLÜ KAZALARDA YÜZDE 27 AZALMA"

Türkiye’nin önemli sorunlarından bir tanesinin de trafik kazaları olduğunu kaydeden Erdil, şöyle konuştu:

“Trafik kazalarıyla oluşturulan zarar ziyan ve kayıplardı. Bunu da değerlendirdik. Önemli iyileştirmeler ve tedbirler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalar içerisinde geçen 2, 3 aylık sürede trafiğe ilişkin takipler, denetimler, kontroller, cezalar, operasyonlar artırıldı. Sadece 3 aylık sürede trafik kazalarında yüzde 34 civarında iyileşme ve azalma oldu. Ölümlü kazalarda yüzde 27 azalma oldu.ö

Isparta'da avukat evinde ölü bulundu

ISPARTA Barosu'na kayıtlı avukat İsmail Ercan (59), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kutlubey Mahallesi'nde meydana geldi. Isparta Barosu'na kayıtlı avukat İsmail Ercan, dün Sevgililer Günü nedeniyle Adana'da görev yapan eşi Dr. Berrin Ercan'a çiçek gönderdi. Çiçekleri alan eşi, İsmail Ercan'ı arayarak teşekkür etmek istedi ancak ulaşamadı. Endişelenen Berrin Ercan durumu avukat arkadaşı Uğur Güzel'e bildirerek İsmail Ercan'ı kontrol etmesini istedi. Büroya giden Güzel, İsmail Ercan'ı ofisiyle aynı dairedeki yatak odasında hareketsiz halde buldu. Güzel'in ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ercan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yapılan ön otopside Ercan'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Ercan'ın hayatını kaybettiğini duyan çok sayıda meslektaşı ofisine geldi.

Kadın müdür yardımcısı, yolunu kesen eski eşi tarafından öldürüldü (2)

'SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI'

Mersin'de eski eşi tarafından kurşunlarak öldürülen Kübra Aşkın, merkez Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine aile fertlerinin yanı sıra öğrencileri de katıldı. Gözyaşlarını tutamayan aile yakınları ve öğrenciler, Aşkın'ın mezarına çiçek bıraktı. Cenazenin defini sırasında Kübra öğretmenin eski eşine tepki gösteren teyzesi Gülseren Sarıabacı, katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Kübra Öğretmen'in öğrencileri ise "Çok iyi bir öğretmendi. Yanına gidiyorduk. Çok tatlı bir hocaydı. Herkesin hatırını sorardı. Şok olduk. İnanmadık hocamızın öldüğüne. En son dün görmüştük, neşeli ve mutluydu" dedi.

Bir öğrencisi ise "Her zaman affediyordu. Affediciydi. Çok iyi bir insandı" diye konuştu..



Eşinden boşanmak istemeyen kadın intihar girişiminde bulundu

DÜZCE'de, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne giden Burcu S.(25), iddiaya göre eşinin kendisinden boşanmak istediğini söyleyerek, eşinin ikna edilmesini istedi. Burcu S. olumsuz cevap alınca inşaata çıkarak intihar etmek istedi.

Olay, öğleden sonra Uzunmustafa Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. 1 çocuk annesi, 3 aylık hamile olduğu belirtilen Burcu S., iddiaya göre Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne giderek eşinin kendisinden boşanmak istediğini söyleyerek yardım istedi. Kendisinin boşanmak istemediğini ve eşinin ikna edilmesini isteyen Burcu S.'nin isteği olumlu karşılanmadı. İl müdürlüğünün karşısında bulunan inşaatın 4'ncü katına çıkan Burcu S., intihar etmek istedi. 4'ncü katta kenarda oturan Burcu S.'yi görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Polis, Burcu S.'yi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada aşağıda toplananlar merakla olanları izlerken, bazı vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak intihar teşebbüsünü paylaştı. İkna çabaları sırasında polis, genç kadının bir anlık dalgınlığından yararlanarak içeri çekti. Burcu S. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Prof.Dr. Ersoy: Marmara'da 10 yıl içinde 7'den büyük deprem olabilir

YILDIZ Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Marmara'da 10 yıl içerisinde 7'den büyük bir deprem olabilir. En kötü senaryo ise 7.7, büyüklüğünde bir deprem. 7.7. büyüklüğü ne demek biliyor musunuz .Yaklaşık üç tane Kocaeli depremi aynı anda olması. Marmara'nın çevresindeki 13 il bundan etkilenebilir" dedi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu İlçesi Belediyesi ve Çorlu Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği, 'Deprem ve Şehir Afetleri' konulu panele katılan Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, Marmara Bölgesi'nde 10 yıl içinde büyük bir deprem beklediğini söyledi. Ersoy, "7.7 depreminin hakikaten dikkate alınması gerekir. Niye 7.7? Çünkü 7.7 depremini 1509 yılında yaşamışız. Biz isteriz ki, deprem dalgalarını yerin içinden geçsin gitsin, hızlı geçerse işimize gelir. Hiç tutunmaz ama gevşek sulu bir zeminde geçemez takılır o zaman dalgalar büyümeye başlar. Dalgalar büyüdükçe binaya aktardığı yükler artar ve bu da binanın daha çok sallanmasına zarar görmesine yıkılması anlamına gelir" dedi.

'MARMARA'DAKİ DEPREM MİLLİ GÜVENLİK SORUNU'

Marmara depreminin milli güvenlik sorunu olduğunu söyleyen Ersoy, "Niye Marmara'yı fazla konuşuyoruz. Çünkü 13 tane il var, toplam nüfusa baktığımız da 26 milyon yapıyor, 6 milyon konut var. Neredeyse ekonominin yüzde 50'sine katkı buradan. Dolayısıyla İstanbul insanı, Tekirdağ insanı, Anadolu insanın da daha kıymetli olduğunu söylemiyoruz. Diyoruz ki, Marmara'daki bir deprem ülkenin milli güvenlik sorunudur. Buradaki deprem bizi bağımlı hale getirebilir. Ülkemizin bağımsızlığı tehlike altına girebilir. Senaryolara göre 60 milyar dolara kadar çıkacak zararlar oluşabilir" dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin olacağını bildiklerini ancak ne zaman olacağını bilemedikleri ifade ederek, "Jeolojik anlamda kıtalar her renk ayrı bir kıta ve bir birilerini itiyor. Biz bunları her yıl uydudan ölçebiliyoruz. Ne kadar itiliyor ve nereler sıkışıyor gelecekte nerede deprem olacak hepsini biliyoruz. Bakın deprem nerede olacak biliyoruz. Ne büyüklükte olacağını biliyoruz. Ama zamanını bilmiyoruz, biz değil kimse bilmiyor. Dünyada depremi önceden bilme şansımız yok. Fakat potansiyel olarak nereler gerilim altında, nerelerde deprem olacak bunları biliyoruz. Marmara'da deprem olacak diyorsak bu yaklaşım genel olarak doğrudur. Tekrarlanma aralıklarını tahmin ediyoruz, geçmiş depremleri ortaya koyarak. Deprem olan yer rahatlar orada uzun süre deprem olmaz. 1999 yılında iki deprem oldu, 160 kilometre kırıldı.169 kilometre boyunca uzun süre deprem olmayacak ama her ucunda gerilim birikti. Biri Bolu Tüneli'nin içi, diğeri İzmit Körfezi'nin Hersek bölgesinin batısında bitti. Bu iki uçta müthiş bir gerilim. Çünkü bu gerilimde mesela bir kıtayı 4 metre itmişsiniz. Marmara'daki gelecek depremi öne çekiyorsunuz o gerilimle. Marmara'da beklerken, Bolu Dağı'nda büyük bir deprem olabilir. Aynı derece ve gerilime sahip 10 yıl içerisinde 7'den büyük bir deprem olabilir. En kötü senaryo ise 7.7, büyüklüğünde bir deprem.7.7. büyüklüğü ne demek biliyor musunuz. Yaklaşık üç tane Kocaeli depremi aynı anda olması. Marmara'nın çevresindeki 13 il bundan etkilenebilir" dedi.

'BİLE BİLE GELEN BİR AFET'

İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binanın bile, bile gelen bir afet olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Fayanslar kırılmış, bunları herkes görmüş ve bunu bir tehlike olarak görmemişler. Bu bile, bile gelen bir afet. Hiç bir ev hiçbir şekilde pat diye 5 saniye içinde yıkılmaz. Böyle bir şey yok. İnşaat mühendislerimiz daha iyi bilir yok böyle bir şey. Mutlaka bir emaresi görülür o anda ihbar edilir insanlar sokağa tahliye edilir. Ondan sonra bina yıkılırsa yıkılır. Bu şekilde olması büyük bir ihmali gösteriyor" deyi konuştu.

Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlandı

GÜMÜŞHANE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü 15 Temmuz Zafer Meydanı'ın düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun101'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Vali Yardımcısı Ali Arıkan ve Belediye Başkanı Ercan Çimen’in anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstİklal Marşı okundu. Sonrasında Başkan Çimen, anıt şeref defterini imzaladı. Kutlama programı ardından 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda devam etti. Vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları taşıyarak törene katıldı. Ata binerek tören alanına gelen Başkan Çimen, hem vatandaşları hem de protokol üyelerini selamladı. Burada konuşan Başkan Çimen, Gümüşhane’nin 19 Temmuz 1916’da Rus işgaline uğradığını ve yaklaşık 2 yıllık süre içinde açlık, sefalet ve salgın hastalıklar nedeniyle büyük acılar yaşandığını belirterek "15 Şubat 1918 tarihinde 'Sefer bizim, zafer Allah'ındır' diyen ordumuz ve milletimizin kahramanca mücadelesi sonunda ilimizdeki işgal sona ermiştir. Bugün şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılını kutluyoruz. 101 yıl önce, ecdadımız namus ve hürriyetini çiğnetmemek için, silahsız ve cephanesiz bir şekilde işgal edilmiş bu toprakları düşmanlarımızdan temizlemek ve bizlere bu toprakları hür ve bağımsız olarak bırakmak için çok büyük mücadeleler vermiştir" dedi.

Konuşma sonrasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında ve Kurtuluş Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

